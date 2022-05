Pourquoi un rallye de 20% pour le prix de Crypto.com a du sens maintenant | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com est bloqué en dessous d’une barrière de résistance plus élevée à 0,202 $.

Un retournement décisif au-dessus de ce niveau déclenchera probablement une hausse de 20 % à 0,249 $ pour le CRO.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 0,173 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Crypto.com est sur le point de transformer une barrière de résistance cruciale en un niveau de support. En supposant que cette conversion se produise, le CRO sera prêt pour une expansion rapide jusqu’au prochain obstacle.

Le prix Crypto.com se prépare à se lancer

Le prix de Crypto.com a chuté d’environ 53 % depuis le 1er mai et a atteint un creux de 0,167 $. Cette baisse a pris de l’ampleur après la débâcle de LUNA-UST et a glissé sous les planchers de support de 0,249 $ et 0,202 $.

Alors que la phase de récupération commence sur Bitcoin et d’autres altcoins, CRO espère également la même chose. Cependant, le prix de Crypto.com doit transformer le niveau de 0,202 $ en une barrière de support pour signaler une résurgence des acheteurs. Dans un tel cas, CRO tentera une mise en route rapide.

Les investisseurs peuvent utiliser le flip de 0,202 $ comme signal d’achat et monter l’explosion du prix de Crypto.com à 0,249 $. Ce mouvement constituerait un gain de 20% et est probablement là où la hausse est plafonnée à court terme.

Graphique CRO/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Crypto.com, une baisse du prix du Bitcoin pourrait déclencher une baisse des altcoins, y compris des CRO. Dans cette situation, l’altcoin pourrait chuter de 10 % pour retester le niveau de support intermédiaire à 0,173 $.

Si les vendeurs parviennent à produire un chandelier de quatre heures en dessous de ce niveau, cela invalidera la thèse haussière du prix Crypto.com. Cette évolution pourrait encore déclencher un crash à 0,139 $, où les acheteurs peuvent se regrouper et tenter une tendance haussière.