Comment taxer un NFT ? | Cryptomonnaie

Les nouvelles règles mondiales en matière de déclaration fiscale pourraient bientôt s’étendre à la cryptomonnaie, aux jetons non fongibles (NFT) et à la finance décentralisée (DeFi), mais certains craignent que le cadre inflexible de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ne menace de contraindre un secteur qui évolue toujours rapidement.

Les propositions présentées par l’organisation internationale en mars exigent que les détails des avoirs cryptomonnaies soient partagés avec les autorités fiscales étrangères. Mais les experts de la blockchain et de la fiscalité ont déclaré à CoinDesk qu’ils craignaient que les règles ne soient ni bien adaptées ni bien coordonnées avec les autres vagues de réglementations qui devraient frapper le secteur.

L’OCDE, qui établit des lignes directrices internationales sur les principales questions fiscales, souhaite de nouvelles règles pour empêcher l’évasion fiscale de quiconque tente de cacher son bitcoin (BTC) à l’étranger, reflétant les procédures qui s’appliquent déjà aux comptes bancaires étrangers.

Dans un document de consultation de mars, l’OCDE a proposé que les fournisseurs de cryptomonnaie devraient signaler aux autorités chaque fois que des transactions cryptomonnaies sont effectuées, comme l’échange de bitcoin contre fiat. Ces informations seront ensuite renvoyées au fisc du pays de résidence du propriétaire. L’OCDE propose également d’étendre les règles bancaires existantes pour couvrir les nouveaux moyens de paiement tels que la monnaie électronique et les monnaies numériques des banques centrales.

Il est facile de voir comment même des changements bien intentionnés conçus pour faire face à la finance conventionnelle impliquant des intermédiaires réglementés pourraient échouer à faire face à la réalité de la technologie des registres distribués. Soyez témoin des controverses récentes sur la façon d’appliquer les règles de blanchiment d’argent, destinées à limiter l’argent sale en obligeant les utilisateurs de crypto à prouver leur identité, aux portefeuilles crypto non hébergés.

Lors d’une réunion prévue à Paris le 23 mai, certains défenseurs de l’industrie pourraient plaider pour une refonte des plans qui, selon eux, pourraient étrangler la croissance, tandis que d’autres espèrent simplement que les règles pourront être simplifiées pour éviter trop de chagrin administratif.

La proposition de l’OCDE d’étendre le système existant d’échange d’informations aux actifs virtuels était attendue et, dans certains cas, bien accueillie. Les collecteurs d’impôts veulent s’assurer que la crypto-monnaie est traitée de la même manière que les comptes bancaires suisses – autrefois réputés pour leur discrétion absolue, mais plus maintenant.

Il est clair que les responsables pourraient être inquiets. Selon une note de recherche du 11 mai de Barclays (BCS), aux États-Unis, seule la moitié environ des taxes cryptomonnaies dues sont correctement déclarées. La note estime que le manque à gagner fiscal du pays en matière de cryptomonnaie est d’environ 50 milliards de dollars, soit 10% du total manquant pour l’Internal Revenue Service. Dans un discours prononcé le 17 mai, la ministre britannique Lucy Frazer a salué les plans de l’OCDE.

Mais certains ont été surpris de voir à quel point l’OCDE veut étendre les mesures existantes au-delà des avoirs en devises comme le bitcoin et l’éther (ETH) dans l’espace Web 3 – d’une manière considérée comme injuste et potentiellement nuisible.

« Ce qu’ils proposent est une régulation très onéreuse, bien plus que pour le secteur traditionnel », a déclaré Luzius Meisser, fondateur de l’association Bitcoin Suisse, à CoinDesk. « C’est un fardeau injuste pour le secteur de la cryptomonnaie. »

Il est difficile d’appliquer les règles aux jetons non fongibles car, contrairement à l’or ou aux actions, pour un jeton donné à un moment donné, vous ne connaissez pas toujours sa valeur, a-t-il déclaré. Mais cela signifie également que vos Bored Apes sont traités différemment de leurs équivalents hors ligne, car un collectionneur d’art régulier ne verrait pas, selon les règles actuelles, ses peintures signalées aux autorités.

Pire encore, si les règles sont conçues pour s’appliquer à des secteurs en développement rapide, et donc moins bien définis, tels que la finance décentralisée.

« Leurs règles DeFi sont basées sur des définitions vagues, ce qui, bien sûr, nuit à la sécurité juridique », a déclaré Meisser.

« Il y a une forte tendance à tout contrôler », a-t-il dit, avec un coût correspondant pour la croissance économique. « Les différentes barrières et frictions introduites par ce type de réglementation sont particulièrement néfastes pour les secteurs innovants. »

« Mal conçu »

Les régulateurs ont souvent des ennuis lorsqu’ils essaient d’appliquer d’anciennes règles à un nouveau secteur – et ce n’est pas différent. Les conventions de déclaration fiscale reposent sur l’hypothèse qu’il existe un intermédiaire, à savoir une banque, qui se charge d’identifier et de déclarer les détails des clients aux autorités. Mais au pays des cryptos, ce n’est pas toujours le cas.

