Vitalik Buterin fixe la date de la fusion d’Ethereum, alimentant une cassure haussière | Cryptomonnaie

Ethereum Merge pourrait avoir lieu d’ici l’été 2022, révèle le co-fondateur Vitalik Buterin au Web3.0 ETH Developer Summit à Shanghai.

Buterin pense que la fusion de l’ETH sur le testnet de Ropsten marquera une étape clé du développement de l’altcoin.

Les analystes techniques pensent que le prix d’Ethereum pourrait atteindre 2 800 $ en tant que nouveau test baissier potentiel avant de reprendre sa tendance à la baisse.

Ethereum Merge est l’un des événements les plus attendus de la communauté ETH. La fusion a été retardée plusieurs fois au cours de la dernière année, et la date finale de l’événement clé est arrivée, selon le co-fondateur Vitalik Buterin.

Ethereum Merge arrivera à l’été 2022

Ethereum Merge est considéré comme une étape importante pour l’altcoin alors qu’il passe de la preuve de travail à la preuve de participation, après une longue attente. Après plusieurs retards au cours de la dernière année, Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum, a annoncé la date de « The Merge ». Lors d’un Web 3.0 ETH Developer Summit, il a déclaré aux participants que « The Merge » est le plus grand événement de la feuille de route de développement de l’altcoin en 2022. Les développeurs d’Ethereum travaillent sur la preuve de participation depuis près de sept ans maintenant et que tout le travail sera rendez-vous à l’été 2022.

Preston Van Loon, un développeur principal d’Ethereum, a annoncé que « The Merge » ferait ses débuts dès le mois d’août de cette année lors d’un discours devant le panel Permissionless.

Ropsten testnet fusionne le 8 juin ! La fusion de Ropsten est une étape de test importante vers la fusion du réseau principal d’Ethereum plus tard cette année. https://t.co/X7eLIMA72g — prestonvanloon.eth @ Permissionless (@preston_vanloon) 18 mai 2022

Loon a dit,

Pour autant que nous sachions, si tout se passe comme prévu, août, cela a du sens. Si nous n’avons pas à nous déplacer [the difficulty bomb]faisons-le dès que possible.

Vitalik Buterin a reconnu l’annonce et a déclaré que cela dépendait des problèmes qui surgissaient au cours du développement ; si tout se passe comme prévu, l’été 2022 est le moment idéal pour que le réseau principal Ethereum migre de la preuve de travail à la preuve de participation. Buterin a été cité comme disant,

Si tout se passe bien, il est prévu que la fusion se produise cet été. S’il n’y a pas de problème, la fusion aura lieu en août. S’il y a des problèmes, septembre est possible et octobre est possible. Ethereum deviendra enfin un réseau Proof-of-Stake.

Vitalik Buterin

Parithosh Jayanthi, de l’équipe DevOps, à la Fondation Ethereum, a fusionné la demande d’extraction sur GitHub aujourd’hui, le 20 mai 2022, et ce code est celui qui sera implémenté lors de la fusion Ethereum.

Anthony Sassano, co-fondateur d’un outil de recherche ETH, a récemment commenté la fusion Ethereum. Il a dit,

Je pense qu’il y aura trois réseaux de test publics pendant la transition et si tout se passe bien, le réseau principal sera programmé peu de temps après.

L’estimation de Sassano était qu’Ethereum Merge pourrait se produire dès août 2022 et l’annonce de Buterin a fait l’été 2022, la chronologie officielle.

Progrès d’Ethereum Merge réalisés jusqu’à présent

La fondation d’Ethereum Merge a été posée par la « Beacon Chain ». La phase 0 sur les feuilles de route techniques, une chaîne qui a introduit le jalonnement sur le réseau et sert de couche de consensus pour la blockchain Ethereum.

Vitalik Buterin a publié une feuille de route plausible pour l’avenir d’Ethereum, retrouvez-la ci-dessous.

Feuille de route Ethereum

La chaîne Beacon a été mise en ligne le 1er décembre 2020, permettant à l’ensemble du réseau de devenir plus économe en énergie et permettant le jalonnement. Depuis son lancement, la chaîne Proof-of-Stake Beacon fonctionne parallèlement au réseau principal Ethereum et reste castré. La fusion Ethereum combinerait le réseau principal avec la chaîne Beacon, changeant ainsi le mécanisme de consensus en PoS. Le lancement de la chaîne Beacon a été suivi de trois événements clés.

Mise à niveau de Berlin (avril 2021) : coût du gaz optimisé et prise en charge accrue de plusieurs types de transactions

Hard fork de Londres (août 2021) : Introduction de l’EIP1559, brûlage des frais de base dans les transactions

Fourche dure Altair (octobre 2021) : Mise à jour prévue pour Beacon Chain

Après ces événements marquants dans l’histoire du développement d’Ethereum, le réseau de l’altcoin s’est rapproché de « The Merge ». L’annonce initiale de l’équipe de développement a fixé à juin 2022 la date de mise en ligne de cet événement sur le réseau principal Ethereum. Plus tard, il a été repoussé à août 2022, cependant, après que des problèmes survenus pendant le développement et la phase de test ont été cités.

