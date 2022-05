L’opportunité d’achat de Cardano se produira après le crash à 0,35 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano affiche une activité de continuation baissière claire.

Un retour et un nouvel effondrement sous les creux de 2022 sont attendus.

Un potentiel de hausse existe mais est de plus en plus improbable.

L’action des prix de Cardano est dans une situation difficile pour les traders. La clôture d’hier au-dessus du Tenkan-Sen était la première clôture au-dessus de ce niveau d’Ichimoku depuis le 4 avril 2022. Malheureusement pour les haussiers, les baissiers ont clairement pris le contrôle lors de la séance de vendredi et sont revenus ADA en dessous du Tenkan-Sen et proches de l’ouverture d’hier.

Configuration du prix de Cardano pour un crash rapide puis une reprise violente

Le prix de Cardano est parfaitement positionné pour une forte poussée baissière. Le modèle de continuation baissier et le rejet continu contre le niveau le plus faible du système Ichimoku Kinko Hyo (le Tenkan-Sen) montrent un manque de conviction et de défense haussières.

Le niveau critique à surveiller pour le prix de Cardano est le niveau de 0,49 $. Si ADA ferme le chandelier quotidien à ou en dessous de 0,49 $, ce sera sous le nœud de volume élevé actuel. Les profils de volume 2022 et 2021 montrent des prix négociés extrêmement faibles jusqu’au prochain nœud de volume élevé à 0,35 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Les analystes et les commerçants interprètent le comportement de l’action des prix dans le profil de volume comme tel : lorsque le prix se déplace au-dessus/en dessous d’un nœud à volume élevé, il passera très rapidement au nœud à volume élevé suivant, mais cela dépend de la minceur du volume entre les deux. nœuds. Plus le volume est fin, plus ils se déplacent rapidement. Par conséquent, pour le prix de Cardano, le plus serait probablement rapide.

Si les haussiers veulent invalider tout autre sentiment baissier à court terme, ils devront pousser le prix de Cardano à au moins une clôture au-dessus du Kijun-Sen – à ou au-dessus de 0,66 $.