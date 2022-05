Mashinsky dit que les « requins de Wall Street » tournent autour de Celsius et d’autres projets | Cryptomonnaie

Alex Mashinsky a fermement déclaré que ce sont les vendeurs à découvert opportunistes de Wall Street qui sont responsables de l’évolution négative des prix sur les marchés.

Le PDG de la plate-forme de prêt et de jalonnement de crypto Celsius Alex Mashinsky pense que «les requins de Wall Street» peuvent sentir le sang dans l’eau et provoquent l’instabilité de plusieurs projets de crypto.

Mashinsky attribue les récentes baisses de prix Celsius (CEL), le bref désancrage de Tether (USDT) et l’effondrement de Terra (LUNA) – du moins en partie – aux vendeurs à découvert de Wall Street. Le CEL est passé de son sommet historique de 8,05 $ à 0,82 $, soit une baisse de 90 %.

Lors d’un événement Twitter Spaces mardi, certains utilisateurs de Celsius ont affirmé que la plate-forme avait liquidé leurs avoirs alors que CEL chutait. Ils ont déclaré que le commerce était illiquide car le prix chutait, aggravant leurs pertes, et que Celsius aurait dû soutenir la devise.

Mashinsky a déclaré que CEL avait été touché par le crash crypto plus large dû à l’effondrement de Terra et qu’il pensait que quelqu’un ciblait l’entreprise.

« Ce n’est pas une coïncidence. C’est quelqu’un qui a décidé : ‘Tu sais quoi ? Je vais détruire tout Celsius », a-t-il déclaré lors de l’événement.

Cointelegraph a contacté Mashinsky pour plus de détails. Il a expliqué qu’il y avait une pression délibérée de Wall Street pour tirer profit en exacerbant les problèmes de crypto.

«Ils ont abattu Luna. Ils ont essayé Tether, Maker et de nombreuses autres sociétés. Il n’y a pas que nous », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’ils aient [a] haine spécifique ou concentration sur Celsius. Ils recherchent tous une faiblesse à court-circuiter et à détruire.

Le fait est que les requins de Wall Street nagent maintenant dans les eaux cryptomonnaies.

Lorsqu’on lui a demandé de préciser s’il parlait des régulateurs ou des fonds qui auraient attaqué Terra, il a précisé; « Rien à voir avec la réglementation. Juste des vendeurs à découvert à la recherche de faiblesses. »

Mashinsky a également contesté un article de Barron sur l’événement Spaces intitulé « Celsius Faces a Revolt as a High-Yield Crypto Plummets ».

« Nous avons 1,8 million de clients et Barron’s a écrit cet article parce que deux gars sur Twitter se sont plaints d’avoir été liquidés après avoir contracté un prêt sur marge », a-t-il déclaré.

Le prix du CEL a suivi une tendance à la baisse constante tout au long de l’année, du prix du 1er janvier de 4,38 $ au prix actuel de 0,82 $ selon CoinGecko.

Celsius permet aux utilisateurs de mettre en jeu une crypto-monnaie qui peut être utilisée comme garantie pour des prêts. Les Stakers gagnent jusqu’à 80% des revenus générés par la plateforme. Les régulateurs de diverses juridictions ont également Celsius en vue, obligeant la plate-forme à empêcher les investisseurs non accrédités de gagner des intérêts sur les dépôts aux États-Unis.

Certains investisseurs et acteurs de CEL ont exprimé leurs frustrations face à la performance des prix de CEL à Mashinsky lors de l’AMA du 19 mai.

Un investisseur a accusé l’équipe de Celsius de rester les bras croisés alors que le prix symbolique a chuté à la suite du fiasco de Terra. (Celsius avait précédemment nié avoir subi des pertes importantes en conséquence et des rapports suggéraient qu’il avait sauvé 500 millions de dollars d’Anchor Protocol.) L’investisseur a déclaré :

Vous savez ce qui se passe avec Luna, le jeton a évidemment commencé à tanker. Alex et l’équipe ne sont intervenus d’aucune façon pour soutenir le prix à la baisse. Ils ont simplement laissé tomber.

Dans l’AMA, Mashinsky a assuré aux membres de la communauté que Celsius « travaille toujours dans le meilleur intérêt de la communauté », mais qu’il « ne contrôle pas l’évolution des prix » sur le jeton CEL.

« Le coupable ici n’a rien à voir avec Celsius. Cela a tout à voir avec le FUDding des gens et la publication d’informations à la con. Donc, si vous voulez vous battre, allez vous battre avec ces gens et demandez-leur ‘Pourquoi avez-vous publié cet article ?’.

Il a ajouté que les liquidations sur la plate-forme Celsius qui se sont produites au cours des deux dernières semaines ont blessé des gens, mais il a affirmé qu’il avait personnellement perdu plus que quiconque. Il a dit: « J’ai perdu plus de valeur que toutes les autres personnes liquidées réunies. »