Ethereum Merge pourrait être retardé une fois de plus, voici pourquoi | Cryptomonnaie

La bombe de difficulté Ethereum devrait exploser en août selon Justin Drake, ETH Merge pourrait être retardé.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a exprimé son vif désir d’achever la fusion en août 2022.

Buterin pense que les problèmes qui surviennent lors du test sur Ropsten le 8 juin seront critiques pour la chronologie de la fusion.

La bombe de difficulté d’Ethereum devrait exploser en août 2022 et ralentir la blockchain ETH. Vitalik Buterin, le co-fondateur de l’altcoin, a averti qu’un changement de plan pourrait entraîner un retard dans la fusion Ethereum.

Ethereum Merge pourrait subir un retard en cas de problème

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré à la communauté lors du sommet des développeurs Web 3.0 de Shanghai que la fusion Ethereum pourrait avoir lieu dès août 2022. Buterin reste optimiste quant au calendrier de la transition vers la preuve de participation. Cependant, il a mis en garde contre un retard dans le cas où des problèmes surviendraient dans la mise en œuvre de testnet.

Le testnet de Ropsten testera la fusion le 8 juin, et une transition en douceur vers la preuve de participation est la clé du calendrier de l’événement. Si des problèmes surviennent et que les développeurs identifient des problèmes qui doivent être résolus, la fusion Ethereum pourrait être retardée. Buterin a expliqué qu’un retard pourrait pousser la fusion à septembre ou octobre 2022. Il a été cité comme disant,

« S’il n’y a pas de problèmes, alors la fusion Ethereum aura lieu en août, mais bien sûr, il y a toujours un risque de problèmes, il y a aussi un risque de retards, et donc septembre [2022] est possible, et octobre [2022] est peut-être possible. »

Les problèmes auxquels Buterin fait référence sont les défis qui se posent lorsque la blockchain Ethereum, avec toutes ses applications et protocoles décentralisés, migre de Proof-of-Work à Proof-of-Stake. Le test prévu pour le testnet de Ropsten est donc essentiel à l’exécution en temps voulu de la fusion Ethereum. Si les problèmes critiques identifiés lors du test mettent du temps à être résolus, cela retardera la fusion.

La bombe de difficulté sur la blockchain Ethereum est en marche

Justin Drake, un chercheur d’Ethereum, a révélé que la fusion est actuellement sur la bonne voie et en tête de liste des priorités de l’équipe de développement. Drake a « un fort désir de faire en sorte que cela se produise avant la bombe difficile en août ».

Par bombe de difficulté, Drake désigne un programme codé dans la blockchain Ethereum destiné à ralentir la blockchain. Cela encouragerait la migration de la preuve de travail vers le mécanisme de consensus de preuve de participation. La bombe y parvient en augmentant la difficulté pour les mineurs d’utiliser le mécanisme de consensus de preuve de travail après la fusion.

Ce qui suit la fusion

La fusion Ethereum est loin d’être la fin du chemin pour le réseau blockchain. L’équipe de développement a aligné les Surge, Verge, Purge et Splurge, après la migration réussie d’Ethereum vers Proof-of-Stake.

The Surge s’attaquera à la mise à l’échelle et aux améliorations grâce à la mise en œuvre de techniques de partitionnement. The Verge appliquerait Verkle Trees, une mise à niveau qui permet des tailles de preuve plus petites et encourage « l’apatridie » dans la blockchain Ethereum. L’apatridie est le transfert de la responsabilité de l’approvisionnement et du stockage de l’état mondial d’Ethereum à un participant ou à un témoin du réseau de l’altcoin. La purge traitera de la simplification de la machine virtuelle Ethereum (EVM) et de l’étape finale, tandis que la folie mettrait en œuvre des extras divers et importants sur la feuille de route de l’altcoin.

Le prix d’Ethereum pourrait éclater s’il récupère 2 800 $

Un analyste et commerçant crypto, @IamCryptoWolf, estime que le prix Ethereum pourrait récupérer 2 800 $, après avoir évalué la tendance ETH.

Si $ETH récupère 2800 $, cette fractale est tellement similaire.

D’abord le faux, puis l’échec du triangle ASC, se décharge sur le fib 38.2, efface les creux et trouve enfin un support. pic.twitter.com/NjOXkW7qed – Loup (@IamCryptoWolf) 22 mai 2022

Le motif fractal est similaire à ce que l’analyste a observé en octobre 2016 sur le graphique des prix Ethereum, et le premier fake-out est suivi de l’échec du triangle ascendant. L’analyste vise un objectif de 4 200 $ pour le prix d’Ethereum à long terme si le modèle de triangle ascendant se produit.

Graphique ETHUSD