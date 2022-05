Le prix LUNA s’est transformé en un zombie crypto sans renaissance à venir | Cryptomonnaie

Le prix de Terra Luna a chuté à cause de la perte de Terra par rapport au dollar américain.

Le prix LUNA semble mort et disparu car dans la foulée, son fondateur pourrait être arrêté de sitôt.

Avec l’image écornée et la perte de confiance des investisseurs, un revirement semble peu probable.

Le prix de Terra Luna (LUNA) s’est transformé en un zombie de crypto-monnaie. L’action des prix ne montre aucun battement de coeur ou signes vitaux après sa forte baisse de l’effet d’entraînement de sa filiale et pièce stable Terra. Les Stablecoins sont rattachés à un actif et tentent de rester au même niveau que l’espace de stationnement lorsqu’ils retirent des fonds de crypto-monnaies mais ne veulent pas entrer en espèces monétaires. Avec la rupture du peg, des questions se posent et la réglementation des crypto-monnaies est remise en tête de l’agenda des banques centrales et des autorités.

Le prix LUNA est vite oublié

Le prix de Terra Luna a été décimé et réduit en miettes dans le débordement de sa pièce stable Terra. Ce dernier, Terra, est indexé sur la valeur du dollar et est, via un algorithme, maintenu à parité pour garer vos crypto-monnaies dans un espace sûr numériquement sans avoir à les transférer au prix des taux de change vers votre quotidien normal compte bancaire. Mais c’est là que ça ne va pas, car un rattachement est coûteux, et cela pourrait même pousser un petit pays au défaut de paiement, sans parler d’une petite monnaie alternative dans l’espace des crypto-monnaies.

Le prix de LUNA a chuté même en dessous de la valeur d’un penny stock après la rupture de l’ancrage entre Terra et le dollar américain, car la force du dollar exigeait trop d’actifs supplémentaires de la société derrière Terra pour correspondre à l’appréciation du dollar. Dans plusieurs entretiens, aucun commentaire ou détail n’a été donné sur les actifs que l’entreprise détenait et achetait pour correspondre à la valeur intrinsèque. Cela met en danger l’ensemble de l’industrie des altcoins de 180 milliards de dollars, car ils ne sont pas réglementés et ne sont donc soutenus par aucune banque centrale. ensemble de paramètres à emménager.

Graphique hebdomadaire LUNA/USD

Dans sa brève existence dans l’espace alternatif, LUNA contribuera probablement au fait que les crypto-monnaies obtiendront un ensemble de directives et de règles appliquées pour survivre aux malheurs et aux mouvements des marchés mondiaux. Une monnaie indexée est toujours délicate car elle a presque déclenché le défaut de paiement de Singapour il y a quelques années alors que le pays tentait de maintenir sa monnaie au même niveau par rapport au dollar, et plusieurs autres grandes banques centrales ont par le passé laissé perdre leurs plafonds ou planchers comme être insoutenable à entretenir et être très coûteux avec souvent un gros amortissement pour la banque centrale impliquée. Le meilleur exemple est lorsque la Banque centrale suisse a lâché son plancher sans préavis et a presque rendu le krach du marché des changes avec certaines paires de devises illiquides. À l’époque, d’autres banques centrales sont intervenues pour fournir des liquidités afin d’empêcher le système de s’effondrer, mais qui interviendra si cela se produit avec une crypto-monnaie ou une paire de pièces stables ?