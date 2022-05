Comment le prix d’Algorand pourrait être réduit de moitié | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand voit son action de prix retomber à 0,43 $.

Le prix ALGO bénéficie du soutien d’un niveau pivot historique et du S1 mensuel pour l’instant.

Au cas où les traders feraient une percée à la baisse, attendez-vous à voir une baisse de 50 % vers 0,23 $.

Le prix d’Algorand (ALGO) devrait tomber en dessous du support de 0,43 $ et du niveau de pivot mensuel S1. La récente tourmente du marché boursier voit les investisseurs retirer leur argent et se tourner vers les liquidités et les obligations. La baisse est contenue pour le moment, car le dollar s’échange latéralement, mais une fois qu’il se renforcera, attendez-vous à voir un mouvement exponentiel à la baisse pour le prix ALGO vers 0,23 $.

Le prix ALGO devrait passer de 0,45 $ à 0,23 $

Le prix d’Algorand devait remonter à 0,60 $, mais il a été interrompu dans la nuit au cours de la séance de négociation américaine alors qu’une vente de feu s’est produite sur les marchés boursiers. Alors que le Dow Jones est retombé à des niveaux bas à partir de 2020, les investisseurs se demandent où mettre leur argent au travail alors que les crypto-monnaies tombent en disgrâce. Sur le dos de cela, attendez-vous à voir plus de sorties avec Algorand saignant et dévaluant à son plus bas niveau de 2021.

Le prix ALGO voit une pression baissière monter sur 0,43 $, un niveau pivot historique, et la ligne de support mensuelle S1. Si les traders peuvent faire sortir les traders de cette région, une nouvelle zone de près de 48 % pourrait s’ouvrir à une autre baisse. Attendez-vous à voir un plongeon dans une autre série de retraits des investisseurs et 0,23 $ pour fournir un soutien suivi du S2 mensuel.

Graphique journalier ALGO/USD

D’un autre côté, un catalyseur important pourrait déclencher un revirement du sentiment mondial, dans une situation où, par exemple, l’inflation serait maîtrisée dans le monde entier. Si cela se produit, les banques centrales devraient être moins bellicistes et avoir des conditions monétaires moins strictes, ouvrant plus de marge de manœuvre pour les dépenses et soutenant l’économie, ainsi que les marchés mondiaux. Cela verrait un retour dans les crypto-monnaies avec une montée rapide vers 0,69 $, atteignant un quadruple sommet avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, la ligne de tendance descendante rouge et un niveau pivot historique coïncidant avec le pivot mensuel actuel.