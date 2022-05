Le prix de Solana peut-il entrer dans un rallye de soulagement de 50 % ? | Cryptomonnaie

Le prix de Solana montre des signes de forte reprise alors qu’il dépasse le niveau de support de 44,91 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les traders déclenchent une hausse de 50 % à 78 $, qui pourrait s’étendre à 80 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 44,91 $ créerait un creux plus bas et invaliderait la thèse haussière.

Le prix de Solana est au début d’une reprise rapide qui pourrait le propulser à des niveaux qui n’ont pas été observés il y a près de deux semaines. Deux techniques soutiennent l’affirmation selon laquelle SOL pourrait être prêt pour cette ascension.

Le prix Solana prêt pour la reprise

Le prix de Solana a connu un effondrement de 86 %, passant de son sommet historique à 261 $ le 6 novembre 2021 à 34,97 $ le 12 mai. Cette baisse a accéléré son rythme alors que LUNA-UST a implosé le premier week-end de mai. En raison de cette évolution, le prix du SOL a chuté d’environ 63 % entre le 5 mai et le 12 mai.

Le mouvement explosif à la baisse s’est accompagné d’une reprise tout aussi rapide. En conséquence, le prix de Solana a comblé l’écart de juste valeur, passant de 44,91 $ à 60,03 $, supprimant une partie de la pression du côté vendeur.

Depuis qu’il est passé au-dessus du plancher de support de 44,91 $, le SOL a rebondi de 18 % jusqu’à son niveau actuel de négociation – 52,45 $. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Solana récupère ses pertes et marque le bas de la fourchette à 66,19 $. Dans un cas très haussier, ce rallye pourrait s’étendre jusqu’à la barrière de résistance de 77,98 $ ou 80 $.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent optimistes pour le prix de Solana, un chandelier quotidien proche en dessous de 44,91 $ créerait un plus bas plus bas et fausserait les chances en faveur des baissiers. Une telle décision invaliderait la thèse haussière et déclencherait potentiellement un effondrement de 51 % du prix de Solana à 21,05 $.