Les vétérans de la crypto tendent la main aux débutants du marché baissier | Cryptomonnaie

Alors que les traders prennent le dessus et que les marchés ralentissent, l’utilisateur de Twitter DeFi Edge a demandé aux vétérans de la cryptomonnaie, qui ont connu le marché baissier de 2018, quels conseils ils donneraient aux commerçants qui le rencontrent pour la première fois.

Dans une réponse au fil de discussion, Guy Swann a placé l’achat de Bitcoin (BTC) en tête de sa liste de conseils pour les recrues du marché baissier. De plus, Swann a également dit aux commerçants de détenir leurs propres clés, d’ignorer le prix du marché et d’empiler régulièrement.

Outre une simple tendance à la baisse des prix de la cryptomonnaie, un marché baissier de la cryptomonnaie se caractérise par plusieurs autres facteurs, notamment le manque de confiance des investisseurs dans le marché, une période prolongée de baisse des prix, des hauts plus bas lorsque de bonnes nouvelles arrivent et des bas plus bas lorsqu’il y a de mauvaises nouvelles. Dans ces circonstances, Erik Vorhees a conseillé aux commerçants de « ne rien faire ».

Selon Vorhees, les commerçants normaux n’ont rien à faire car leurs « graines sont plantées » et le « blé poussera au printemps ». D’autre part, Voorhees a noté que les entreprises de cryptomonnaie doivent réduire leurs dépenses et s’assurer qu’elles ont « 24 mois de piste ».

Nic Carter a également pesé et partagé ses conseils avec les commerçants de crypto. Selon Carter, la communauté crypto doit mettre son énergie à construire des choses que les gens veulent. Il a également mis en garde contre le fait de supposer que tout fera un retour et a déclaré que « certaines choses meurent de façon permanente ».

Un marché baissier montre également souvent de nombreux signes comme un volume de transactions plus faible, ce qui signifie que les gens tiennent en raison de l’incertitude, des commentaires négatifs des ennemis de la cryptomonnaie et du déport, un événement où le prix d’un actif sur les marchés à terme devient bien inférieur au prix normal du marché. La grande question est de savoir quand cela se terminera-t-il ?

Dans une interview exclusive sur Cointelegraph, le macro-investisseur Raoul Pal a déclaré que le marché baissier pourrait prendre fin si la Réserve fédérale interrompait les hausses de taux d’intérêt. L’investisseur prévoit que cela pourrait se produire dans les mois à venir.