Prédiction de prix XRP : Ripple se prépare pour un week-end haussier | Cryptomonnaie

Le prix de l’ondulation augmente de +2 % dans le commerce ASIA PAC sur des nouvelles favorables.

Le prix du XRP devrait se redresser à la clôture des États-Unis, car les marchés boursiers européens et américains indiquent un transfert de sentiment positif.

Attendez-vous à voir une étiquette possible à 0,50 $ dans le week-end.

Le prix Ripple (XRP) s’est abstenu de tester le niveau de support S2 et a rebondi au préalable, le prix XRP intrajournalier remontant au-dessus de 0,4228 $. La hausse provient d’une baisse des taux en Chine qui a donné le ton à une large journée de négociation à risque ce vendredi. Des vents favorables soufflent sur tous les segments des marchés financiers, avec les crypto-monnaies également sur le devant de la scène, et le XRP devrait éventuellement dépasser 0,50 $.

Le prix du XRP devrait réserver une appréciation de 16 % jusqu’au week-end

Le prix de l’ondulation pourrait clôturer la semaine de négociation en beauté, car une baisse surprise des taux de la banque centrale chinoise a dissipé toute hésitation et fait oublier aux commerçants les ventes sanglantes que les marchés ont connues ces derniers jours. Alors que ce vent arrière aide, un deuxième élément de soutien est que l’indice du dollar se négocie latéralement et ne va nulle part, ouvrant un peu plus de place pour que le prix XRP se rallie et desserre les chaînes qu’il avait sur la force du dollar. Le prix XRP est fixé pour quelques jours de négociation d’intérêts à venir avec tous ces éléments en jeu.

Le prix du XRP a déjà dépassé 0,4228 $ lors de la session ASIA PAC et devrait couvrir un peu de terrain vers 0,4800 $, où un niveau pivot historique et le S1 mensuel attendent. Il y a un léger risque de rejet, mais vu que l’indice de force relative (RSI) a été si faible pendant si longtemps, un retour aux niveaux moyens pour le RSI est plus que logique, et donc, les traders auront l’opportunité d’éclater au-dessus du S1 mensuel et atteint 0,5000 $ dans le processus. Un autre bond plus haut vers 0,5231 $ pourrait être prévu pour le week-end.

Graphique journalier XRP/USD

À l’approche de la fin de cette semaine, les commerçants pourraient être dans ces métiers juste pour aujourd’hui sans vouloir prendre de risque au cours du week-end au cas où des gros titres négatifs toucheraient les fils. Attendez-vous à ce que le rallye commence à s’estomper vers la fin de la session américaine alors que les investisseurs encaissent et pourraient déclencher un recul complet avec le prix du XRP retombant à 0,4200 $, abandonnant tous ses gains intrajournaliers. Une nouvelle baisse à la baisse pourrait même être possible à la recherche d’un support proche de 0,3710 $ ou 0,3840 $.