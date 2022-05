Bitcoin retranché à 30 000 $ | Cryptomonnaie

Bitcoin fluctue autour de 30 000 $ et a franchi cette ligne quotidiennement d’une manière ou d’une autre au cours des 12 derniers jours. Une augmentation de 3,5 % des résultats de la journée de jeudi s’est transformée en un autre recul vendredi matin.

Ethereum s’est renforcé de 3,5 % au cours des dernières 24 heures, se retrouvant fixé à 2 000 $. Les autres altcoins du top 10 ont gagné entre 0,4 % (Solana) et 5,5 % (XRP).

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, selon CoinGecko, a augmenté de 3,1 % du jour au lendemain pour atteindre 1,28 billion de dollars. L’indice de dominance Bitcoin a augmenté de 0,1% à 44,8%.

Vendredi, l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est resté inchangé à 13 points (« peur extrême »).

Bitcoin et l’ensemble du marché de la crypto-monnaie promettent de se résoudre avec un mouvement fort dans une direction. Cependant, il y a de l’espoir pour les haussiers et les baissiers. Ce dernier a un avantage mineur, car nous avons vu cette zone atterrir d’en haut en janvier et juin-juillet 2021. Mais maintenant, tous les combats se concentrent en bas.

Parmi les actualités crypto qui ont retenu notre attention :

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a déclaré que son entreprise achèterait du bitcoin à n’importe quel prix jusqu’à ce qu’il atteigne un million de dollars.

La chute de Bitcoin en dessous de 30 000 $ la semaine dernière est survenue après qu’un grand volume de crypto-monnaie soit entré dans les échanges. Selon IntoTheBlock, les commerçants ont envoyé environ 40 000 BTC aux bourses depuis le 11 mai.

Selon un rapport d’audit du cabinet comptable MHA Cayman, l’émetteur de pièces stables de l’USDT Tether Holdings Limited a réduit ses réserves dans les papiers commerciaux de 17 %, améliorant ainsi la qualité de ses fonds.

L’équipe de développement d’Ethereum a déclaré qu’elle migrerait le réseau de test Ropsten vers l’algorithme de consensus Proof-of-Stake (PoS) le 8 juin 2022.

Selon la législation, le chef de la SEC, Gary Gensler, a averti que le régulateur était prêt à prendre de nouvelles mesures contre les sociétés de crypto-monnaie non enregistrées.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis estime qu’au milieu d’une augmentation de la criminalité liée aux crypto-monnaies, le chien de garde doit renforcer la réglementation des actifs numériques pour lutter contre la fraude et la manipulation.