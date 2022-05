Le prix de Cardano est toujours sur le point de retester 0,40 $, mais les baissiers ne devraient pas être trop excités | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano s’enroule de manière latérale.

L’indice de force relative du prix du cardanol laisse entrevoir un contrôle baissier.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche à 0,725 $.

Le prix de Cardano se prépare pour un nouveau test de 0,40 $ avant qu’un rallye massif de contre-tendance ne se produise.

Le prix de Cardano a besoin d’une vague de plus

Le prix de Cardano est sur la liste de surveillance urgente des traders professionnels car l’actif numérique pourrait atteindre un creux à moyen terme dans la zone de 0,45 $ avant de remonter vers 0,60 $. Le prix de l’ADA, comme plusieurs cryptos, a connu une forte baisse, ce qui exige un équilibre et des proportions.

Le prix de Cardano fournit une confluence baissière en utilisant l’indice de force relative, car plusieurs divergences baissières et signaux d’inversion négatifs se produisent. Les traders doivent s’attendre à une chute à 0,45 $ et éventuellement à 0,40 $, mais doivent faire attention à ne pas en demander plus. Un fort rallye se produira après l’établissement de la dernière vague d’impulsion baissière si les données techniques sont correctes.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

L’invalidation de la tendance baissière actuelle est une brèche à 0,725 $. Si les traders peuvent conquérir ce niveau, alors le niveau de 1,00 $ pourrait être de retour sur la table, entraînant une augmentation de 100 % par rapport au prix actuel de Cardano.