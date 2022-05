Comment ce fakeout pourrait déclencher un rallye du prix ApeCoin de 60% | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin tente de se redresser après une panne de la formation du fanion haussier.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 60 % à 12,80 $ si les haussiers font un sérieux retour.

Une clôture décisive en dessous de 7,19 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix d’ApeCoin se prépare à une hausse, mais la récente panne a poussé de nombreux acheteurs à se retirer. La rupture d’un modèle haussier, cependant, pourrait être une tactique utilisée par l’argent intelligent pour collecter des liquidités avant une ascension explosive.

Le prix ApeCoin prêt à décoller

Le prix ApeCoin affiche des perspectives optimistes en raison de la formation d’un fanion haussier. La poussée de 76 % qui a eu lieu entre le 12 et le 13 mai après le crash induit par LUNA a créé le « mât de drapeau ». La consolidation sous la forme de hauts plus bas et de plus bas plus hauts qui ont suivi a créé le « fanion ».

Ce modèle de continuation signale une hausse de 43 % à 12,80 $, déterminée en mesurant la hauteur du mât du drapeau et en ajoutant au point de cassure à 8,90 $. Alors que les prédictions théoriques sont haussières, l’action réelle des prix a poussé l’APE à s’effondrer du fanion.

Bien que ce mouvement invalide techniquement la configuration, il s’agit d’une tactique de manipulation par de l’argent intelligent pour collecter les stop-loss en dessous des creux de swing. Une fois la liquidité collectée, le prix ApeCoin inversera sa tendance et augmentera.

Pour que ce scénario se concrétise, l’APE doit grimper au-dessus de la ligne de tendance à la baisse, c’est-à-dire la ligne de tendance supérieure du fanion. Un tel développement indiquera que le prix ApeCoin est prêt pour un nouveau test de l’obstacle de 10,68 $. Ce rallye constituerait une ascension de 35% mais n’est pas là où la hausse est plafonnée. Si les traders parviennent à surmonter ce blocus, l’APE pourrait revoir le plafond de 12,80 $, portant le gain total à 62 %.

Graphique APE/USDT sur 2 heures

Indépendamment de l’optimisme, une cassure à la baisse a invalidé le fanion haussier. De plus, un mouvement décisif qui produit un plus bas inférieur à 7,19 $ invalidera la thèse haussière du prix ApeCoin et déclenchera un crash à 5 $.