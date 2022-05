Le marché de l’emploi de la cryptomonnaie résiste malgré les réductions de l’industrie technologique | Cryptomonnaie

Le marché du travail de la cryptomonnaie montre peu de signes de ralentissement malgré des cas très médiatisés de licenciements de personnel et de gel des embauches dans les grandes entreprises technologiques.

Ces dernières semaines, plusieurs grandes entreprises technologiques ont annoncé une réduction du personnel, citant un ralentissement du marché traditionnel et une réduction de la demande pour les produits qui avaient explosé pendant la pandémie. Les réductions d’embauche récemment annoncées incluent Twitter, Uber, Amazon et Robinhood.

Mardi, le service de streaming de films Netflix a mis fin aux rôles de 150 employés principalement basés aux États-Unis, au milieu d’un ralentissement de la croissance des revenus. Plus tôt ce mois-ci, la société mère de Facebook, Meta, a institué un gel des embauches pour la plupart de ses postes de niveau intermédiaire et supérieur après avoir échoué à atteindre ses objectifs de revenus.

L’industrie de la cryptomonnaie n’a pas été totalement à l’abri. Mardi, Coinbase a annoncé qu’il ralentissait ses embauches, après avoir enregistré une perte de 430 millions de dollars au premier trimestre. La directrice de l’exploitation de Coinbase, Emelie Choi, a déclaré aux employés dans une note interne que les plans de tripler les effectifs en 2022 étaient suspendus en raison des conditions du marché qui obligent l’entreprise à « ralentir les embauches et à réévaluer nos besoins en effectifs par rapport à nos objectifs commerciaux les plus prioritaires ».

Sommes-nous donc au début d’un ralentissement majeur de l’embauche dans l’industrie de la cryptomonnaie ? Les recruteurs de crypto Cointelegraph ont parlé ne le pensent pas.

«Nous n’avons pas constaté de ralentissement de l’embauche de crypto. Nous sommes plus occupés que jamais », a déclaré Neil Dundon, fondateur de Crypto Recruit.

L’entreprise de Dundon est spécialisée dans le recrutement exclusivement dans l’espace de la blockchain et de la crypto-monnaie.

Nous avons une équipe basée dans le monde entier dans les régions des États-Unis, d’Asie/Pacifique et d’Europe et la demande est tout aussi élevée dans la région.

Kevin Gibson, fondateur de Proof of Search, a déclaré à Cointelegraph que les licenciements dans le secteur de la technologie n’avaient jusqu’à présent eu que peu ou pas d’impact sur ses clients de l’industrie de la cryptomonnaie.

« [I’ve] seulement entendu parler de deux entreprises qui laissent partir les gens », a déclaré Gibson. « Cela pourrait changer au cours du mois prochain, mais tout relâchement sera immédiatement pris en charge par des projets de qualité bien financés. En tant que candidat, vous ne remarquerez aucune différence… si vous perdez votre emploi, vous aurez également plusieurs offres assez rapidement.

Pistes de financement VC

Gibson a déclaré que la plupart des projets de cryptomonnaie en sont encore au démarrage et aux premiers stades de leur cycle de vie, et fonctionnent toujours grâce à un financement en capital-risque (VC) obtenu l’année dernière.

La grande majorité des projets de qualité ont été financés l’an dernier. [they will] continuer à construire et à embaucher. Il y avait un tel déséquilibre entre les talents et les rôles que tout retrait des projets préfinancés ne sera pas remarqué.

Le rapport State of Blockchain Q1 22 de CB Insights a déclaré que les start-ups blockchain et crypto ont connu un trimestre de financement record, le financement par capital-risque atteignant un niveau record au cours de la période de trois mois, levant 9,2 milliards de dollars et battant le trimestre précédent de 400 $. millions au quatrième trimestre 2021. Il s’agissait du septième trimestre consécutif de financement record de la blockchain.

Dundon a déclaré avoir vu des entreprises et des employés technologiques plus traditionnels s’aventurer dans l’espace crypto, enrichissant davantage le marché du travail de la crypto.

Au minimum, la plupart des entreprises technologiques avant-gardistes allouent un budget à […] regarder comment ils pourraient intégrer la blockchain dans leurs modèles existants […] Non seulement de plus en plus d’entreprises s’aventurent dans cet espace, mais les candidats affluent alors que les technologies traditionnelles réduisent leurs effectifs.

Une étude de Linkedin publiée en janvier de cette année a révélé que les offres d’emploi liées à la cryptomonnaie ont bondi de 395% aux États-Unis de 2020 à 2021, contre une augmentation de seulement 98% dans l’industrie technologique au cours de la même période. Les titres de poste les plus couramment demandés comprenaient des développeurs et des ingénieurs blockchain.

Selon Glassdoor, le salaire annuel moyen d’un développeur de blockchain est de 109 766 USD. Le salaire annuel moyen d’un ingénieur blockchain est légèrement inférieur à 105 180 USD.

Lorsqu’on lui a demandé si le marché baissier actuel de la cryptomonnaie pourrait se traduire par davantage de licenciements de sociétés de cryptomonnaie, Dundon a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce qu’une situation similaire se reproduise comme en 2018.

« Dans le passé, l’embauche de crypto a eu tendance à ralentir lorsque le prix du Bitcoin chute. C’était presque directement corrélé à son prix », a expliqué Dundon.