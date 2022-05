Prix ​​Shiba Inu pour faire demi-tour et étiqueter 0,000017 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu devrait dépasser 0,00001209 $.

Le prix SHIB voit des vents favorables arriver alors qu’une baisse surprise des taux de la PBOC déclenche des rallyes sur le risque à travers le monde.

Attendez-vous à voir le prix du SHIB grimper à 0,00001708 $, enregistrant des gains de 41 %.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) est sur le point de tomber en dessous de 0,00001000 $, mais l’aide est arrivée d’une source inattendue et empêche le déclin dans son élan. Du jour au lendemain, la PBOC a procédé à une baisse des taux qui a déclenché une reprise des actions lors de la session ASIA PAC, et les contrats à terme américains pointent vers des rendements vert foncé. Suite à la décision de la PBOC, un vent arrière massif plane sur les marchés et remonte le moral des crypto-monnaies, avec le potentiel d’un solide rallye à portée de main.

Le prix SHIB devrait se redresser, mais soyez reconnaissant

Le prix du Shiba Inu connaît une augmentation du sentiment et de la dynamique qui pourrait conduire à une hausse au-dessus de 0,00001209 $ au lieu d’une chute en dessous de 0,00001000 $, comme cela avait été prévu pour cette semaine. La hausse et le changement de sentiment sont survenus après que la PBOC a réduit les taux d’intérêt de certaines de ses facilités de prêt, déclenchant une hausse massive du risque lors de la session ASIA PAC. Bien qu’il semble peu probable qu’un risque extrême jette une clé dans les travaux aujourd’hui, il convient de souligner que les mouvements à la hausse sont toujours plafonnés et qu’une tendance à la baisse est toujours le consensus général, alors gardez cela à l’esprit lors de la négociation.

Le prix SHIB est donc fixé pour un rallye à la clôture du vendredi avec le potentiel de passer à 0,00001500 $, juste en dessous du niveau de support mensuel S1 à 0,00001567 $. Au cas où les traders pourraient continuer à surfer sur ce vent arrière, attendez-vous à voir un pop au-dessus du S1 et une tentative de clôture au-dessus de 0,00001708 $. À l’approche du week-end, le décor pourrait être planté pour un rallye supérieur à 0,00002000 $, mais sachez que la moyenne mobile simple sur 55 jours et la ligne de tendance ascendante verte sont des obstacles importants qui nécessiteront plus de carburant pour surmonter la hausse.

Graphique journalier SHIB/USD

Le risque à la baisse est présent avec une possible fausse cassure au-dessus de 0,00001209 $. Cela pourrait se produire si les commerçants européens et américains avaient la possibilité d’examiner ce que signifie la baisse des taux en Chine et d’annuler son importance comme affectant uniquement les prêts pour les hypothèques et les constructions. Si tel est le cas, la danse de la victoire pourrait rapidement se terminer. En effet, cela peut même susciter des inquiétudes si les analystes estiment que les récents blocages pèsent plus sur l’économie chinoise que prévu. Cela pourrait alors voir une autre série de risques avec des crypto-monnaies sur le pied arrière et SHIB devrait tomber en dessous de 0,00001000 $, tandis que 0,000000655 $ pourrait constituer un filet de sécurité potentiel.