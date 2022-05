Quelle est la prochaine étape pour Dogecoin et Shiba Inu après avoir chuté de plus de 80% par rapport à leurs sommets historiques | Cryptomonnaie

Les prix des pièces Meme Dogecoin et Shiba Inu ont chuté de 80% par rapport à leur niveau record sur le marché baissier en cours.

Jusqu’à présent, 410,36 billions de jetons Shiba Inu ont été brûlés, ce qui n’a pas réussi à alimenter une reprise du prix SHIB.

Les analystes estiment que l’épuisement des tendances est faible et Dogecoin est prêt à revenir au niveau de 0,13 $.

Dogecoin et Shiba Inu ont été témoins d’une chute massive des prix lors du récent bain de sang qui a frappé le marché de la crypto-monnaie. Les pièces Meme ont anéanti leurs gains, chutant de leurs sommets historiques, tandis que les investisseurs ont investi du capital dans des jetons sociaux.

Les prix du Dogecoin et du Shiba Inu ont chuté de 80%

Le marché des crypto-monnaies est en déclin depuis longtemps. Les pièces Meme comme Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Dogelon Mars et Baby Doge ont perdu plus de 80% de leur valeur depuis leurs sommets historiques.

Alors que les crypto-monnaies sur le thème Shiba-Inu ont anéanti leurs gains, les jetons sociaux dans le divertissement sportif ont connu une popularité croissante. Plusieurs jetons de fan, le Paris Saint-Germain (PSG), la Juventus (JUV), le FC Barcelone (BAR), le jeton de fan de l’AC Milan (ACM) et le FC Porto (PORTO), ont enregistré des gains massifs depuis le 18 mai 2022.

Les investisseurs se sont tournés vers le divertissement en période de bain de sang crypto et de turbulences sur le marché, enracinant leur club de football préféré.

Les jetons de fans ont enregistré des gains à trois chiffres au cours de la semaine dernière

La valeur totale verrouillée sur la plate-forme DeFi de Shiba Inu Shiba Swap a constamment chuté depuis juillet 2021. La valeur totale verrouillée représente le nombre d’actifs jalonnés sur la plate-forme DeFi. Par conséquent, une TVL en baisse sur Shiba Swap indique une réduction de l’approvisionnement sécurisé par la plateforme.

Shiba Échange TVL

410,36 billions de jetons Shiba Inu brûlés, pas de récupération en vue

Les données du portail de gravure de Shiba Inu, Shibburn, ont révélé que 410,36 billions de jetons SHIB avaient été détruits. Typiquement, une diminution de l’offre en circulation alimente la reprise des prix.

Cependant, malgré une baisse rapide de l’offre en circulation de la pièce meme, il n’y a pas eu de reprise du prix de Shiba Inu. La pièce meme a connu une baisse de prix constante, malgré la destruction de 5,4 milliards de jetons SHIB vendredi.

Le prix du Dogecoin pourrait se redresser avec l’épuisement de la tendance à la baisse

Les analystes ont évalué la baisse du prix du Dogecoin et ont prédit une reprise du DOGE. Les analystes cryptomonnaies de la chaîne YouTube Trade Confident ont identifié l’épuisement des tendances comme un indicateur critique du rallye de Dogecoin. Lorsque l’épuisement de la tendance est faible, le prix du Dogecoin se redresse généralement et assiste à une cassure. Les analystes ont noté qu’actuellement, le niveau d’épuisement de la tendance est faible ; par conséquent, le prix Dogecoin pourrait se remettre de sa chute et viser le niveau de 0,13 $.