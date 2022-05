Les baleines Bitcoin continuent d’acheter la baisse dans un marché paniqué | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est tombé sous le seuil psychologique de 30 000 $, effrayant les investisseurs. Elle a été précédée par la perte de l’ancrage du dollar par le stablecoin d’UST et le crash de Luna.

Dans ce contexte, de plus en plus de prédictions sont faites sur la disparition de Bitcoin et l’effondrement de l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Mais n’aggravons pas une situation déjà sinistre. À ce stade, tout le monde doit garder la tête froide.

Auparavant, les fluctuations de prix du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ne décourageaient pas les HODLers de s’y accrocher. Est-ce que ça change ? Vraisemblablement.

La peur extrême sur le marché pousse évidemment les petits propriétaires à paniquer et à vendre leurs avoirs.

Source : Alternative.me

Cependant, les baleines semblent acheter tranquillement la baisse, avec une augmentation de leur activité à partir de début février 2022 et restant régulièrement autour de ce niveau. Le nombre de portefeuilles contenant plus de 1 000 BTC a atteint 2 224 le 18 mai 2022.

Source : Lookintobitcoin.com

Détaillant un peu plus les choses, voici une capture d’écran de l’activité de l’adresse Bitcoin la plus riche qui n’appartient pas à l’échange 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ que j’ai enquêté dans mes articles précédents. Il semble accumuler la crypto phare, sans s’en débarrasser. Le 7 mai 2022, il a acheté une part importante de 1 000 BTC alors qu’il valait environ 36 000 $, puis le 14 mai, il a accumulé plus de 553 BTC lorsque la crypto phare s’échangeait à environ 30 000 $.

Source : Bitinfocharts.com

Il est important de considérer l’analyse technique avec l’analyse fondamentale, car l’analyse technique seule ne peut pas être invoquée. Mais voici ce qu’il dit :

Vous trouverez ci-dessous le graphique du ratio HODL réalisé qui analyse le rapport entre les bandes RHODL de 1 semaine et les bandes RHODL de 1 à 2 ans et peut identifier avec une grande précision chaque prix élevé des cycles macro précédents de Bitcoin.

Le ratio RHODL a la capacité de prédire le retrait de Bitcoin lorsque la ligne entre dans la bande rouge supérieure, et il peut également prédire son rallye après avoir passé du temps dans la bande verte inférieure. Dans l’état actuel des choses, la ligne se dirige vers la bande verte inférieure, ce qui signifie que le prix du BTC pourrait commencer à se redresser après y avoir passé un certain temps, comme il l’a toujours fait tout au long de son existence.

Source : Lookintobitcoin.com

Le climat économique actuel est très différent du passé, avec une économie mondiale au bord de l’effondrement. Le bitcoin est toujours considéré comme un actif risqué, pondéré par les mêmes facteurs que les actions. Tant qu’elle dispose à la fois d’un énorme potentiel technologique et d’une réserve de valeur, elle a de fortes chances de se découpler des actifs traditionnels. Fondamentalement, ce n’est pas la même chose que les actifs traditionnels ; le public n’a qu’à changer sa perception. Je crois que cela se produira et nous verrons bientôt l’incroyable croissance de Bitcoin.