Le prix MATIC de Polygon frappe un mur de briques ; voici pourquoi une autre baisse est très probable | Cryptomonnaie

Valeur aberrante du prix du Polygon sur le marché des crypto-monnaies.

Le prix MATIC envisage un risque à la baisse car les haussiers ont peur de s’engager avec une pression baissière à proximité.

Attendez-vous à voir un test à la hausse autour de 0,700 $ avant que le prix MATIC ne revienne à 0,620 $.

Le prix du Polygon (MATIC) est un peu aberrant aujourd’hui, car toutes les principales crypto-monnaies immobilisent leurs gains après que le marché a accueilli certaines mesures de soutien de la banque centrale chinoise. Sortant en trombe lors de la session ASIA PAC, les actions ont réalisé des gains considérables, ignorant tous les risques extrêmes présents. Le prix MATIC va quelque peu à contre-courant alors qu’il se déplace latéralement vers le bas, car les haussiers ne voient aucun intérêt à s’engager avec une forte ligne de tendance descendante rouge qui maintient toujours l’action des prix épinglée.

Le prix MATIC voit les traders écartés alors que l’appétit pour le risque disparaît

Le prix du Polygon est toujours sous le contrôle de la ligne de tendance descendante à plus long terme qui a donné le ton ces dernières semaines. Bien que les marchés boursiers se soient fortement redressés ce matin lors de la session ASIA PAC, les investisseurs de Polygon laissent passer le train car ils ne voient aucun intérêt à s’engager car la ligne de tendance descendante rouge fournit une force baissière proéminente. La mise à l’écart des haussiers est également représentée par l’indice de force relative (RSI), qui stagne, indiquant un équilibre entre les baissiers et les haussiers pour le moment.

Le prix MATIC aura besoin de catalyseurs plus importants pour passer sous la ligne de tendance descendante rouge, puis passer au-dessus. Pour l’instant, attendez-vous à ce que le sentiment baissier et la tendance baissière globale pèsent encore et repoussent le prix à 0,62 $, augmentant la pression pour qu’un triangle baissier se termine. Par cela, le prix du Polygon devrait atteindre 15% à 26% supplémentaires d’ici la semaine prochaine si 0,62 $ et 0,545 $ ne tiennent pas comme support.

Graphique journalier MATIC/USD

Au cas où un catalyseur positif émergerait aujourd’hui, attendez-vous à voir un grand saut à la hausse, avec un prix MATIC traversant la ligne de tendance descendante rouge et un afflux de commerçants attendant cette cassure nette. Attendez-vous à ce que le prix de Polygon remonte vers 0,80 $ avec le S1 mensuel sur le chemin et agisse comme point de départ pour la prochaine étape vers 0,96 $, suivi d’un coup d’œil possible à 1,00 $. Bien que cela dépende de la taille et de l’impact du catalyseur à portée de main.