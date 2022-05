Le fondateur de Dogecoin dit que les investisseurs en crypto sont désemparés alors que le prix de DOGE s’effondre sous la pression | Cryptomonnaie

Billy Markus, le co-fondateur de Dogecoin, pense qu’au moins 70% des investisseurs en crypto n’ont aucune idée des bases fondamentales et du fonctionnement du marché.

Il y a près d’un an, Dogecoin a atteint son niveau record de 0,73 $ ; depuis lors, le jeton a chuté de 88,4 %.

Les analystes notent le récent recul de Dogecoin et identifient un modèle technique qui pourrait pousser DOGE 15% plus haut s’il se concrétise.

Le co-fondateur de Dogecoin conseille aux investisseurs en crypto d’effectuer des recherches réelles et de rester informés de leurs investissements en crypto. Alors que la pièce meme s’effondre sous la pression, les analystes trouvent un schéma haussier qui pourrait entraîner un rallye à Dogecoin.

Dogecoin se prépare à faire son grand retour

Alors que Dogecoin tire l’essentiel de son volume d’échanges et de son activité du battage médiatique autour de sa pièce meme, le fondateur de la crypto-monnaie sur le thème Shiba-Inu a critiqué le manque de sensibilisation fondamentale des investisseurs en crypto.

Billy Markus, co-créateur de Dogecoin, n’a pas une haute opinion des investisseurs qui n’ont aucune idée du fonctionnement du marché et a partagé son point de vue dans un tweet récent.

Je ne sais pas combien d’investisseurs en crypto ne comprennent même pas les bases fondamentales de la crypto ou du fonctionnement des marchés, mais je suppose qu’en lisant ce que les gens disent, au moins 70% n’ont absolument aucune idée — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) 16 mai 2022

Markus a recommandé un plan d’action en deux étapes pour les commerçants désireux d’investir – rechercher les fondamentaux des crypto-monnaies et des marchés en général, puis planifier.

Les partisans pensent que le tweet de Markus fait référence au crash LUNA et UST de Terra, où le stablecoin algorithmique TerraUSD a perdu près de 97% de sa valeur en une semaine. En moins de sept jours, le crash colossal de Terra a été assimilé à une « ruée bancaire » dans la crypto-monnaie et a anéanti près de 39,2 milliards de dollars de la valeur marchande de LUNA et UST de Terra.

Dans le bain de sang du marché de la cryptomonnaie déclenché par le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et le détachement des stablecoins, après l’UST, Dogecoin a anéanti ses bénéfices et enregistré des pertes de 37 % au cours des deux dernières semaines.

Les baleines Dogecoin haussières sur la pièce meme

Le nombre de jetons Dogecoin détenus dans de grandes adresses de portefeuille dormantes a considérablement augmenté depuis le début de 2022.

La somme cumulée des adresses DOGE dormantes

Une augmentation du DOGE qui est maintenu en sommeil ou inactif implique une augmentation de l’accumulation de Dogecoin et est un indicateur haussier. L’offre de pièces mèmes en sommeil est effectivement retirée de l’offre en circulation, ce qui la réduit et fait grimper le prix.

Les grands investisseurs de portefeuille sont devenus optimistes sur DOGE, accumulant la pièce meme et la maintenant en sommeil depuis le début de 2022 ; cependant, plusieurs participants au marché se sont retirés. Le nombre total d’adresses actives a atteint un niveau record de 748 890 en mars 2022, cependant, une baisse massive a suivi lorsque les acteurs du marché ont quitté DOGE.

Adresses Dogecoin actives au cours des six derniers mois

Dogecoin pourrait éclater avec un rallye de 15% si cet indicateur se vérifie

Malgré le récent recul de Dogecoin, les analystes restent optimistes sur la pièce meme. Le prix du Dogecoin n’a pas réussi à se remettre de la correction du marché et a plongé de près de 5 % au cours des dernières 24 heures.

Cependant, les analystes ont évalué le graphique des prix Dogecoin et identifié un schéma technique qui implique un renversement de tendance et une cassure de DOGE si cela se produit. Les analystes ont identifié un modèle de triangle symétrique sur le graphique Dogecoin intrajournalier. Ce modèle est considéré comme haussier pour la pièce meme. Si cela se produit, DOGE pourrait assister à une hausse des prix de 15 %.

DOGEUSDT graphique

Les analystes ont noté que DOGE teste actuellement la frontière inférieure de la formation, ce qui pourrait entraîner un résultat baissier. Si le prix pénètre la frontière inférieure et que le modèle de triangle haussier sur le prix Dogecoin échoue, cela pourrait entraîner une panne du prix DOGE à la place.