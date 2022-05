Quand est-il temps d’acheter du Bitcoin alors que l’hiver crypto offre une opportunité ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin se négocie lourdement à 28 695,13 $, avec le risque de dire au revoir à 30 000,00 $

Le prix du BTC pourrait continuer à baisser, car les éléments baissiers l’emportent sur les haussiers.

Attendez-vous à plus de douleur avec une zone importante balisée pour entrer avant le début d’un rallye.

Le prix du Bitcoin (BTC) est sur le point de chuter davantage alors qu’un rejet ferme s’est déroulé à l’ouverture de la semaine de négociation à 31 321,98 $. Avec la zone de distribution juste au-dessus et la cassure en dessous, le prix du Bitcoin devrait perdre plus de valeur car les traders sont aux commandes. Mais un revirement est toujours dans les cartes, et certainement à des niveaux inférieurs, le prix BTC pourrait être un vol avec une zone identifiée entre 19 036 $ et 16 020 $ comme nouvelle zone de distribution à entrer pour les traders.

Le prix du BTC peut déchirer encore 40% à 50% avant qu’un redressement ne soit amorcé

Le prix du Bitcoin subit plusieurs pressions alors que le prix chute semaine après semaine. Non seulement d’importants problèmes macroéconomiques et géopolitiques pèsent sur l’action des prix, comme c’est le cas avec les marchés mondiaux. Il y a aussi bien le problème d’image que la poussée pour l’ESG, et de plus en plus d’actifs verts croissent de façon exponentielle, il devient de plus en plus difficile pour les institutions, les fonds spéculatifs et les fonds de pension de conserver une part dans Bitcoin car son exploitation n’est pas respectueuse de l’environnement du tout. La vaste empreinte carbone qui découle de la consommation d’énergie de cette exploitation minière crée un problème systémique pour le prix du Bitcoin à long terme quant au moment où il deviendra durable à exploiter et à être utilisé comme principale crypto-monnaie.

Le prix du BTC a donc de nombreux éléments qui vont à l’encontre, ce qui signifie seulement que d’autres baisses sont à venir. À un moment donné, le prix aura atteint son point de juste valeur, où les traders voudront s’engager. En regardant les graphiques, une zone peut être identifiée à partir de fin 2020, entre 16 020 $ et 19 036 $. C’est un niveau de distribution idéal pour que les haussiers prennent le relais des baissiers. D’ici là, les investisseurs de Bitcoin auraient peut-être trouvé une solution plus verte à exploiter pour éliminer l’image négative qui entame le sentiment des investisseurs dans la crypto-monnaie.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Un revirement plus rapide est, bien sûr, toujours possible car les investisseurs ont le choix entre plusieurs thèmes géopolitiques où un seul titre pourrait facilement déclencher une forte reprise qui briserait le dos de ces pressions à la baisse. Un revirement signifierait une clôture hebdomadaire au-dessus de 30 000 $, de préférence au-dessus de 32 650 $, ce qui ouvrirait la voie à un rebond à 36 709 $. À partir de là, 40 000 $ reviennent en jeu avec 40 750,58 $ comme doublure argentée à la hausse, se traduisant par un redressement de 40 %.