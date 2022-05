Cash Vs Crypto : Qui est le meilleur stratagème de Ponzi ? [Video] | Cryptomonnaie

Robert McCauley, un universitaire du Boston College et d’Oxford, a déclaré que Bitcoin (BTC-USD) est pire qu’un schéma de Ponzi puisque le cas d’utilisation éventuel de la crypto-monnaie reste inconnu, tandis que sa forte demande énergétique en fait un « jeu à somme négative ». «

McCauley a écrit dans le Financial Times que les quelque 20 milliards de dollars investis dans l’exploitation minière jusqu’à présent « ont disparu ».

Selon lui, la structure sous-jacente du trading Bitcoin est très similaire à un schéma de Ponzi, en ce sens que les premiers investisseurs sont payés par les retardataires, et qu’aucune valeur économique n’est créée entre les deux.

Un deuxième chercheur principal non résident du Global Development Policy Center de l’Université de Boston a affirmé que le système Bitcoin (BTC-USD) tuerait la société à long terme en raison des coûts associés à son maintien, en particulier en termes de consommation d’électricité.

« Chaque jour, les investisseurs envoient de l’argent aux mineurs. Et la majorité est jetée dans les toilettes quotidiennement. La majeure partie a été consumée par le feu », a-t-il déclaré. « Et ce n’est que le coût pour la communauté dans son ensemble. Tout cela est un échec. »

Professeur à l’Université d’Oxford, McCauley a découvert que certains systèmes de Ponzi étaient capables de récupérer une partie de leurs pertes même après leur échec. L’escroquerie de Bernie Madoff, qui a remboursé environ 70 cents sur le dollar à ce stade, a été utilisée comme exemple pour prouver ce point

Selon lui, il n’y aurait plus d’actifs à répartir entre les investisseurs survivants si Bitcoin faisait faillite.

Au sujet du point de vue de McCauley sur Bitcoin (BTC-USD), il a déclaré qu’il attendait toujours qu’il établisse son utilité avant de changer d’avis.

Nous attendons le cas d’utilisation depuis un certain temps, a-t-il admis. « Nous allons devoir attendre et voir ce que l’avenir nous réserve, mais de nouvelles idées se profilent à l’horizon. Cependant, nous sommes encore un peu sur la clôture. »

Les banques utilisent la banque de réserve fractionnaire plutôt que l’exploitation minière.

Seul un petit pourcentage des dépôts bancaires est garanti par des liquidités dans cet arrangement.

C’est le système qui a conduit à l’effondrement financier de 2008.

Nous pouvons emprunter de l’argent pour acheter des maisons, démarrer des entreprises et faire avancer le monde grâce à ce même système.

À la fois, c’est comme si le Dr Jekyll et M. Hyde s’occupaient de vos finances.

En fait, de nombreuses personnes sont exaspérées par toute la situation, ce qui est compréhensible.

La banque de réserve fractionnaire est l’un des sujets de prédilection du professeur Murray N. Rothbard, et il n’hésite pas à réfléchir sur le sujet.

Comme il le dit :

Schéma de Ponzi ; jeu de passe-passe ou escroquerie dans laquelle de faux récépissés d’entrepôt sont émis et distribués comme s’il s’agissait d’espèces.

Sa plainte est que les banques s’enrichissent à nos dépens, en d’autres termes.

Selon Rothbard, notre système bancaire est un schéma de Ponzi car il offre un taux de rendement élevé sans risque.

C’est ainsi que tout fonctionne.

Nous empruntons de l’argent à la banque et payons des frais pour avoir le privilège de le faire. Lorsqu’un banquier appuie sur un bouton d’un ordinateur, les résultats sont instantanés ! – la monnaie commerciale est créée par la banque.

La banque, en revanche, n’a pas les ressources monétaires nécessaires pour garantir le prêt qu’elle vient d’émettre.

Le monde de Rothbard est ici aussi. La banque sert de dépôt pour l’argent. Le « faux récépissé d’entrepôt » est une transaction monétaire commerciale créée par ordinateur. Le système bancaire du monde entier utilise cet argent commercial, mais il ne peut pas être soutenu par de l’argent dont la banque n’avait pas besoin au départ.

