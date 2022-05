First Mover Asia : Le chemin difficile de Terra après l’effondrement : les VC reculent, les régulateurs sautent sur les stablecoins | Cryptomonnaie

Certains investisseurs voient des pièces récupérables dans les décombres tandis que d’autres déplorent leur implication et veulent oublier que le protocole a jamais existé ; le bitcoin augmente légèrement dans les échanges du week-end.

Prix ​​: Bitcoin gagne légèrement dans les échanges du week-end mais ne peut pas dépasser 30 000 $ ; l’éther et d’autres cryptos majeurs sont dans le vert.

Insights: Le chemin post-effondrement de Terra sera difficile.

Avis du technicien: BTC est à peu près stable au cours de la semaine dernière. Les signaux techniques suggèrent une perspective neutre à baissière.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 30 376$ +3,3%

Éther (ETH) : 2 044 $ + 3,6 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Solana SOL +4,6% Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE +4,4% Plate-forme de contrat intelligente Ethereum classique ETC +4,2% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin et les principaux cryptos affichent de petits gains

Le bitcoin, l’éther et la plupart des autres cryptos majeurs se sont un peu améliorés au cours du week-end.

Par rapport au début de la semaine, ils pourraient se vanter. Mais dans l’ensemble, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière était encore plongée dans un marché baissier sans fin en vue, et luttait pour planer au-dessus de la ligne de support de 30 000 $ qu’elle détenait depuis 10 jours.

BTC se négociait récemment à environ 30 370 $, soit une hausse d’environ 3,3 % par rapport à son point final vendredi. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a augmenté de la même manière au cours de la même période et détenait un peu plus de 2 000 $ – son perchoir pendant une grande partie des dernières semaines. AVAX fait partie des grands gagnants, avec une hausse récente de plus de 8 %. SOL et TRX ont tous deux augmenté de plus de 5%.

« Bitcoin a réussi à conserver les niveaux de support qu’il a trouvés la semaine dernière et a même tenté des ruptures de gamme », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull Capital à CoinDesk. « Cependant, 31 000 à 32 000 dollars restent un niveau de résistance élevé [that] Le bitcoin doit réussir une brèche avant que nous puissions envisager plus d’avantages. »

Les investisseurs alarmés par les faux pas de la banque centrale pour maîtriser l’inflation, les retombées économiques en cours de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie et la probabilité croissante d’une récession se sont détournés des actifs plus risqués, y compris les devises numériques et les actions depuis l’automne dernier.

Certes, les marchés boursiers ont terminé leur vendredi avec une hausse, mais tout cela a aidé le S&P 500 à échapper au territoire du marché baissier où il s’est attardé une grande partie de la journée. Le S&P, que le bitcoin a suivi de plus en plus ces derniers mois, a clôturé à plat après avoir passé la matinée et l’après-midi dans le rouge. Les indices gagnent la désignation de marché baissier lorsqu’ils sont à 20% de leurs sommets précédents. Le Nasdaq, riche en technologies, que les marchés de la cryptomonnaie suivent de plus en plus, s’est rallié tard pour également tenir son terrain de la veille, tout comme le Dow Jones Industrial Average (DJIA). Pourtant, le DJIA a baissé pour la huitième semaine consécutive, sa plus longue séquence hebdomadaire de défaites depuis la Grande Dépression. Chacun des indices a chuté de 2,9 % ou plus pour la semaine.

Les actions technologiques ont mené les baisses en cours, le cours des actions d’Apple et de Meta Platform (anciennement Facebook) ayant chuté de 22 % et 42 % depuis le début de l’année. Mais le secteur de la vente au détail, qui a alimenté une grande partie de la reprise économique en 2021 et au début de 2022, a maintenant également montré des signes d’affaiblissement, Walmart, Target et Kohl’s sous-performant sur leurs bénéfices les plus récents. « Les ménages ressentent partout les effets de la hausse des prix », a déclaré la First Republic Bank dans une note aux investisseurs, ajoutant que « les marchés resteront sous pression avec des épisodes importants de volatilité des actions et des obligations persistant alors que les investisseurs digèrent un changement de régime vers une politique plus stricte destinée à inflation lente. »

DiPasquale a noté avec prudence que les marchés de la cryptomonnaie « n’avaient pas encore vu d’action d’achat forte, le type qui indique généralement une inversion appropriée », et que BitBull a « des plans pour une action à la fois positive et négative sur les prix à partir d’ici ».