C’est un problème auquel l’OCDE veut s’attaquer. « La capacité des individus à détenir des crypto-actifs dans des portefeuilles non affiliés à un fournisseur de services et à transférer ces crypto-actifs entre juridictions présente un risque que les crypto-actifs soient utilisés pour des activités illicites ou pour se soustraire aux obligations fiscales », a déclaré le Paris- organisation basée dans son document de consultation du 22 mars.

Dans des juridictions comme l’Union européenne, les législateurs se sont déjà attachés à essayer de comprendre comment appliquer les règles anti-blanchiment d’argent aux portefeuilles où la garde n’est offerte par aucun fournisseur de services de crypto-actifs réglementé.

Il est tout aussi difficile de savoir ce qui est censé être fait avec les taxes – par exemple, dans les cas où une personne utilise un portefeuille non hébergé pour effectuer un petit paiement dans un magasin.

« L’exigence la plus mal conçue qu’ils ont est de rendre les fournisseurs de services comme BitPay responsables d’identifier quiconque achète quelque chose auprès de l’un de leurs marchands connectés », a déclaré Meisser.

« Vous ne voulez pas envoyer une copie de votre passeport et des formulaires d’identification de dossier juste pour acheter un morceau de pain », a-t-il ajouté. « C’est complètement irréaliste. »

Le système commun de déclaration (CRS) de l’OCDE, qui aux États-Unis prend la forme de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), a été introduit il y a près de dix ans, dans le but de rendre plus difficile la dissimulation des intérêts et des dividendes étrangers au fisc.

Bien que l’OCDE comprenne de grands pays développés, elle a persuadé des juridictions telles que les îles Caïmans et le Liechtenstein – petites, mais importantes pour l’évasion fiscale – de s’y joindre également.

Au moins une partie de la motivation du travail de l’OCDE est de s’assurer que la crypto ne se transforme pas en une échappatoire qui rend ces règles inutiles – et cela est bien accueilli par les banques, qui supportent le poids de l’administration du système actuel.

« Il est tout à fait logique que les règles du jeu soient équitables et que le CRS soit étendu », a déclaré Roger Kaiser, conseiller politique principal à la Fédération bancaire européenne, à CoinDesk.

« Dans une certaine mesure, vous pouvez voir une lacune dans le cadre de reporting comme une concurrence déloyale », a-t-il déclaré. « Les échappatoires doivent être fermées ; sinon, cela n’a pas de sens d’imposer de telles exigences.

Mais exactement comment vous faites cela est encore à gagner. Kaiser espère que cela ne signifie pas créer de nouveaux chevauchements ou incohérences, notamment parce que les banques ne voient plus la cryptomonnaie comme un système financier rival, mais comme quelque chose avec laquelle elles devront s’intégrer.

« Je vois déjà la différence par rapport au positionnement que nous avions il y a un an », a déclaré Kaiser. « Nous parlions en termes de concurrents potentiels et nous réfléchissons maintenant à la question de savoir si ce nouveau cadre peut nous impacter si nous sommes des fournisseurs. »

Le pire résultat de tous serait de créer un nouveau système parallèle qui se répète sans répliquer avec précision – ce qui signifie que les banques doivent suivre des procédures légèrement différentes, par exemple, pour certifier l’identité de leurs clients selon qu’ils détiennent de la crypto ou de la fiat.

Bienvenue?

Les experts fiscaux semblent convenir que de nouvelles règles sont nécessaires et les considèrent comme faisant partie de l’intégration de la cryptomonnaie dans l’économie traditionnelle.

« Dans mon monde, il y a un fort désir d’apporter ce [crypto] dans le giron, pour s’assurer que c’est éthique, que cela fonctionne, que les gens font confiance, qu’il y a une protection des consommateurs, qu’il n’y a pas de blanchiment d’argent associé », a déclaré Grant Wardell-Johnson de KPMG à CoinDesk.

Mais cela pourrait signifier une multitude de réglementations sur le point de frapper le secteur de la cryptomonnaie – et, avec le Groupe d’action financière sur le blanchiment déjà en train d’établir des normes de blanchiment et d’autres organismes internationaux examinant potentiellement des domaines tels que la stabilité financière et la protection des consommateurs, Wardell-Johnson espère voir un approche plus solidaire.

« Si vous vous retrouvez avec des multiples de règles par rapport à chacun de ces domaines, multipliés par de nombreuses régions et pays, cela deviendra un cauchemar », a déclaré Wardell-Johnson, responsable de la politique fiscale mondiale du cabinet comptable.

Différents régulateurs « sont à des stades différents, et ils ont des mentalités différentes », a déclaré Wardell-Johnson. « Vous devez essayer d’avoir des définitions cohérentes, et si une obligation de déclaration se produit, cette information devrait pouvoir être utilisée pour d’autres obligations de déclaration, dans la mesure du possible, plutôt que la duplication. »

Dans certains domaines, note-t-il, les normes fiscales entrent ouvertement en conflit avec des innovations comme DeFi. L’endroit où vous êtes imposé dépend souvent de l’endroit où vous êtes résident ou enregistré, mais c’est difficile à déterminer pour un protocole logiciel nébuleux. Wardell-Johnson a suggéré de simplement modifier les règles pour se concentrer sur l’emplacement des clients d’une organisation autonome décentralisée (DAO).