Rothbard n’est pas le seul à voir un problème.

Mervyn King, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, a eu quelques réflexions sur la question des banques qui doivent de l’argent aux particuliers pendant la crise financière. Il cite Winston Churchill dans son livre, The End of Alchemy :

Pour la première fois, « … jamais dans le domaine de l’effort financier n’avait été dû autant par si peu – et avec si peu de réforme fondamentale »

Ainsi, les banques ont consenti des prêts que les emprunteurs n’avaient pas les moyens de rembourser. Peu de choses ont changé. Les prêts impayés peuvent encore être consentis par les banques.

Puisqu’il a été prouvé que la banque à réserve fractionnaire est un stratagème de Ponzi, pourquoi ne faisons-nous rien à ce sujet ?

Ce serait mieux s’ils devaient conserver 100% des dépôts qu’ils reçoivent en espèces et appeler ces «réserves».

La « banque de réserve à 100 % », parfois connue sous le nom de « banque de réserve complète », a déjà été proposée dans le cadre du plan de Chicago en 1933. Cette idée a été lancée pour la première fois à la suite de la Grande Dépression, lorsque les banques ont de nouveau fait la une des journaux.

La banque de réserve complète est ce qui vient à l’esprit de nombreuses personnes lorsqu’elles pensent aux banques. Avoir un gros compte bancaire comme celui-ci, c’est comme avoir un coffre-fort.

Lorsque vous déposez vos fonds auprès de la banque, ils sont enfermés en toute sécurité. Vous pouvez le retirer de la banque quand vous le souhaitez. Parce que la banque ne le prête pas, vous n’avez jamais à vous soucier de ne pas pouvoir y accéder quand vous en avez besoin.

En déposant votre argent dans une banque, vous le retirez de l’économie générale. En conséquence, la quantité de monnaie en circulation diminue, tandis que les dépôts à vue à la banque augmentent, ce qui se traduit par une quantité inchangée de monnaie en circulation. La banque ne peut prendre aucun risque avec votre argent si ce mécanisme est en place.

Aucune raison n’existe pour que votre argent soit épuisé par la banque. Cela ne signifie pas que vous n’aurez pas accès à vos fonds si une ruée vers la banque se produit, c’est-à-dire lorsqu’un grand nombre de personnes retirent tout leur argent en même temps.

Augmenter de force les réserves de la banque à 100% éviterait une panique bancaire. Ces faux récépissés d’entrepôt empêchent également la banque d’accorder des prêts. Cela empêche également les banquiers de créer des investissements dangereux avec l’argent d’autrui et de les vendre ensuite comme des options à faible risque à leurs clients. (Vous vous souvenez de la crise des subprimes… ?)

Mais…

Nos prêts aux petites entreprises, hypothèques et autres investissements comme l’immobilier et les actions sont tous refusés parce que la banque se livre à des opérations dangereuses comme celles-ci

Il ne fait aucun doute que la banque à réserve fractionnaire est le système qui prend le risque de financer de nouveaux investissements, quels que soient ces investissements. Notre économie en dépend.

Tant que les gens ne retirent pas tous leurs fonds en même temps, notre système bancaire à réserve fractionnaire fonctionnera – même s’il s’agit d’un exercice d’équilibrage sans fin pour suivre les dépôts et les retraits.

Les dépôts bancaires ne traînent pas sans rien faire ; ils sont mis au travail pour trouver des maisons et des entreprises et supporter d’autres dépenses (telles que des entreprises dangereuses par des banquiers « à la recherche de rendement »).

Avec un compte bancaire de 100 £, la banque peut prêter 50 £ et le déposer sur le compte de quelqu’un qui en a besoin pour un prêt aux petites entreprises. Cependant, la banque vous doit toujours 100 £.

En conséquence, l’emprunteur dispose de 50 £ et la banque vous doit 100 £. 150,00 £ au total est la somme finale. En ce qui concerne l’argent véritable, il n’existe que 100 £ parce que la banque a inventé 50 £ à des fins lucratives.

À tout moment, seule une fraction des dépôts de la banque, ou réserves, est garantie par des liquidités et peut être retirée.

