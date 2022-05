First Mover Asia : KuCoin prévoit de renforcer l’activité DeFi sur sa Blockchain après une augmentation de 150 millions de dollars ; Gain de cryptos | Cryptomonnaie

L’échange crypto ajoutera des fonctionnalités techniques pour soutenir les développeurs et s’appuyer sur la blockchain publique de KuCoin ; le bitcoin surpasse l’éther.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin se redresse quelque peu ; la plupart des autres cryptos sont dans le vert.

Insights: KuCoin utilisera une partie de sa levée de fonds de 150 millions de dollars pour augmenter l’activité DeFi sur sa blockchain.

Avis du technicien : BTC semble survendu, bien que les conditions commerciales aient été agitées ces derniers jours.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 30 185 $ + 4,4 %

Éther (ETH) : 2 011 +3,6 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Ordinateur Internet PCI +5,4% L’informatique Litecoin SLD +4,9% Monnaie Cosmos ATOME +4,2% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Algorand ALGO −1,9 % Plate-forme de contrat intelligente Stellar XLM −1,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin affiche une petite reprise

Au fur et à mesure de l’amélioration, le bitcoin n’avait pas grand-chose à se vanter jeudi. La plus grande crypto-monnaie avait encore du mal à rester au-dessus de 30 000 $, et bien loin de là où elle se négociait il y a à peine deux semaines.

Mais la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a fait un peu mieux que l’éther et les autres altcoins majeurs.

Bitcoin a récemment changé de mains à environ 30 200 $, en hausse de plus de 4,4 % au cours des dernières 24 heures. L’augmentation a surpassé l’éther, qui a augmenté d’un peu plus de 3,5 % au cours de la même période, et d’autres cryptos, dont la plupart ont également enregistré des gains plus faibles, les investisseurs continuant de préférer l’actif numérique le plus connu aux plus petits et plus risqués. XRP, SOL, ADA et MATIC ont augmenté de moins d’un point de pourcentage. AVAX faisait partie des perdants, perdant récemment plus de 3 %.

Pourtant, la saveur du marché est restée aigre, les investisseurs continuant de mâcher le triple coup dur des pressions inflationnistes, des faux pas de la banque centrale et de la perspective imminente d’une récession. Les altcoins ont largement suivi le bitcoin au milieu de l’incertitude économique croissante ces derniers mois. Au cours des 90 derniers jours, seuls 15% des 50 meilleurs altcoins ont surpassé le bitcoin, selon le Blockchain Center, un fournisseur de données cryptomonnaies. La tendance reflète l’environnement actuel d’aversion au risque.

L’or, un refuge traditionnellement sûr pour les investisseurs averses au risque, a augmenté de plus d’un point de pourcentage.

Marchés boursiers ? Ils ont fait un peu moins bien que les cryptos mais se sont améliorés par rapport au bain de sang de la veille. Le S&P 500 a chuté de moins d’un point de pourcentage après avoir terminé mercredi avec sa plus forte baisse en pourcentage depuis juin 2020. La chute de 18 % de l’indice par rapport à son plus récent sommet reste dangereusement proche de la baisse de 20 % qui mérite la désignation de marché baissier. Le Nasdaq, riche en technologies, qui a atteint le statut de marché baissier plus tôt cette année, a légèrement baissé jeudi.

La grande chute des actions mercredi a reflété les ventes décevantes du premier trimestre des géants de la distribution Target (TGT) et Walmart (WMT). Jeudi, Kohl’s (KSS), la plus grande chaîne de grands magasins en nombre d’emplacements, a ajouté aux malheurs du secteur de la vente au détail avec son propre rapport pessimiste et a fourni les dernières preuves de l’impact croissant de l’inflation sur les dépenses de consommation. Pendant ce temps, les ventes de maisons aux États-Unis ont chuté le mois dernier, signe que la hausse des taux hypothécaires déclenchée par la politique monétaire plus belliciste de la Réserve fédérale américaine, ainsi que des prix record, ralentissaient le marché du logement autrefois en ébullition.

