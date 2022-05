Une clôture hebdomadaire en dessous de 0,50 $ annonce une autre correction à venir pour le prix XRP | Cryptomonnaie

Le prix Ripple voit le prix se consolider entre 0,50 $ et 0,36 $ sur un graphique hebdomadaire.

Le prix XRP voit une doublure plate RSI car le manque de traders ne peut pas fournir de redressement.

Attendez-vous à voir de nouvelles pressions à la baisse car plusieurs pressions baissières ne s’atténuent pas.

Le prix Ripple (XRP) a frôlé une reprise complète après le changement positif du sentiment vendredi, mais tant que l’action des prix reste inférieure à 0,50 $, il n’y a toujours aucune preuve d’un revirement fondamental du sentiment. Avec la stabilisation de l’indice de force relative (RSI) et la ligne de tendance descendante rouge ne subissant pas de test, les investisseurs perdront encore plus d’intérêt pour l’action des prix XRP et déclencheront un autre exode, avec un prix XRP saignant en dessous de 0,36 $ et une perte de 60 % à portée de main.

Le prix du XRP pourrait passer en mode crise en perdant encore 60 %

Le prix Ripple a du mal à joindre les deux bouts dans cet environnement très difficile. Avec les énormes mouvements de scie cette semaine dans tous les actifs des marchés, les crypto-monnaies semblent sombres pour résister à ces vagues. Alors que le prix du XRP se ferme davantage à la baisse sans aucun signe de reprise ou au moins un test sur l’un des plafonds de prix actuellement en vigueur, un retour est loin d’être proche et le manque d’intérêt fait encore saigner le prix du XRP.

Le prix du XRP est donc fixé pour une nouvelle série de corrections ou un brusque mouvement de piqué où la pression montera à nouveau sur 0,3616 $, où les investisseurs ont pu revenir au-dessus la semaine dernière. Mais un autre test pourrait être celui de trop, car le bagage des inquiétudes géopolitiques et des pièces mobiles des marchés devient trop volumineux pour être traité. Attendez-vous à une autre brèche en dessous de 0,3616 $, cette fois pour 0,1729 $, avec le S3 mensuel juste à un niveau psychologique de 0,20 $.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Le meilleur scénario idéal pour un mouvement de demi-tour serait une clôture hebdomadaire au-dessus de 0,4974 $ et une ouverture des prix lundi dans la petite salle du triangle entre ce niveau pivot et la ligne de tendance descendante rouge. Les haussiers utiliseront la poignée comme entrée de gamme et créeront un élan pour une cassure à la hausse, traversant cette ligne de tendance descendante rouge et déclenchant un afflux massif d’investisseurs car finalement, après des semaines de vente, quelque chose de substantiel a changé. Bien qu’il y ait encore beaucoup de forces à la baisse avec la croix de la mort et l’action de plafonnement de la moyenne mobile simple à 55 jours, au moins une certaine marge pour plus de hausse a été créée.