La tempête crypto déclenche de nouveaux creux pour 2022 dans Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum devrait glisser en dessous de 2 000 $ à mesure que la pression à la baisse s’ajoutera.

Le prix des ETH ne semble pas en mesure d’utiliser le dollar stable pour une courte reprise.

Attendez-vous à voir de nouveaux creux dans les semaines à venir, autour de 1 404 $, car les forces à la baisse sont toujours en jeu.

Le prix Ethereum (ETH) est l’une des 3 principales crypto-monnaies ne bénéficiant d’aucun soutien de marque de la part du large public. Là où généralement les grands noms sont défendus ou soutenus en raison de leurs marques, comme coca-cola ou Boeing, le prix Ethereum n’a pas vu ce type de défense dans l’action des prix ces huit dernières semaines. Avec une autre clôture négative consécutive en cours, la pression monte pour que l’action des prix chute et clôture en dessous de 2 000 $, ouvrant plus de place à la baisse vers 1 404 $.

Le prix de l’ETH devrait encore baisser de 35%

Le prix d’Ethereum a été placé dans la boîte à pénalité car plusieurs fonds institutionnels et banques ont émis des alertes de prix pour les 3 principales crypto-monnaies. Le prix des ETH est considéré comme pris dans une spirale négative où plusieurs pressions techniques coïncident avec le sentiment du marché mondial allant à l’encontre des crypto-monnaies dans leur ensemble. Il sera difficile pour le prix Ethereum de rafraîchir son image pour surmonter tous ces éléments techniques néfastes l’emportant sur tout avantage.

Le prix des ETH fait l’objet d’un examen minutieux de plusieurs éléments qui doivent être pris en compte avant que les marchés puissent commencer à se concentrer sur un redressement et une tendance à la hausse. Tout d’abord, la croix de la mort déjà mentionnée dans les articles précédents est un indicateur de sentiment important qui pousse le prix de l’ETH vers 1 841 $ – 1 720,00 $, deuxièmement, la ligne de tendance descendante rouge longe presque la moyenne mobile simple de 55 jours, ce qui en fait un double couloir. à la baisse qui sera très difficile à trouver pour les traders. Au moins, ces deux éléments sont assez jolis pour revaloriser Ethereum autour de 1 688,39 $, et si le dollar ajoutait un nouveau tour de force de sitôt, la fenêtre est ouverte pour un recul à 1 404,12 $, testant le plus bas de mars 2021.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Bien sûr, un rebond est toujours possible, mais certains grands thèmes clés devraient être renversés. Des éléments tels que les grands problèmes d’inflation mondiale, les problèmes d’approvisionnement persistants, le resserrement monétaire, les tensions géopolitiques, etc. sont tous de vastes thèmes liés à la force du dollar et ne sont pas résolus du jour au lendemain. Cependant, n’importe lequel d’entre eux pourrait être le catalyseur du revirement vers un test de la ligne de tendance descendante rouge et une éventuelle percée vers 2 695,79 $, qui sera la ligne dans le sable à l’avenir si la tendance baissière s’est arrêtée ou a finalement pris fin. .