Ou, pour paraphraser Rothbard, la banque émet des récépissés d’entrepôt, qui sont ensuite échangés contre le montant d’argent prétendument identique. La banque de réserve fractionnaire, dans cette optique, semble être une arnaque à la Ponzi.

Alors, que se passe-t-il si les gens veulent tous retirer leur argent de la banque en même temps ?

Si une banque n’a pas assez de liquidités pour payer tout le monde, une ruée sur la banque est possible.

Quand Michael demande son argent à la banque, il ne l’obtient pas, et la banque ferme pour la journée alors que le chaos règne, vous souvenez-vous de cette scène ?

Cela ressemble beaucoup à ce qui s’est passé lors du krach financier de 2008, mais bien pire.

Il était difficile pour les banques de tolérer des pertes sur des « investissements » spéculatifs pendant la crise financière. Les gens et les institutions étaient impatients de récupérer leur argent en cas de panique bancaire, ce qui augmentait la probabilité d’une bousculade.

Une crise de liquidité se produit lorsque les banques ne peuvent pas mettre la main sur l’argent assez rapidement pour régler toutes les dettes qu’elles ont accumulées.

Le terme de Rothbard « faux récépissés d’entrepôt » fait référence à cela.

En tant qu' »entrepôts d’argent », les banques prêtent de l’argent qui n’est pas garanti par des dépôts en espèces réels.

Si cela arrivait à votre entreprise, vous feriez faillite et vos créanciers viendraient frapper à votre porte.

En conséquence, lorsqu’une banque fait faillite, la Banque centrale (la Réserve fédérale) agit en tant que prêteur en dernier ressort et la renfloue lorsque le gouvernement le lui demande. Les règles permettent de générer de l’argent et d’imprimer de la monnaie pour ce faire.

Les gens considèrent que la Banque centrale renfloue les mauvaises banques est injuste – une décision risquée qui pourrait avoir des conséquences imprévues. Si les banques perdent, le contribuable paie pour elles.

Ce n’est pas seulement la Banque centrale qui crée de l’argent, mais aussi la Réserve fédérale.

Lorsque les banques privées créent ces prêts, elles font de même. Parce que les dettes doivent être remboursées à un moment donné, certains économistes ne sont pas d’accord. Cependant, cela est basé sur l’hypothèse qu’ils le sont, ce qui n’est pas toujours vrai.

Pendant la crise financière, pouvez-vous imaginer être aux commandes d’une banque ?

La réduction de la dette est nécessaire puisque vous avez prêté trop d’argent, mais il faut plus d’argent car les gens et les institutions retirent leurs finances.

Par conséquent, vous devez augmenter votre dette afin d’obtenir les fonds dont vous aurez besoin. Il y a une corrélation directe entre la création de monnaie et la dette !

Un point intrigant est soulevé ici : les banques créent de l’argent, mais pas de la richesse.

Autrement dit, contracter un prêt signifie que vous avez plus d’argent à votre disposition. Vous avez plus d’argent à votre disposition pour acheter tout ce dont vous avez besoin.

Cet argent est toujours dû à la banque. Cela ne vous rapporte plus d’argent. De plus, vous devez rembourser la banque pour le privilège d’emprunter auprès d’elle. En conséquence, vous êtes en fait plus pauvre parce que vous devez plus d’argent aujourd’hui qu’avant d’être dans ce pétrin.

Il est possible de développer votre propre richesse en investissant la différence entre ce que vous avez emprunté et ce que vous avez gagné.

Peu importe combien d’argent vous avez, il n’a aucune valeur intrinsèque. C’est juste un moyen de faciliter une transaction. Plus important encore, les banques accélèrent simplement ce processus.

Tout va bien. De plus, « produire de l’argent » n’implique pas en soi une chaîne de Ponzi.

Il est possible que la procédure se transforme en une arnaque à la Ponzi à mesure que les chances de ne pas être remboursé augmentent. En d’autres termes, c’est une évidence de prêter de l’argent si la banque est convaincue d’être remboursée avec intérêt.

La banque, en revanche, exige un taux de rendement plus élevé – plus d’argent – ​​pour accorder un prêt lorsque le risque de ne pas être payé augmente. Et c’est là que les choses commencent à mal tourner.