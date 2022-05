Pourquoi une autre baisse de 60 % du prix SHIB est inévitable | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu voit l’intérêt des investisseurs s’estomper alors que le prix se consolide loin de 0,00001708 $.

Le prix du SHIB continue à baisser alors que la pression monte pour un nouveau plus bas pour 2022.

Attendez-vous à voir une correction revenir à 0,00000507 $, en disant au revoir à 0,00001000 $.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) est trop éloigné du niveau pivot significatif de 0,00001708 $ pour faire un retour en force pour le moment. Attendez-vous à voir l’action des prix se consolider autour des niveaux actuels, légèrement au-dessus de 0,00001000 $, avant qu’une autre série de risques extrêmes ne revienne pour mordre l’action des prix et déclencher une nouvelle baisse de valeur. Le prix SHIB devrait glisser en dessous de 0,00001000 $, déclencher une crise de confiance parmi les investisseurs et finalement s’établir à 0,00000507 $, perdant encore 60 %.

Le prix SHIB devrait déclencher un vote de confiance parmi les investisseurs

Le prix du Shiba Inu ne baisse pas vraiment du côté droit du commerce ces dernières semaines, car SHIB devrait clôturer la semaine avec une cinquième perte consécutive. Ce faisant, les investisseurs et les commerçants doivent commencer à en avoir marre des sautes d’humeur presque pubères que la crypto-monnaie a et d’être une valeur aberrante lorsque les marchés de la crypto-monnaie se rallient, et le prix SHIB est l’un des rares qui saigne à ce moment précis. Attendez-vous à voir davantage de sorties de fonds en capital, ce qui rendra l’action des prix moins favorable et déclenchera peut-être bientôt un couteau qui tombe.

Le prix SHIB a toujours le gros chiffre de 0,00001000 $ dans son coin, soutenant l’action des prix pour se consolider au-dessus pour l’instant. Mais le sac à dos de problèmes géopolitiques et de risques extrêmes augmente de jour en jour, car de plus en plus de problèmes non résolus posent trop de questions sur les marchés autour de la voie à suivre sécurisée. Attendez-vous à cette incertitude et aux mouvements de prix parfois imprévisibles du SHIB, les investisseurs commencent à perdre confiance et pourraient déclencher au moins un autre test au niveau psychologique de 0,000010000 $. Si ce niveau devait à nouveau être dépassé, attendez-vous à voir le prix SHIB réduit de moitié à 0,00000507 $, car les investisseurs en auront assez de porter la perte sur leurs investissements et détourneront le regard.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Un élément qui pourrait alléger le poids du sac à dos baissier est le moment où ces risques de queue peuvent être dégonflés. Cela viendrait avec quelques commentaires accommodants de la FED ou de la BOE ou si les flux de nouvelles ukrainiens s’estompent davantage à mesure que la situation sur le terrain se stabilise. Cela pourrait déclencher un revirement rapide avec le prix SHIB de retour à 0,00001500 $, et les traders se pressant contre la ligne de tendance descendante rouge pour créer une percée sur la ligne de tendance descendante et toucher 0,00001708 $ avant d’essayer de remonter vers 0,00002100 $ et de tester la moyenne mobile simple de 55 jours comme plafonnement des prix à la hausse ;