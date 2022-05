L’intérêt pour le service de noms Ethereum atteint la « masse critique » | Cryptomonnaie

Les dernières mesures sur les nouveaux enregistrements et les renouvellements de domaines existants sur ENS montrent que l’intérêt pour le service d’identité numérique a battu les records précédents.

Le service de noms Ethereum connaît son meilleur mois jamais enregistré pour les nouvelles inscriptions, les renouvellements de comptes et les revenus grâce à la sensibilisation de la communauté et aux faibles frais d’essence.

Le développeur principal d’Ethereum Name Service (ENS), Nick Johnson, a tweeté le 23 mai les métriques du service de domaine Web3 jusqu’en mai. Il a noté que les chiffres étaient sur le point de briser les records existants car ils étaient déjà à des sommets historiques, « et il reste encore une semaine de mai ».

Le mois de mai est désormais un record absolu pour chaque métrique ENS que nous suivons : inscriptions, renouvellements, revenus (ETH et USD) et revenus (ETH et USD).

Et il reste encore une semaine de mai.

– nick.eth (@nicksdjohnson) 22 mai 2022