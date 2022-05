Bitcoin Weekly Forecast : Le dernier rebond avant la capitulation | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin semble prêt pour une montée rapide à 36 000 $ alors que le rallye de reprise démarre.

Les investisseurs doivent faire preuve de prudence car cette accélération pourrait être une longue compression déguisée.

Une clôture hebdomadaire en chandelier au-dessus de 52 000 $ invalidera la thèse baissière de BTC.

Le prix du bitcoin montre des signes haussiers dans les délais inférieurs, dont les commerçants peuvent profiter dans les prochains jours. Mais regarder BTC à partir des délais les plus élevés suggère que le fond n’est pas encore atteint.

Cours du bitcoin et semaine à venir

Le prix du Bitcoin reste proche d’une fourchette allant de 29 720 $ à 32 671 $. Ces barrières ont été mises en place le 10 mai, avant que BTC ne s’effondre à 25 333 $. Depuis lors, BTC a du mal à monter et se débat avec le bas de la fourchette.

BTC a balayé le plus bas de lundi à 29 040 $ et vise à revenir au plus haut de lundi à 31 309 $, ce qui coïncide avec le niveau de retracement de 50 % de la fourchette du 10 mai. Les investisseurs qui attendent sur la touche peuvent facilement scalper ce mouvement lié à la fourchette en ouvrant une position longue autour du bas de la fourchette.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Le premier objectif est le plus haut de lundi à 31 309 $ ; franchir cette barrière ouvrira la voie au prochain obstacle à 32 671 $. Compte tenu de l’état des marchés et des altcoins au rebond explosif, le capital est susceptible de se transformer en BTC, le repoussant dans la zone de 35 000 $ à 36 000 $. Cette répartition de la gamme est ce qui a déclenché le crash initial dans une perspective à long terme.

Un passage à la barrière de 36 000 $ pourrait exciter de nombreux commerçants et obscurcir leur jugement avec un rallye haussier, ce qui serait la configuration parfaite pour une longue pression ou un rebond de chat mort. Indépendamment de ce qui se passe autour de 36 000 $, les acteurs du marché peuvent monter cette ascension au cours de la semaine prochaine pour de bons bénéfices.

Les baleines BTC s’alignent sur l’idée haussière

Les baleines détenant entre 1 000 et 10 000 BTC ont été les plus corrélées au prix du Bitcoin que toute autre catégorie de détenteurs. Par conséquent, surveiller de près ces investisseurs donnerait une idée de leur thèse d’investissement.

Le nombre de portefeuilles contenant 1 000 à 10 000 BTC est passé de 2 127 à 2 133 au cours de la semaine dernière. Bien que la hausse puisse ne pas sembler importante en pourcentage, six nouveaux portefeuilles ont rejoint cette catégorie, en raison de l’accumulation. En fin de compte, cette tendance révèle que ces acteurs du marché cherchent également à capitaliser sur la petite tendance haussière qui n’a pas encore eu lieu.

Distribution d’approvisionnement BTC

Une note parallèle est que les portefeuilles contenant 10 000 à 100 000 BTC ont également augmenté de 88 à 89 baleines au cours de la semaine dernière. Mais le hic, c’est que ces baleines s’accumulent depuis le 22 février.

Comment échanger le rebond du chat mort

À partir d’une période d’un jour, cette montée détaillée ci-dessus a du sens en raison de la formation d’une divergence haussière. Cette configuration technique contient la formation d’actifs et un plus bas inférieur tandis que l’indicateur de momentum, dans ce cas, l’indice de force relative (RSI), crée un plus bas plus élevé.

Ledit schéma se résout en une perspective haussière pour l’actif sous-jacent, alias le prix du Bitcoin.

Bien que le scénario à court terme soit attrayant, les investisseurs ne doivent pas perdre de vue la situation dans son ensemble, car la compression à long terme ne sera complète qu’après un krach massif. Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 27 668 $ déclenchera une nouvelle descente à 18 179 $, qui est l’objectif prévu par la configuration du drapeau baissier.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Fait intéressant, 18 179 $ est un niveau de confluence élevé, car plusieurs périodes indiquent qu’un macro-fond pourrait se former autour de ce niveau. Un passage de 36 000 $ à 18 000 $ constituerait un crash de 50 %, ce qui n’est pas inconnu dans l’espace crypto, du moins pour le prix du Bitcoin.

Le bas de l’indice des métriques en chaîne n’est pas encore là

Les mesures en chaîne, qui suggèrent également la possibilité d’un nouveau crash, soutiennent davantage le fond macroéconomique du prix du Bitcoin.

Le profit / perte net non réalisé (NUPL) est l’une de ces mesures qui est la différence entre les détenteurs avec un profit non réalisé relatif et une perte non réalisée relative. La valeur numérique obtenue est essentiellement une représentation du sentiment du marché. Les changements dans ce nombre indiquent le changement dans les émotions des investisseurs et peuvent aider à prédire les hauts et les bas du marché.

Le NUPL a tendance à signaler un sommet du marché lorsqu’il détecte que le sentiment des investisseurs entre dans la phase de « cupidité ». C’est généralement un bon moment pour enregistrer des bénéfices, ce qui tend à accélérer une correction des prix. Au fur et à mesure que les prix baissent, le sentiment du marché diminue également, qui passe de la cupidité à Denail, du déni à l’anxiété, de l’anxiété à la peur et de la peur à la capitulation pour marquer le creux du marché.

Après le sommet historique de 69 000 $, le NUPL est passé de Greed à Denial. La correction des prix en dessous de 40 000 dollars en mai 2021 et en dessous de 47 000 dollars en décembre 2021 a vu le sentiment du marché passer du déni à l’anxiété. Et plus récemment, la chute en dessous de 30 000 $ a changé le sentiment du marché de l’anxiété à la peur.

Si cette métrique en chaîne reste aussi précise qu’elle l’a été au cours des dix dernières années pour anticiper les creux du marché, alors une autre correction abrupte, peut-être vers 18 179 $, doit encore se produire pour que le sentiment passe de la peur à la capitulation pour mettre fin à la tendance baissière.

CTB NUPL

Contrairement à la plupart du temps, le prix du Bitcoin est dans une très bonne position pour les investisseurs à long terme et à court terme. Pour ceux qui ont un appétit pour le risque plus élevé, une tendance à la hausse mineure à 36 000 $ est plausible, mais ces investisseurs doivent faire attention à une longue compression.

Quelles que soient les perspectives à court terme, si le prix du Bitcoin produit un chandelier hebdomadaire au-dessus de 52 000 $, la thèse haussière sera invalidée. Dans un tel cas, le prix du BTC pourrait monter plus haut et atteindre le niveau record actuel à 69 000 $.