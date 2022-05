Litecoin reste en dessous d’une ligne de résistance à la baisse | Cryptomonnaie

Le LTC/USD s’échangeait à la baisse hier, après avoir atteint la résistance à 74,10, mais la baisse a été stoppée à 64,35. La crypto s’échange entre ces barrières de remorquage depuis le 13 maie, et par conséquent, nous considérerions que le biais à très court terme est neutre. Cependant, en zoomant légèrement, nous voyons que Litecoin reste bien en dessous de la ligne de résistance à la baisse tirée du plus haut du 30 mars.eet donc, nous voyons plus de chances pour les traders de sortir de la dernière fourchette par son extrémité inférieure.

Une telle pause pourrait inviter plus d’traders dans le jeu, qui pourraient plonger vers le creux du 12 maie, à 50,55. S’ils ne s’arrêtent pas là, une cassure à la baisse confirmerait un prochain plus bas sur le graphique journalier et pourrait prolonger la glissade vers la barrière de 41,00, qui a servi de zone de support importante entre mai et septembre 2020.

Le RSI se situe en dessous de sa ligne 50 et pointe vers le bas, tandis que le MACD passe en dessous de ses lignes zéro et de déclenchement. Les deux indicateurs détectent la vitesse à la baisse et soutiennent l’idée que ce chiffrement passera bientôt sous la zone de support de 64,35.

Nous n’abandonnerons le cas baissier que si nous constatons une cassure nette au-dessus de la barrière de 97,80, qui a servi de support clé entre le 25 avrile et le 3 maird. Un tel mouvement confirmera très probablement également la cassure au-dessus de la ligne de résistance à la baisse tirée du plus haut du 30 mars.eet pourrait initialement viser le pic du 5 maie, à environ 106,75. Une autre cassure, au-dessus de 106,75, pourrait prolonger la progression vers le plus haut du 21 avrilStà 114,70, dont la cassure pourrait avoir des implications plus haussières, ouvrant peut-être la voie à des avancées vers le plus haut du 5 avrilevers 127,15.