« Les résultats de Walmart et de Target cette semaine ont mis en lumière le sort des entreprises et des consommateurs alors que l’inflation commence à mordre », a écrit Craig Erlam, analyste principal du marché d’Oanda, Royaume-Uni et EMEA, dans un e-mail. « L’inflation se rattrape et les marges bénéficiaires en pâtissent. Bientôt, cependant, ces coûts plus élevés seront répercutés et les consommateurs commenceront à faire plus attention à leurs dépenses. Il y a un sentiment d’inévitabilité concernant l’économie, la question est de savoir si nous ‘allons voir un ralentissement ou une récession. »

Pourtant, Erlam a émis une note positive sur le bitcoin restant au niveau de 30 000 $. Le bitcoin résiste étonnamment bien dans le contexte de pessimisme des marchés », a écrit Erlam. « Peut-être parce qu’il est alimenté par des préoccupations économiques plutôt que simplement par des taux d’intérêt. »

Il a ajouté: « S’il peut continuer à nager à contre-courant, le temps nous le dira. »

Marchés

S&P 500 : 3 900 -0,5 %

DJIA : 31 253 -0,7%

Nasdaq : 11 388 -0,2%

Or : 1 842 +1,4 %

Connaissances

KuKoin pour augmenter l’activité DeFi

KuCoin, un échange de crypto basé aux Seychelles, consacrera une partie de sa récente levée de fonds de 150 millions de dollars pour étendre les fonctionnalités techniques et soutenir les développeurs qui s’appuient sur la KuCoin Community Chain (KCC), une blockchain publique, a déclaré la société à CoinDesk.

« Nous connaissons les difficultés et les obstacles que rencontrent les équipes de développeurs dans leur phase initiale de développement », a déclaré un porte-parole de KuCoin. « Par conséquent, nous consacrerons plus de ressources à la découverte et au soutien de développeurs de haute qualité et de premiers projets innovants. »

KuCoin n’a pas fourni les chiffres exacts qu’il utiliserait pour encourager la croissance des développeurs. Cependant, KCC passera à un modèle inter-chaînes qui prend en charge les applications de plusieurs chaînes de blocs et créera un système de couche 2 qui permet des transactions plus rapides à moindre frais. La couche 2 fait référence à un protocole secondaire construit au-dessus d’un réseau existant

Le financement des efforts de développement pourrait aider à soutenir la baisse de la demande de KCC. Les données des explorateurs montrent que jeudi n’ont enregistré que 19 000 transactions sur le réseau, contre plus de 60 000 début mai.

Cette décision est similaire aux fonds de développement collectés par des projets de cryptomonnaie tels que Fantom, Near et Avalanche au cours de la dernière année pour encourager l’activité sur leur blockchain et la création de nouvelles applications décentralisées (dapps). Fantom a engagé 315 millions de dollars, Near a levé 350 millions de dollars, tandis qu’Avalanche a lancé un fonds de « croissance crypto » de 220 millions de dollars.

KuCoin est le cinquième plus grand échange de crypto en volume de transactions, selon les données de CoinGecko. L’entreprise a enregistré une croissance de 1 503 % d’une année sur l’autre du nombre de nouveaux utilisateurs en provenance d’Asie, qui représentaient une grande partie de son volume de transactions quotidien.

L’échange a levé 150 millions de dollars plus tôt ce mois-ci pour une valorisation de 10 milliards de dollars lors d’une ronde dirigée par Jump Crypto.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a maintenu un support à court terme supérieur à 27 500 $ alors que les acheteurs réagissaient aux conditions de survente sur les graphiques. La crypto-monnaie pourrait faire face à une résistance à 35 000 $, c’est là que la tendance à la baisse actuelle s’est accélérée au début du mois.

BTC s’est brièvement échangé au-dessus de 30 000 $ au cours de la journée de négociation à New York et a augmenté de 3 % au cours des dernières 24 heures.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier augmente par rapport aux niveaux de survente, ce qui pourrait garder les acheteurs à court terme actifs. De plus, la dynamique à court terme s’améliore, comme ce qui s’est produit début mars, qui a précédé une brève reprise des prix.

Un signal d’inversion de contre-tendance, selon les indicateurs DeMARK, est apparu sur le graphique quotidien de BTC le 12 mai aux côtés des principaux indices boursiers. Cela suggère qu’un redressement des actifs spéculatifs pourrait retarder d’autres baisses de prix.

Pourtant, BTC devra enregistrer une clôture hebdomadaire supérieure à 30 000 $ (et supérieure à 4 000 pour le S&P 500) pour confirmer les signaux haussiers à court terme. Pour l’instant, la hausse semble limitée en raison des signaux de momentum négatifs sur les graphiques hebdomadaires et mensuels.

Événements importants

Conférence Veecon autour du Web 3 et de la culture

Réunion des ministres des Finances du G7

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : décision de la Banque populaire de Chine sur les taux d’intérêt.