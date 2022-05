Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : le bain de sang crypto n’a même pas encore commencé | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin risque de se consolider et de rester en dessous de 30 000 dollars pendant longtemps alors que les marchés boursiers se vendent.

Le prix Ethereum réapparaît au-dessus de 1 955 $, mais 2 000 $ pourraient être trop demandés.

Le prix XRP essaie de rester au-dessus de 0,40 $, mais la pression monte pour que l’action des prix submerge.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont en retrait après le massacre massif qui s’est produit hier sur le parquet de Wall Street. Au lieu de nettoyer les draps roses du sol, le personnel de nettoyage est probablement occupé à balayer de nombreux commerçants épuisés qui ont été anéantis du jour au lendemain alors que le Dow Jones a enregistré sa pire performance depuis juin 2020. Attendez-vous à ce que la douleur ne soit pas du tout terminée. Pourtant, alors que le territoire baissier se profile pour plusieurs classes d’actifs et pour les crypto-monnaies qui devraient entrer dans leur pire période de négociation de l’histoire, « l’hiver arrive ».

Le prix du bitcoin risque de dire adieu à 30 000 $, pour longtemps

Le prix du Bitcoin (BTC) a encore chuté de 5% mercredi alors que les investisseurs ont jeté l’éponge sur leurs positions en actions et en crypto-monnaies. Alors que l’achat de la trempette semblait être un bon plan il y a quelques semaines, il semble maintenant être semé d’embûches. À mesure que le prix du Bitcoin se redresse, un rebond du chat mort est susceptible de se produire, ce qui entraînera une baisse des prix au cours des deux prochains jours de bourse.

Le prix de la BTC a ébranlé la confiance des investisseurs et pourrait voir plus de sorties à mesure que son volume saigne davantage. Pour aggraver les choses, davantage de répressions réglementaires sont annoncées par le département d’État américain, et un plus grand nombre d’investisseurs et d’entreprises examinent leur classement ESG, qui, certes, les crypto-monnaies ne fonctionnent pas bien compte tenu de leur consommation massive d’énergie provenant de l’exploitation minière. pourrait entraîner un poids baissier qui maintiendrait le prix du Bitcoin en dessous de 30 000 $ pendant très longtemps. Avec cette pression, 28 695 $ verront une compression, et lors d’une pause, un plongeon est prévu vers 24 718 $ ou 13 % de pertes.

Graphique journalier BTC/USD

Un retournement à la hausse est toujours possible, cependant, certainement sur ces marchés fous où le volume diminue de jour en jour alors que les investisseurs déplacent leur argent sur la touche. Un renversement rapide est toujours possible sur des marchés étroits, car les traders augmentent les prix en cas de forte demande soudaine. Dans un tel scénario, le prix du BTC pourrait d’abord revenir au-dessus de 30 000 $ et réintégrer la zone de distribution entre 31 584 $ et 32 ​​050 $ avant de remonter à 36 709 $ à plus long terme.

Le prix Ethereum a un dernier coup d’œil à 2 000 $ avant que l’action des prix ne tombe dans les régions inférieures

Le prix Ethereum (ETH) a signalé que le jeu est terminé pour le moment. La vente mentionnée dans les commentaires sur Bitcoin était la dernière impulsion dont les investisseurs avaient besoin pour appliquer la sage maxime du marché « Vendre en mai et partir ». Il semblait presque que tout le monde vendait hier alors que le territoire du marché baissier se profilait dans presque tous les actifs, ce qui se reflétait dans les crypto-monnaies, où le prix de l’ETH a chuté de 8 %, retombant en dessous de 2 000 $.

Le prix des ETH voit les traders essayer de remonter le nez au-dessus de 2 000 $, mais cela semble lourd. Certes, non seulement le sentiment du marché pèse, mais de plus en plus de questions existentielles se posent sur la durabilité de l’ensemble de l’industrie de la crypto-extraction. Avec tout ce bagage, une réévaluation du prix des ETH est à portée de main, avec 1 928,89 $ comme premier niveau à surveiller, suivi de 1 841,75 $ à la baisse, et un support intermédiaire à 1 688,39 $ fournissant un filet de sécurité.

Graphique journalier ETH/USD

Au fur et à mesure que les séances de négociation se termineront, cela pourrait devenir l’un de ces jours de négociation où nous verrons un changement complet de sentiment à 180 degrés à l’approche de la séance américaine. Un vent arrière pourrait se répercuter sur les crypto-monnaies et faire remonter le prix de l’ETH au-dessus de 2 000 $, le prochain objectif de profit étant fixé à 2 148,67 $. Au cas où le prix des ETH pourrait clôturer au-dessus de ce niveau, une nouvelle reprise est possible vers 2 278,42 $, enregistrant des gains de 18 % dans la reprise.

Le prix XRP redescend sous le marqueur technique et devrait descendre en dessous de 0,37 $

Le prix Ripple (XRP) est tombé en dessous de 0,42 $ lors d’une correction mercredi alors que la déroute boursière a maîtrisé les haussiers dans leur tentative de poursuivre celle de mardi. Un reflet similaire dans l’indice de force relative (RSI), qui revient à la frontière de survente et, avec un autre mouvement, se négociera en dessous. Alors que l’évolution des prix reste modérée, ne vous attendez pas à un revirement brutal de si tôt, car les investisseurs réfléchiront à ce qu’il faut faire ensuite.

Le prix du XRP est donc sur le point de retomber à 0,37 $, avec le niveau de support mensuel S2 comme plancher. Au fur et à mesure que la pression sur les prix s’intensifie, une compression pourrait être en vigueur et voir un mouvement de piqué une fois que les traders se replieront pour défendre le niveau. Cela déclencherait une vente vers 0,30 $ et imprimerait de nouveaux plus bas depuis février 2021.

Graphique journalier XRP/USD

Alternativement, un rebond sur un niveau de soutien pourrait inverser la tendance, le S2 étant le meilleur candidat à 0,37 $. Cela déclencherait un rebond et un rallye plus élevé vers le S1 mensuel à 0,48 $, juste en deçà du marqueur de 0,50 $. Avec une clôture quotidienne au-dessus, le décor serait planté pour un autre rallye vers 0,52 $ ou même 0,58 $ alors que les investisseurs se bousculent pour participer à l’action.