Justin Drake, chercheur à la fondation Ethereum, a une vision optimiste de « The Merge ». Drake a récemment publié un graphique qui offre des informations sur la domination de la preuve de participation par les clients Ethereum, un logiciel qui permet aux nœuds de lire des blocs sur la blockchain de l’altcoin.

Dominance du client Ethereum PoS

Ethereum, la clé du futur du PoS

La transition d’Ethereum vers la preuve de participation devrait être un moment décisif pour les détenteurs d’ETH et la communauté pour les raisons clés suivantes :

Efficacité énergétique accrue : La blockchain Ethereum a été constamment critiquée pour sa forte consommation d’énergie. La modification du mécanisme de consensus réduit les exigences matérielles et les barrières à l’entrée réduiraient la consommation d’énergie et augmenteraient l’efficacité du réseau de l’altcoin.

Réduire le risque de centralisation : la transition vers la preuve de participation conduirait à un nombre plus élevé de modes et de distribution, sécurisant le réseau de l’altcoin avec sa faible consommation d’énergie. 51% attaque devient exponentiellement plus chère et En cas de piratage, la communauté pourrait recourir à la récupération sociale.

Après la réussite de la fusion Ethereum, les intervenants seront chargés de valider les transactions sur le réseau principal de l’altcoin. L’exploitation minière ne sera plus nécessaire, donc les mineurs investiront probablement leurs revenus dans le jalonnement et feront partie de l’écosystème Proof-of-Stake d’Ethereum. La fusion est un ensemble de mises à niveau qui rendraient l’altcoin plus rapide et moins cher à utiliser. Actuellement, le réseau Ethereum souffre de temps de transaction lents et de coûts élevés. Un échange de jetons d’une valeur de 1 $ sur Uniswap pourrait coûter à un utilisateur 50 $ en frais de transaction si le réseau Ethereum est frappé par la congestion.

Bien que « The Merge » ne résolve pas directement les prix élevés du gaz, il préparera le terrain pour un ensemble de mises à niveau qui finiront par réduire les coûts sur la blockchain de l’altcoin. Après l’événement, les développeurs pourront exécuter des contrats intelligents sur le réseau principal en utilisant le nouveau mécanisme de consensus, PoS. La communauté Ethereum et les investisseurs pourront retirer les ETH jalonnés sur le contrat de jalonnement. Cette fonctionnalité ne sera pas mise en ligne immédiatement après l’événement. Une fois la mise à niveau de nettoyage post-fusion réussie, les investisseurs pourront commencer les retraits. Actuellement, il n’y a pas de calendrier fixe pour la même chose.

Le récit Ethereum Triple Halving entre en jeu

Le récit Ethereum Triple Halving prédit une hausse massive du prix de l’ETH alors que l’altcoin se rapproche de « The Merge ». Le récit a été proposé pour la première fois par Nikhil Shamapant, un chercheur et analyste d’Ethereum. Shamapant a fait valoir que la transition d’Ethereum de PoW à PoS pourrait agir comme un catalyseur, similaire à la réduction de moitié de Bitcoin, et déclencher une évasion de l’altcoin.

Le hard fork de Londres et sa mise en œuvre de l’EIP-1559 ont été un tremplin clé dans le récit de l’ETH Triple Halving. Avec la mise en œuvre réussie de le burning, Ethereum se rapproche maintenant d’une transition vers le PoS sur son réseau principal, et Shamapant pense que cela entraînera une réduction de 90 % de l’émission d’ETH.

Cette réduction équivaut à trois événements consécutifs de réduction de moitié du Bitcoin, c’est pourquoi on l’appelle le Triple Halving. Une réduction de l’offre d’une crypto-monnaie entraîne historiquement une pénurie, entraînant une hausse des prix de l’actif.

Selon le récit de Shamapant, la réussite de la fusion à l’été 2022 mettra donc en jeu Ethereum Triple Halving et alimentera un rassemblement massif dans l’ETH.

La révélation de la date de fusion d’Ethereum déclenche une hausse des prix de l’ETH à 2 800 $

@AltcoinSherpa, un analyste technique de premier plan, affirme que la structure du marché d’Ethereum continue de rester baissière. Cependant, il ne serait pas surpris de voir quelque chose comme un nouveau test baissier à moyen terme alors que l’altcoin grimpe à 2 800 $ et que l’ETH se dirige vers la fusion Ethereum. L’analyste considère qu’il est idéal d’attendre que les prix les plus bas d’Ethereum soient à nouveau exploités avant d’entrer dans une transaction. @AltcoinSherpa a donc une perspective haussière sur Ethereum à court terme mais prédit une nouvelle baisse des prix de l’altcoin à long terme.

Tableau des prix ETH/USD

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix d’Ethereum et plafonné la hausse de l’altcoin à 2 200 $ si l’altcoin ne parvient pas à sortir de sa tendance à la baisse. Cependant, Ethereum bénéficie d’une forte corrélation avec Bitcoin, et certains analystes prédisent une reprise de l’ETH, avec une hausse plafonnée à 2 500 $ si BTC revient au-dessus de 33 000 $.

Pour en savoir plus sur les perspectives techniques d’Ethereum, regardez cette vidéo :