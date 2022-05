The Rise of Altcoins : Y a-t-il trop d’altcoins sur le marché ? [Video] | Cryptomonnaie

L’une des choses les plus étonnantes à propos des altcoins est que personne ne sait exactement combien il en existe.

C’est un fait incroyable avec toute la puissance de feu de l’ordinateur et la pléthore de marketing et de stratégie de marque entourant les altcoins et la crypto.

Les mineurs et les créateurs de ces pièces réclament la sortie de nouvelles pièces – dont certaines changeront le monde, tandis que d’autres n’auront aucune utilité.

Séparer le bon grain de l’ivraie est de loin l’aspect le plus difficile de l’investissement dans la crypto-monnaie.

Coinmarketcap.com répertorie 9 425 pièces. Plus que toutes les monnaies fiduciaires du monde réunies. Il est difficile de croire que la seule crypto-monnaie disponible il y a 13 ans était le Bitcoin. Chaque secteur de l’économie dispose désormais d’une crypto-monnaie.

Ces crypto-monnaies sont orientées vers l’utilisation de la technologie blockchain pour transformer un large éventail d’industries, de la finance à la santé en passant par l’énergie, le stockage de données, l’apprentissage automatique, les paiements sur les réseaux sociaux, l’approvisionnement et la logistique jusqu’à la propriété de contenu.

Comment cela peut-il se produire alors qu’il existe déjà tant de crypto-monnaies ?

Il existe une variété de cryptos, chacun avec un ensemble unique de fonctionnalités. Nous voyons tant de crypto-monnaies car elles utilisent toutes la technologie blockchain sous-jacente existante. En conséquence, vous pouvez générer différentes devises numériques à des fins différentes en utilisant la même plate-forme que votre base.

Les crypto-monnaies sont des pièces numériques que vous pouvez échanger contre des devises du monde réel. Nous pouvons les utiliser comme des fiat traditionnels – comme une réserve de valeur.

Certains servent à cette fin – d’autres sont destinés aux personnes qui ont besoin d’un utilitaire pour travailler avec leurs altcoins. Il s’agit d’une collection de crypto-monnaies en cours de développement en tant que système. Ceux-ci peuvent être utilisés et construits au-dessus d’une blockchain existante. Par exemple, un réseau qui a permis la création de monnaie symbolique en utilisant ses propres protocoles est Ethereum.

Ce que nous appelons les crypto-monnaies d’application ou de plate-forme sont l’autre source principale de crypto-monnaie. Les développeurs les ont également construits en plus des monnaies utilitaires actuellement utilisées. De nombreux altcoins ont été lancés à l’aide de la technologie blockchain Ethereum, par exemple.

La prolifération des altcoins est simplement due au fait que personne n’est en charge de cette technologie blockchain. Cependant, vous pouvez créer votre propre argent virtuel si vous en savez suffisamment sur son fonctionnement.

Satoshi Nakamoto, le supposé créateur de Bitcoin, a été le premier à utiliser la technologie blockchain pour créer une pièce. Mais il ne fallut pas longtemps avant que d’autres programmeurs ne comprennent et réalisent qu’ils pouvaient eux aussi utiliser la même technologie pour créer une « version » supérieure de ce nouveau « Bitcoin ».

En fin de compte, des professionnels comme Charlie Lee, un ancien programmeur de Google, ont aidé à établir Litecoin, l’un des premiers altcoins. Il n’était pas le seul. D’autres qui essayaient de créer quelque chose de comparable ou mieux l’ont ensuite suivi.

Bitcoin et quelques autres altcoins ont connu un énorme succès, c’est pourquoi il existe tant de crypto-monnaies. Mais, rappelez-vous, lorsque Bitcoin a été introduit pour la première fois, peu de gens étaient intéressés. Les gens l’ignoraient ou ne prenaient pas la peine de le regarder parce qu’on pensait qu’il n’avait aucune valeur intrinsèque.

Cependant, sa valeur a augmenté avec le temps. Pas plus tard qu’au début de 2017, Ethereum était considéré comme pratiquement sans valeur. Cependant, même ceux qui ont acheté la crypto-monnaie Ether ont vu des gains colossaux.