Mais ce n’est qu’une autre illustration de la façon dont la technologie crypto ne correspond pas toujours aux réglementations conventionnelles – et comment la blockchain peut perturber les procédures de politique publique.

Cela peut représenter un risque – le partage de données cryptomonnaies est plus susceptible d’être piraté et nécessite donc une plus grande sécurité, a déclaré Wardell-Johnson – mais les régulateurs avisés peuvent également utiliser les opportunités des registres publics; par exemple, laisser les collecteurs d’impôts inspecter directement les adresses de portefeuille cryptomonnaie.

Les plans de l’OCDE stipulent que « si un pays l’exige, les adresses des utilisateurs doivent être signalées, leur permettant de suivre le flux de vos fonds sur la blockchain », a déclaré Meisser de Bitcoin Suisse. « C’est la seule idée de la proposition qui tire parti de l’ouverture de la technologie blockchain. »

« Cela ressemble à un cauchemar pour la vie privée », a-t-il déclaré. « Mais je pense que ce serait plus souhaitable que d’introduire des protocoles décentralisés dans des structures traditionnelles et de détruire ainsi la valeur de la désintermédiation. »

Meisser va au-delà de simples arguties techniques pour demander si toute l’approche de l’OCDE n’est pas une réaction excessive, équivalente à l’introduction de règles spéciales pour surveiller les actions Apple (AAPL) – qui, note-t-il, a une capitalisation boursière plus importante que l’ensemble de l’univers crypto.

« La crypto est encore très loin de prendre le contrôle du système financier », a-t-il déclaré. « Ainsi, la crainte que la cryptomonnaie puisse être utilisée pour cacher la richesse à une échelle pertinente à l’échelle mondiale n’est pas fondée. »

Détaxe

Meisser soutient que, plutôt que de nouvelles règles intrusives, il serait préférable de simplement supprimer entièrement les taxes sur la cryptomonnaie, comme les États-Unis l’ont fait pour la taxe de vente sur le commerce électronique dans les années 1990. Pourtant, le consensus mondial sur un taux d’imposition nul semble loin : même convenir d’un cadre sur la façon de traiter la cryptomonnaie serait exagéré.

« Pouvons-nous obtenir un accord pour tous les pays sur la façon de taxer la crypto ? … Certainement pas pendant une très longue période », a déclaré Wardell-Johnson, citant la grande divergence d’approches signalée par l’OCDE dans un rapport de 2020.

Certains ont fait valoir qu’avant de tirer sur les charbons les contribuables pour avoir mal calculé leurs sommes, l’OCDE doit attendre qu’il y ait plus de clarté sur les règles fiscales de fond dans chaque juridiction.

Cela se produit déjà dans certains cas – comme les directives allemandes publiées mercredi qui définissent les règles fiscales qui s’appliquent lorsque vous extrayez des devises, prêtez du bitcoin ou échangez un jeton utilitaire – mais pas encore partout.

« Le traitement fiscal des crypto-actifs peut être soit peu clair, soit mal compris par les utilisateurs en fonction de la maturité de leur autorité fiscale nationale », groupe de pression Global Digital Finance (GDF), dont les membres incluent Coinbase (COIN) et le London Stock Exchange, a déclaré dans une communication écrite à l’OCDE.

« La collecte d’informations sur les utilisateurs sans établir un traitement fiscal clair pour les actifs est susceptible d’être intrinsèquement injuste pour les contribuables », a-t-il ajouté.

Ce plaidoyer fait suite à des surprises inattendues dans des juridictions comme le Royaume-Uni, où un guide récent sur la façon dont l’administration fiscale souhaite traiter les prêts DeFi a provoqué un tollé dans l’industrie.

Meisser convient que l’OCDE ne devrait pas se précipiter, affirmant qu’il serait préférable de reporter les règles jusqu’à ce qu’elles soient moins susceptibles de nuire de manière disproportionnée au secteur.

Jusqu’à présent, le travail a avancé relativement lentement – ​​peut-être parce que les fonctionnaires du fisc se sont préoccupés d’une réforme beaucoup plus vaste des règles internationales de l’impôt sur les sociétés. Même une fois convenues, les banques auraient besoin de quelques années pour mettre en vigueur de nouvelles règles de cryptomonnaie, a déclaré Kaiser.

Mais le problème de la crypto-taxation ne va pas disparaître, et une fois les règles en place, nous pourrions être coincés avec elles pendant très longtemps.

« Une fois que vous avez les définitions en place, de l’OCDE … il est très difficile de changer celles qui se trouvent aux bords », a déclaré Wardell-Johnson de KPMG, ajoutant que toute tentative de rendre les règles plus flexibles maintenant pourrait également les rendre moins juridiquement certain.

« La pérennité de cela va être difficile », a-t-il déclaré.

Dans le monde en évolution rapide du Web 3, cela pourrait être un gros problème.