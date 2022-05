TOP 3 des prédictions de prix : le marché de la cryptomonnaie entre dans une phase de découplage alors que les prix du Bitcoin, de l’Ethereum et du XRP divergent | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait atteindre un creux.

Le prix d’Ethereum cible 1500 $.

La distorsion des prix XRP fait allusion à une autre vente.

Les prix du Bitcoin, de l’Ethereum et du XRP affichent des signaux différents, justifiant l’idée d’une saison crypto idéale pour les traders intraday.

Le bas du prix du Bitcoin est proche

Le prix du Bitcoin suit les techniques prévues dans la dernière thèse baissière. En fin de compte, les traders devraient envisager une vague tronquée pour tromper les spéculateurs trop baissiers sur le marché. La nature raide de la pente avant une rupture des creux pourrait faire allusion au désir de Smart Money de mettre enfin fin à la phase d’accumulation dans la zone de 28 000 $ avant d’envoyer le prix BTC dans les niveaux de 35 000 $.

La consolidation des prix du Bitcoin signale également l’implication de Smart Money, car l’action latérale se déroule sous un volume relativement faible. L’objectif des teneurs de marché est toujours subtil et à peine détectable, ne laissant que peu ou pas de preuves de leurs véritables intentions. Un mouvement brusque pourrait être à des heures pour le prix du Bitcoin, ce qui laissera aux commerçants et aux investisseurs la 2e meilleure option pour rejoindre la tendance plus tard avec des rendements moins rentables.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche à 26 500 $. Si les baissiers peuvent franchir ce niveau, une percée à 424 500 sera la prochaine cible, entraînant une baisse de 15 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 3 heures

Prix ​​Ethereum Positions pour un nouveau plus bas

Le prix d’Ethereum justifie la nécessité pour les commerçants de se retirer et de permettre aux aspects techniques de se manifester. Le prix des ETH est supérieur de 12 % aux niveaux de liquidité établis en juillet 2021. L’idée que |Smart Money ne saisira pas les commandes à ces niveaux sans essayer de secouer les mains faibles et de maximiser leurs positions à ce stade est une hypothèse discutable.

Le prix Ethereum saisira probablement des liquidités inférieures à 1500 $, mais de nouveaux creux pourraient être établis. Le marché de la cryptomonnaie pourrait approcher d’une phase de découplage où les investisseurs quittent le navire de la fondation Ethereum et convertissent leurs actifs en Bitcoin ou XRP. Le temps nous le dira.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche à 2950$. Si les traders dépassent son niveau, un objectif de 4 000 $ pourrait être sur les cartes, ce qui entraînerait une augmentation de 100 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 3 jours

Le prix XRP est très divergent.

Le prix XRP semble abandonner la règle selon laquelle tous les cryptos se déplacent à l’unisson. Le prix XRP montre des différences distinctes par rapport aux prix Ethereum et Bitcoin. Le profond retracement établi cette semaine vers les sommets à 0,43 $ justifie l’idée d’une baisse prolongée dans un avenir proche.

Le prix XRP a des objectifs de 0,35 $ et 0,30 $. En raison des preuves de décorrélation nouvellement présentées, il n’est pas conseillé de dépendre de Bitcoin pour un creux définitif du marché. Un événement d’actualité important pourrait arriver très bientôt concernant le XRP et la SEC, ce qui pourrait être le catalyseur pour différencier complètement le XRP de tous les autres cryptos de l’espace.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche à 0,45 $. Si les haussiers dépassent ce niveau, un rallye vers 0,31 $ pourrait se produire, entraînant une augmentation de 25 % par rapport au prix actuel.

Graphique XRP/USDT sur 15 minutes