Le prix de Cardano pourrait aller dans les deux sens la semaine prochaine, mais la tendance à la baisse règne toujours | Cryptomonnaie

Le prix Cardano clôture la semaine avec une autre perte dans les livres.

Le prix de l’ADA semble sur le point de choisir davantage d’inconvénients, car les investisseurs se détournent des crypto-monnaies.

Attendez-vous à une autre baisse avec au moins un nouveau test à 0,415 $, éventuellement une vente massive vers 0,075 $.

Le prix de Cardano est entraîné dans la tourmente des crypto-monnaies qui perdent leur statut de favori. Ils ont commencé à être jugés peu fiables et trop exposés aux vagues des marchés financiers. Au lendemain du massacre de Terra LUNA, l’image des crypto-monnaies a été gravement endommagée et a fait réaliser aux investisseurs de détail et aux commerçants que des pertes importantes pourraient être à portée de main si les choses tournaient vraiment mal. Avec cela à l’esprit, le prix de Cardano est sur le point d’entrer dans une autre série de transactions douloureuses avec une chute au plus bas de la semaine dernière près de 0,415 $, et risque de glisser de 85 % après ce niveau vers 0,075 $.

Le prix ADA risque de se transformer en penny stock trade

Le prix de Cardano court un risque critique de clôturer la semaine avec une nouvelle perte dans les livres de négociation. Avec une septième semaine consécutive de pertes, un revirement ne semble pas proche. Il n’y a pas de niveaux de support fondamentaux, ni d’éléments auxquels les traders peuvent s’accrocher pour une entrée et un redressement. Entrer ici serait insensé car les stop et les stop loss au sein de la gestion commerciale seraient trop exposés pour une compression.

Le prix de l’ADA semble plutôt fixé pour au moins un test à la baisse vers 0,415 $, qui a attrapé le couteau qui tombe la semaine précédente. Il coïncide avec le S3 du mois dernier et le S2 de mai, ce qui en fait une zone fascinante pour un éventuel transfert de pouvoir des baissiers aux haussiers alors que l’indice de force relative approche de ce point bas avant de devenir survendu. Néanmoins, le risque pourrait être qu’une rupture technique déclenche une vente de feu au prix ADA et fasse baisser les prix vers 0,075 $, battant la crypto-monnaie avec plus de 85% de pertes.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

Le déclenchement d’un revirement pourrait provenir d’un risque large et solide sur les marchés, à mesure que ces risques lourds se dégonflent. Par exemple, la situation ukrainienne est passée un peu au second plan, la Chine ayant réussi à effectuer un atterrissage en douceur de l’économie. Ces éléments pourraient créer un vent arrière léger mais à plus long terme pour le prix de Cardano et d’autres crypto-monnaies à mesure que la croyance et la confiance sont rétablies. Attendez-vous à ce que le prix ADA revienne vers 0,715 $, dépasse la ligne de tendance descendante rouge et remonte à 0,900 $ par rapport au plafond de la moyenne mobile simple sur 55 jours.