Les responsables financiers du G7 appellent le Conseil de stabilité financière à renforcer la réglementation de la cryptomonnaie – Rapport | Cryptomonnaie

Le chaos sur le marché de la cryptomonnaie à la suite de l’effondrement de Terra a provoqué un sentiment d’urgence accru parmi les ministres pour poursuivre le processus de réglementation.

Les hauts responsables financiers des plus grandes économies industrielles avancées du Groupe des Sept (G7) ont appelé le Conseil de stabilité financière à accélérer la réglementation des crypto-actifs, a rapporté Reuters jeudi, citant une copie d’un communiqué qu’il avait obtenu. Les responsables du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis se réunissaient à Koenigswinter, en Allemagne, à la suite d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 plus tôt dans la semaine.

À la lumière des récentes turbulences sur le marché des crypto-actifs, le G7 exhorte le FSB (Conseil de stabilité financière)… à faire avancer le développement et la mise en œuvre rapides d’une réglementation cohérente et complète,

L’agitation à laquelle il est fait référence était le désancrage du stablecoin TerraUSD (UST) qui a commencé le 8 mai et a envoyé des ondes de choc dans toute la sphère crypto. Il y avait des signes avant-coureurs que les ministres du G7 aborderaient le problème lors de leur réunion.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s’exprimant mardi lors du Forum des marchés émergents à Paris, a déclaré : « Les crypto-actifs pourraient perturber le système financier international s’ils ne sont pas réglementés, supervisés et interopérables de manière cohérente et appropriée entre les juridictions ». Il a ajouté : « Nous allons probablement […] discuter de ces questions parmi bien d’autres lors de la réunion du G7 en Allemagne cette semaine.

Le Conseil de stabilité financière est un organe consultatif associé à la Banque des règlements internationaux. Ses membres représentent des institutions de 24 pays et plusieurs organisations internationales. Il n’a pas de pouvoir d’exécution.

L’effondrement du stablecoin algorithmique Terra a eu des répercussions dans les législatures du monde entier. La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a réitéré ses appels précédents en faveur d’un « cadre fédéral cohérent » sur les pièces stables lors d’un comité sénatorial des banques le 10 mai, affirmant que la situation « illustre simplement qu’il s’agit d’un produit en croissance rapide et qu’il existe des risques pour la stabilité financière et nous avons besoin d’un cadre approprié.