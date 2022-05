Pourquoi XRP, Cardano, Solana et Dogecoin pourraient être sur le point de planter | Cryptomonnaie

Les principaux analystes ont prédit un marché baissier des altcoins où BNB, XRP, Solana, Cardano et Dogecoin connaîtront une baisse de 90% des prix.

Dans un rapport récent, les analystes ont critiqué l’infrastructure de Solana, identifiant les problèmes de traitement intermittent des transactions et le spam qui ralentit SOL.

La valeur totale verrouillée dans l’écosystème DeFi de Solana, Cardano et Binance Smart Chain a chuté au cours de la semaine dernière.

Les données d’un récent rapport de Bybit ont révélé une activité de transaction élevée sur le tueur d’Ethereum Solana. Cependant, les analystes affirment que cela pourrait indiquer une baisse prochaine des prix des altcoins. XRP, Cardano, Solana et Dogecoin pourraient bientôt connaître un effondrement de 90 %.

Les analystes prédisent un crash colossal dans altcoin pour cette raison

Après une baisse des valeurs technologiques américaines et du S&P 500, le marché des crypto-monnaies a connu une correction. La corrélation de Bitcoin et Ethereum avec les actions et les indices est restée élevée au cours des deux derniers mois, faisant baisser les prix des crypto-monnaies.

Le prix du Bitcoin a chuté en dessous du niveau psychologique clé de 30 000 $ et les altcoins ont suivi. Parmi les altcoins, les prix Ethereum, BNB, XRP, Solana, Cardano, AVAX, Dogecoin et Polkadot ont connu une forte baisse.

Sam Kopelman, directeur britannique de Bitcoin et de l’échange de crypto-monnaie Luno, estime que le marché de la crypto est touché par un débordement du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la chute des cours des actions.

Kopelman a déclaré à Forbes,

Le marché reste clairement dans un état de peur, causé par le désancrage des [Terra’s collapsed stablecoin] UST, ainsi que la crainte de retombées sur les marchés financiers au sens large.

Un rapport récent de la plateforme de trading de crypto-monnaie Bybit a révélé qu’il y a une baisse massive de la valeur totale verrouillée sur Ethereum, Solana, Cardano et Avalanche dans l’écosystème DeFi. Il y a eu une baisse de 43% de la valeur totale verrouillée dans DeFi, car 84,67 milliards de dollars ont été rasés depuis le début du mois de mai 2022.

Total DeFi écosystème TVL Source: Defi Llama

La peur et la volatilité de l’écosystème crypto ont entraîné une sortie constante de capitaux qui étaient auparavant investis dans des altcoins comme Solana, XRP, Cardano, Dogecoin, Ethereum et Avalanche.

Les partisans notent que les altcoins ont diminué plus rapidement que Bitcoin en termes de valeur totale verrouillée, de nombre d’utilisateurs actifs, d’activité et de volume d’échanges.

Bien que les alternatives Ethereum-killer comme Solana se soient présentées comme des produits ou services de crypto-monnaie très efficaces, la performance médiocre des prix peut être attribuée à des conceptions d’accumulation obsolètes et à des incitations mal alignées.

Pour les protocoles sur le réseau Solana, un modèle de jeton standard est déployé où les émissions de jetons sont distribuées pour inciter la liquidité. Les revenus générés par les détenteurs de jetons grâce au jalonnement sont inférieurs à la moyenne. Le manque d’innovation et d’incitations dans les modèles de jetons sur les alternatives Solana et Ethereum a été identifié comme un déclencheur critique de la perte de revenus du protocole.

Alex Kuptsikevich, un analyste de marché senior de FxPro, a déclaré à Forbes,

[The] la vente de panique sur les marchés et la persistance de l’anxiété des investisseurs annoncent l’approche d’un pic de panique.

Les analystes pensent que le prix du Bitcoin pourrait chuter à 20 000 $ et que les altcoins pourraient baisser de 90 % sur le marché baissier en cours.