Trois raisons pour lesquelles le prix DOGE ne reviendra pas au-dessus de 0,17 $ de si tôt | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est sous la pression d’éléments techniques baissiers, de risques extrêmes et de vents contraires.

Le prix DOGE devrait éviter de nouvelles pertes, jusqu’à 0,0409 $.

Avec un tel mouvement, les pertes totaliseraient jusqu’à 55% de la dépréciation.

Le prix du Dogecoin (DOGE) est sur le point de dire au revoir à 0,10 $, car le prix devrait encore baisser la semaine prochaine après que le prix du DOGE se soit consolidé en dessous de ce même 0,10 $. Comme même pas un test vers le haut n’était pas prévu, cela montre le manque de traders et d’afflux de capitaux pour faire monter les prix. Le risque est le manque de poignées de soutien à proximité, car le premier niveau de support à proximité est à 0,040 $, ce qui signifie qu’une dépréciation de 50 % est nécessaire avant que suffisamment de traders puissent être trouvés pour augmenter le prix.

DOGE doit maintenir une vente au début de l’été avec une remise de 50%

Le prix du Dogecoin risque de perdre bien plus que 50 % si aucun nouveau capital frais n’est apporté rapidement. Alors que la tendance à la baisse se poursuit, le risque le plus considérable provient de l’indice de force relative (RSI), qui stagne. Comme ce RSI ne baisse pas, une longue période peut se dérouler et tirer le prix DOGE plus loin et à plus long terme vers le bas. Ce faisant, l’intérêt des investisseurs s’estompera encore plus, ce qui pourrait expliquer pourquoi le prix DOGE ne reverra plus jamais la lumière du jour au-dessus de 0,10 $.

Le prix DOGE a à côté de cela le problème que quelques ceintures fermes se forment sur les côtés supérieurs, avec d’abord le niveau pivot historique à 0,1004 $, à côté de la moyenne mobile simple sur 55 jours à 0,1255 $ qui s’aligne sur un pivot historique. niveau et à 0,16 $ le grand SMA de 200 jours en tant que plafond, tous deux montrant leur force et leur rejet à la hausse, comme on l’a vu il y a respectivement trois et quatre semaines. Le dernier élément pour lequel le prix DOGE est que l’action des prix est transformée en un sac massif de risques extrêmes et de tensions géopolitiques, ainsi que de répressions réglementaires avec le recul. Cela effraie les commerçants et les entrées de capitaux, asséchant la demande du côté acheteur et offrant aux vendeurs la possibilité de pousser les cours encore plus à la baisse, vers 0,0409 $, perdant 50 % de la valeur.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

Bien que de nombreux niveaux supérieurs aient été identifiés dans le paragraphe précédent, tout cela pourrait facilement être renversé si les marchés pouvaient entrer dans des eaux calmes. Supposons que les marchés boursiers pourraient commencer à se rallier aux données économiques pendant quelques jours consécutifs et être soutenus dans d’autres classes d’actifs. Dans ce cas, les crypto-monnaies pourraient voir à nouveau des entrées de capitaux, les investisseurs mettant de l’argent au travail pour augmenter les prix. De nombreux plafonds mentionnés précédemment pourraient être brisés, supprimés ou tranchés et potentiellement atteindre 0,18 $ à la hausse.