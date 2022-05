Pourquoi le prix de Solana affichera des gains explosifs au-dessus de ce niveau | Cryptomonnaie

Le prix de Solana se rapproche régulièrement de son objectif à court terme à 77,98 $.

Les investisseurs peuvent profiter de la hausse de 48 % à 77,98 $ qui pourrait s’étendre à 80 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 44,91 $ invalidera la thèse haussière de SOL.

Le prix de Solana s’est consolidé au-dessus d’un niveau de support stable pendant près de deux semaines et grimpe lentement. Les investisseurs patients peuvent capitaliser sur cette ascension régulière vers des obstacles cruciaux.

Le prix Solana continue sa route

Le prix de Solana a fait face à une vente intense à 141,59 $, c’est-à-dire le niveau de retracement de 50 % de la fourchette allant de 66,19 $ à 216,98 $. Cette vente a reçu un coup de pouce supplémentaire le 4 avril, les haussiers n’ayant pas réussi à dépasser le point médian de la fourchette à 141,59 $.

En conséquence, SOL s’est écrasé de 69% et a balayé le creux de la fourchette à 66,19 $ et se bat depuis pour la reprise. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL grimpe lentement plus haut et reprenne les terrains perdus. Par conséquent, les acteurs du marché intéressés devraient gagner 48 % alors que le prix de Solana remonte jusqu’à l’obstacle de 77,49 $.

Cette montée vers la barrière de résistance importante se produira si SOL parvient à faire basculer la fourchette à 66,19 $ et à se diriger vers la cible à 77,98 $. Ce niveau, contrairement aux autres obstacles, a de fortes chances d’empêcher le prix de Solana et les traders de monter.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

D’autre part, le prix de Solana a une théorie solide soutenant sa reprise et bénéficie du soutien du prix du Bitcoin, qui tente également de rebondir plus haut. Donc, une reprise est logique pour le tueur d’Ethereum.

Cependant, si SOL ne parvient pas à renverser la barrière de 66,19 $ et est rejeté, cela indiquera un manque d’intérêt de l’acheteur. Dans un tel cas, SOL pourrait faire demi-tour et retester le pied de 44,19 $; une rupture de ce niveau créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Dans ces circonstances, le prix de Solana pourrait chuter de 54 % et revoir le niveau de support de 21,05 $.