En 2017, Bitcoin et autres altcoins ont explosé en popularité. À son plus haut niveau historique, Bitcoin a atteint environ 20 000 $ par BTC. Tout le monde a compris ce qui se passait. La crypto-monnaie était le nouveau Saint Graal de l’investissement. Tout le monde voulait entrer.

Une autre raison de l’augmentation des nouvelles crypto-monnaies est le « forking ». Bien que le fork ne soit pas la principale cause de la richesse de diverses crypto-monnaies, il joue un rôle. Par exemple, au moins quatre crypto-monnaies connues qui « se sont dérivées » de Bitcoin – Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et Litecoin constituent ce groupe.

Si vous êtes intéressé par Litecoin, vous voudrez consulter Litecoin Cash (ETH). Même les crypto-monnaies les plus récentes sont obligées d’en inventer de nouvelles. Un bon exemple est Zcash, qui a abouti à Zclassic (ZCL) puis à un double fork entre ZCL et Bitcoin, qui a conduit à Bitcoin Private (BTC).

La demande croissante de crypto-monnaies est motivée par la nature inhérente de l’innovation et le besoin humain de nous améliorer continuellement. Prenons l’exemple des 3,4 millions d’applications disponibles auprès de fournisseurs comme Apple ou Google. Il y en a beaucoup, mais beaucoup d’entre eux font la même chose. Imaginez une application de streaming musical, par exemple. Il y en a des centaines, pas un seul. Ensuite, bien sûr, nous avons nos favoris et nos ennemis. Cependant, de nouveaux sont toujours créés, dans l’espoir d’être la prochaine meilleure chose.

C’est ce que c’est que d’utiliser des crypto-monnaies. De plus en plus de contrats intelligents sont développés, même s’ils fonctionnent tous de la même manière. Tout ce que les développeurs de pièces font, c’est changer quelques éléments sur le protocole, puis prétendre avoir la prochaine plate-forme révolutionnaire pour les contrats intelligents.

Les contrats intelligents prospéreront sur la plate-forme Ethereum. Il existe maintenant une multitude de médias utilisant le même type de jeton et de réseau. Ethereum est dépassé par des concurrents, notamment NEO (l’Ethereum chinois), Cardano (l’Ethereum japonais), Stellar (la Blockchain Stellar) et EOS (la Blockchain EOS).

Un autre facteur de prolifération des crypto-monnaies est le boom des ICO. À la suite du succès de certaines de ces ventes de jetons, les concepteurs et développeurs de cryptomonnaie espèrent suivre ces versions.

Le manque de surveillance réglementaire dans l’écosystème ICO a rendu ce processus encore plus simple. Ils commercialiseront ces offres initiales de pièces sous forme de jetons cryptomonnaies sur des places de marché comme Bittrex. Mastercoin a été la première pièce à être proposée à la vente en 2013. Après le succès des ventes publiques d’Ethereum, NXT, IOTA et Stratis, entre autres, d’autres crypto-monnaies ont rapidement suivi dans leur sillage.

Il y a eu des ICO dans le secteur financier, dans les secteurs de l’approvisionnement et de la logistique, du jeu et de l’assurance – pour n’en citer que quelques-uns. Inévitablement, cette utilisation dans un large éventail d’applications entraînera une augmentation massive du nombre de crypto-monnaies.

Alors que les développeurs ont construit des ICO sur la plate-forme hôte d’Ethereum, beaucoup d’autres créent leurs propres blockchains et lancent leurs propres ICO indépendants.

Les transactions du réseau sont basées sur la devise native de chaque pays. En conséquence, si un millier d’ICO réussissent, il y aura un nombre égal de crypto-monnaies. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter car beaucoup d’autres n’ont pas dépassé le stade de la planification.

Avoir de nombreuses crypto-monnaies n’est pas nécessairement une chose négative. Cependant, la contribution de chaque altcoin à la société est le facteur le plus critique.

Pour certains, la spéculation est le but premier de leur existence. La plupart des pièces spéculatives feront faillite lorsque la bulle s’effondrera si c’est la force motrice derrière elles. Le public peut n’adopter aucune ou seulement quelques idées.

De retour à la naissance d’Internet, qui aurait pu prédire le succès de Google, Apple, Amazon ou Facebook ?

C’est là où nous en sommes avec les altcoins en ce moment.

Alors qui seront les FANG de la prochaine révolution Web 3 ?