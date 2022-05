Le prix de l’ApeCoin est toujours sur le rythme d’une baisse désastreuse à 2 | Cryptomonnaie

Le prix APE s’enroule dans une vague d’impulsion décroissante

Le prix d’ApeCoin se consolide toujours en dessous d’un sommet de triangle

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 13,50 $.

ApeCoin montre toujours des raisons de croire en des objectifs inférieurs avant la prochaine course haussière.

Le prix ApeCoin se dirige vers le sud

Le prix ApeCoin montre des raisons de croire en un objectif à couper le souffle de 2,00 $. Si les conditions du marché persistent, les baissiers pourraient briser la zone de support de 8,50 $ et amorcer une baisse mortelle en chute libre. La baisse impulsive initiale justifie la nécessité de consolidations latérales et éventuellement de contre-tendance avant qu’une autre baisse sévère ne se produise. En fin de compte, les baissiers empêchant le prix APE de revenir de 50% à 61,8% des plus grands rallyes signalent un bastion baissier important. Il y aura peut-être de meilleurs actifs numériques à envisager de négocier et de stocker dans les semaines à venir.

Le prix ApeCoin, au moment de la rédaction, se négocie à 7,75 $ toujours sous un sommet triangulaire. Le sommet du triangle devrait être l’indicateur le plus fort que les investisseurs à long terme doivent examiner avant d’investir dans le prix ApeCoin. À moins que le sommet du triangle ne soit franchi, la tendance est considérée comme baissière jusqu’à ce que les cibles inférieures soient atteintes.

Graphique APE/USDT sur 4 heures.

Le signal d’achat le plus sûr pour un rallye de tendance haussière est une brèche à 11,50 $. Cependant, la tendance baissière globale ne sera pas invalidée tant que la première vague à 13,50 $ ne sera pas franchie. Si les haussiers parviennent à franchir cette barrière, le prix de l’ApeCoin pourrait continuer d’augmenter vers 15,00 $ et peut-être de nouveaux sommets historiques à 31,00 $, ce qui entraînerait une augmentation de 185 % par rapport au prix actuel de l’ApeCoin.