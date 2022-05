Une clôture hebdomadaire en dessous de 61 $ signifie des problèmes pour Solana | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est sous pression car il a 99 problèmes, mais le dollar n’en est pas un.

Le prix du SOL voit les baissiers aux commandes, car la tendance à la baisse est loin de toucher le fond.

Attendez-vous à voir une autre baisse de 70% possible dans les semaines à venir avant la fin du marché baissier de la cryptomonnaie.

Solana (SOL) est loin de signaler qu’une course haussière est en cours. Chaque rallye au cours de la semaine n’a été qu’une simple baisse sur une plaque chauffante, car les baissiers n’ont pas tardé à s’aligner et à casser en dessous du plus bas du jour de bourse précédent. Avec un tel sentiment baissier, les haussiers resteront encore à l’écart et attendront un meilleur niveau pour entrer, avec 19 $ marqués comme signal de retournement.

Le prix du SOL pourrait encore perdre 2/3 de sa valeur

Le prix de Solana est fixé à la fin de la semaine en dessous de 61,44 $, ce qui est sur un graphique hebdomadaire, un niveau critique remontant à mai 2021. Avec la croix de la mort, où la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours se négocie en dessous de 200 SMA du jour et la ligne de tendance descendante rouge, le ton général est toujours très baissier, sans retournement de sitôt. Même si cette tendance à la baisse entre dans sa septième semaine de baisse, l’indice de force relative n’est toujours pas survendu mais commence à s’équilibrer un peu.

Le prix du SOL pourrait donc connaître un revirement dans les semaines à venir, mais comme mentionné avec le RSI, un ralentissement supplémentaire est encore possible. Attendez-vous à ce que le prix du SOL puisse encore chuter de 70 %, le prix passant de 61,44 $ à 19,04 $. Ce dernier niveau pourrait être le plancher tant attendu qui pourrait configurer le prix SOL pour un rebond et remonter au-dessus de 61,44 $ avant de remonter vers 90,23 $, où il fera face à un double sommet avec le SMA de 55 jours juste au-dessus d’un niveau pivot historique.

Graphique hebdomadaire SOL/USD

Il se pourrait même que cela n’arrive pas à cela, alors que le dollar américain devrait clôturer la semaine plus faible qu’auparavant, avec la baisse de l’indice DXY, une certaine marge de hausse pourrait être dans les cartes au cours de la prochaine semaine de négociation. Si l’eurodollar s’abaisse davantage au-dessus de 1,06 $, attendez-vous à voir éventuellement le prix du SOL grimper contre ce 61,44 $ pour une pression et une hausse. Une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge pourrait voir un rallye plus rapide et traverser 90 $ pour atteindre 100 $.