Marchés

S&P 500 : 3 901 +0,01 %

DJIA : 31 261 +0,02%

Nasdaq : 11 354 -0,3 %

Or : 1 846 $ +0,2 %

Connaissances

Le chemin difficile de Terra après l’effondrement

Alors que les décombres sont balayés après l’effondrement de Terra, certains investisseurs le trient pour trouver des pièces sur lesquelles reconstruire, tandis que d’autres investisseurs publient des mea culpas ou essaient de se retirer complètement du projet. Dans le même temps, les experts avertissent que les régulateurs utiliseront cette implosion comme un besoin de réglementation complète des pièces stables.

Sur le portail de proposition de gouvernance de Terra, 80 % des détenteurs de jetons éligibles qui ont voté poussent à reconstruire le protocole – moins la composante algorithmique.

La douzaine d’investisseurs de Terra ont de nombreuses incitations à soutenir cela. Les pertes de leur pari sur le protocole sont astronomiques.

Mike Novogratz de Galaxy Digital (GLXY.TO) a parlé de la nécessité d’un cycle de rachat post-LUNA. Delphi Digital a déclaré qu’il « a toujours su que quelque chose comme ça était possible..[but] a mal calculé le risque d’une «spirale de la mort». »Hashed est resté silencieux sur sa perte gargantuesque.

DeFiance Capital, un autre investisseur, a brièvement supprimé le logo LUNA de son site Web (Internet Wayback Machine dit que cela s’est produit après le 9 mai), bien que le partenaire fondateur Arthur Cheong ait déclaré qu ‘«il a été supprimé accidentellement lorsque nous avons repensé la mise en page, et il sera ajouté arrière. » Un timing pratique, en effet, et rien de tel que Su Zhu de Three Arrow Capital supprime des tweets boosterish pour l’écosystème Terra à cause d’un mauvais clic.

Quand les décombres seront dégagés, que se passera-t-il ? Réglementation, explique Yves Longchamp, responsable de la recherche à la banque suisse d’actifs numériques SEBA.

« J’ai toujours été sceptique à propos des stablecoins algorithmiques. Chez SEBA, nous n’offrons aucun stablecoin algorithmique; Je crois que vous ne pouvez pas créer de stabilité à l’improviste », a-t-il déclaré à CoinDesk dans une interview. « Vous devez avoir un actif sous-jacent. »

Longchamp pense que si les stablecoins sont là pour rester, la réglementation est indispensable car certains détenteurs d’UST avaient bonne foi dans le projet et n’étaient pas conscients des risques sous-jacents.

Les régulateurs devraient décourager l’utilisation de pièces stables reposant sur des algorithmes, dit-il, en donnant le feu vert à celles qui bénéficient d’un support solide via un cadre réglementaire.

Après tout, avec l’USDC, on sait bien ce qui se cache derrière. Le Stablecoin tether (USDT) a fonctionné jusqu’à présent parce que les demandes de rachat d’USDT ont été couronnées de succès, mais on ne sait toujours pas ce qui se cache derrière.

Mais avec les stablecoins algorithmiques comme UST, le problème, dit-il, est que les dollars sont créés sans frais. Ce n’est pas comme l’USDC où vous garez un dollar pour émettre un dollar.

La finance décentralisée (DeFi) et « les stablecoins traversent actuellement ce qui a été appris au 19e siècle dans le système bancaire, ce qui, en fin de compte, a conduit à l’essor de la banque centrale », a-t-il déclaré.

Mais alors que des banques comme SEBA accueillent favorablement une réglementation, et cela aurait probablement empêché Do Kwon d’imploser le marché et de forcer les régulateurs à s’attaquer à l’écosystème, est-ce ce que veut l’industrie ? Les capital-risqueurs, aussi blessés qu’ils soient par le coup porté à leurs bilans, penseront-ils que la réglementation entravera leurs rendements multipliés par 100 ?

L’avis du technicien

Le graphique hebdomadaire Bitcoin montre le support/résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) continue de se débattre autour de l’extrémité inférieure d’une fourchette de négociation d’un an. La crypto-monnaie pourrait trouver un support à 25 000 $ et 27 000 $, bien qu’il existe un risque de pannes supplémentaires de prix.

Le BTC a baissé de 4% vendredi et est à peu près stable la semaine dernière. Les rendements récents reflètent des conditions commerciales agitées sans aucun sens de l’orientation.

Les signaux de momentum restent mitigés malgré les conditions de survente sur les graphiques. Cela suggère une perspective neutre à baissière au cours des prochains jours.

Un support inférieur est observé à la moyenne mobile de 200 semaines, qui est actuellement de 21 954 $. Une cassure en dessous de ce niveau donnerait un objectif de baisse vers 17 673 $, ce qui représenterait une baisse de 74 % par rapport au sommet historique de près de 69 000 $ atteint en novembre dernier. Bitcoin a chuté de 83% du pic au creux du marché baissier de 2018.

