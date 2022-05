Pourquoi le prix Dogecoin pourrait s’effondrer à 0,05 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin affiche une activité de continuation baissière.

Le rejet contre un niveau de résistance clé pourrait indiquer des prix beaucoup plus bas pour DOGE.

Le potentiel de hausse reste une forte possibilité malgré une baisse des prix à court terme.

Le prix du Dogecoin a passé la grande majorité de la semaine à se consolider après le fort rebond de la semaine dernière. À moins que quelque chose de dramatique ne se produise, DOGE clôturera probablement la semaine très près de la clôture de la semaine dernière. Cependant, certains niveaux cruciaux qui ont été testés aujourd’hui pourraient signaler qu’une vente plus profonde pourrait arriver.

Le prix du Dogecoin s’est arrêté face à l’angle de résistance clé

Le prix du Dogecoin fait face à deux niveaux de résistance primaires sur son graphique journalier. Le premier a systématiquement fait office de résistant pendant près de trente jours : les Tenkan-Sen. DOGE a franchi le Tenkan-Sen sur le graphique journalier à l’ouverture du chandelier quotidien actuel, mais les vendeurs ont poussé le prix à la baisse. Fait intéressant, les traders n’ont pas pu ou pas voulu passer beaucoup de temps sous le Tenkan-Sen. En d’autres termes, les traders se présentent et apportent un certain soutien. Que cela dure est à deviner.

Le deuxième niveau de résistance, et le plus important, est le rejet contre la ligne de tendance inférieure d’un modèle de biseau descendant antérieur. Le prix Dogecoin a passé un peu plus d’une semaine à s’échanger au-dessus et en dessous de cet angle. Malheureusement, les haussiers n’ont pas pu le dépasser hier, et les baissiers montrent un désir clair de le maintenir ainsi.

DOGE/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Le fait de ne pas conserver la zone de valeur de 0,08 $ déclencherait probablement un mouvement rapide à travers le nœud de volume élevé actuel dans le profil de volume 2022 et la plage légèrement négociée ci-dessous jusqu’au prochain nœud de volume élevé du profil de volume 2021 à 0,05 $.

Si les haussiers veulent empêcher toute nouvelle baisse des prix à court terme, ils doivent clôturer le prix du Dogecoin au-dessus du Tenkan-Sen et de la ligne de tendance à ou au-dessus de 0,088 $. À partir de là, DOGE peut commencer à tester le Kijun-Sen près de 0,12 $.