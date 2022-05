Si vous n’avez pas encore vendu, XRP vous donnera une autre chance avant qu’il ne tombe à 0,19 $ | Cryptomonnaie

Le prix XRP est prêt pour une montée rapide à 0,517 $ après un signal haussier pluriannuel.

Les investisseurs doivent être préparés à un rebond de chat mort qui pourrait faire chuter le jeton de remise à 0,185 $.

Une clôture en chandelier de trois jours au-dessus de 0,910 $ invalidera la thèse baissière de Ripple.

Le prix du XRP est dans une ornière car il a suivi Bitcoin et d’autres altcoins dans un crash après la débâcle de LUNA-UST. Ripple, d’autre part, se bat sans relâche contre les allégations de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et pour prouver que le jeton XRP n’est pas une sécurité.

La bataille SEC contre Ripple fait rage

Après des mois de délibérations et de coups, XRP semble arriver en tête avec le procès SEC contre Ripple. Ripple envisage maintenant d’utiliser le célèbre discours de William Hinaman et les documents correspondants contre la SEC.

En 2018, William Hinman, l’ancien directeur de la SEC, a prononcé un discours dans lequel il a détaillé son point de vue sur Bitcoin et Ethereum, notant que ces actifs numériques n’étaient pas des titres. Pour ledit discours, Hinman a consulté la SEC sur leurs opinions et a eu de multiples discussions, ce que les avocats de Ripple recherchent.

Bien que plusieurs requêtes aient été favorables aux accusés, l’accusation défend leur position, refusant à Ripple les documents de discussion.

Le 13 mai, les avocats de Ripple ont déposé une requête pour contraindre après que le chien de garde financier américain ait mentionné que les documents étaient protégés par les privilèges avocat-client. Les accusés soutiennent que Hinman a prononcé le discours à titre personnel et ont en outre ajouté,

Il a demandé l’avis de collègues de la SEC sur la meilleure façon de présenter ses remarques. Le fait que certains collègues aient discuté de concepts juridiques dans certaines de leurs réponses ne les imprègne pas (ou les autres communications) d’un privilège avocat-client auquel le tribunal a rejeté les affirmations de la SEC selon lesquelles il était « protégé par le privilège ».

Malgré de multiples tentatives infructueuses et des ordonnances judiciaires, la SEC a soutenu son argument du « privilège avocat-client ». La réponse du 18 mai des régulateurs a fait valoir que le discours de Hinman n’était rien d’autre que des « opinions personnelles ».

Même s’il contient des opinions personnelles, le directeur Hinman n’a pas prononcé le discours à titre personnel – le discours n’aurait aucune pertinence pour les défenses des défendeurs s’il n’avait pas été prononcé par un cadre supérieur de la SEC.

Bien que Ripple ait apparemment un avantage, si le tribunal se prononce en faveur de Ripple et ordonne à la SEC de produire les documents de discussion ou les e-mails, ce serait une victoire majeure pour les accusés. En conséquence, le prix XRP pourrait également voir une augmentation de la pression d’achat suivie d’une montée rapide.

Le prix XRP dans un dilemme

Le prix du XRP a connu une tendance à la baisse massive depuis son sommet local à 1,96 $ en avril 2021. Jusqu’à présent, le jeton de remise s’est effondré de 80 % et est revenu à 0,40 $, où il se négocie actuellement. Le résultat de la récente baisse a été un basculement des niveaux de support de 0,52 $ et 0,69 $ dans les barrières de résistance.

Cette évolution baissière pourrait être une menace si les haussiers prennent le contrôle et tentent de récupérer les pertes. Fait intéressant, l’action des prix Ripple entre le 26 décembre 2020 et le 10 mai 2022 a établi deux plus bas plus élevés.

Au cours de la même période, l’indice de force relative (RSI) a créé des creux plus bas, dénotant une formation technique connue sous le nom de divergence haussière cachée. Cette configuration prévoit des perspectives optimistes pour l’actif. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP organise un rallye de secours et reteste l’obstacle de 0,52 $, mais dans un cas très haussier, ce mouvement pourrait s’étendre à 0,69 $.

Graphique XRP/USD sur 3 jours

Les perspectives optimistes à court terme sont soutenues par la récente tendance haussière constatée sur le prix de Bitcoin, qui laisse entrevoir un passage à 31 000 $. Dans une perspective à court et à moyen terme, cette reprise pourrait s’étendre à 36 000 $, ce qui pourrait être un piège à traders ou un rebond de chat mort.

Par conséquent, les chances que le prix XRP suive cette tendance sont également plus élevées. Quel que soit l’endroit où le jeton de remise forme son sommet local, un crash dans le grand crypto déclenchera des altcoins, y compris Ripple, pour emboîter le pas.

Dans un tel cas, le prix XRP pourrait briser les niveaux de support immédiats et revoir le point de volume échangé le plus élevé depuis 2017, c’est-à-dire le point de contrôle à 0,19 $. Ce mouvement, au total, représenterait un crash de 64% à partir de 0,52 $.

Pour les investisseurs détenteurs de sacs, la montée à 0,52 $ avant le crash brutal est un endroit pour décharger potentiellement certains de leurs jetons XRP.

Ripple continue de progresser

Indépendamment des techniques baissières, Ripple continue de progresser avec ses partenariats. La société de paiement a annoncé une collaboration avec le fournisseur lituanien de transfert d’argent international en ligne – FINCI.

Cette décision est importante pour deux raisons : FINCI est le premier partenaire lituanien et XRP sera utilisé pour faciliter les transferts.

Le récent rapprochement s’appuie sur la clientèle déjà vaste de la liquidité à la demande (ODL) de Ripple, qui exploite le jeton extrêmement controversé XRP pour transférer des fonds à travers les frontières. FINCI pourra effectuer des paiements interentreprises (B2B) entre l’Europe et le Mexique.

Le PDG de FINCI, Mihails Kuznecovs a détaillé ses réflexions sur cette collaboration,

De plus, les économies et les améliorations opérationnelles que nous réaliserons en utilisant l’ODL de Ripple nous permettront de réinvestir de l’argent dans l’entreprise et d’améliorer notre offre à nos clients.

Malgré la pression réglementaire pour défendre XRP contre le jugement de la SEC, Ripple continue de progresser avec ses partenariats. Ainsi, les investisseurs doivent comprendre que les perspectives baissières reposent uniquement sur l’hypothèse d’un rebond du chat mort.

Si le prix du Bitcoin produit une macro plus élevée à 52 000 $, les altcoins suivront probablement en raison du coefficient de corrélation élevé sur le marché de la crypto-monnaie. Dans ce cas, un chandelier de trois jours clôturant au-dessus de 0,91 $ créera un plus haut pour le prix XRP sur une période élevée et invalidera la thèse baissière.

Cette évolution pourrait déclencher une dynamique haussière de la part des acheteurs écartés et propulser le prix du XRP vers le prochain obstacle à 1,36 $.