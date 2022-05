Bitcoin est maintenant meilleur que le marché boursier mais toujours en baisse | Cryptomonnaie

Mercredi, Bitcoin était en baisse de 3%, terminant la journée autour de 29 200 $, restant proche de cette marque jeudi matin. Ethereum a perdu 4,3 %. Les autres altcoins du top 10 sont passés de 1,8 % (BNB) à 9,8 % (Cardano). La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 3,6 % du jour au lendemain pour atteindre 1,24 billion de dollars. L’indice de dominance Bitcoin a augmenté de 0,4% à 44,7%. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a augmenté de 1 point à 13 jeudi et reste en territoire de « peur extrême ».

Le bitcoin a repris sa baisse mercredi dans un contexte de fort affaiblissement des indices boursiers américains, qui ont chuté encore plus que le BTC. Le Nasdaq et le S&P 500 ont perdu plus de 4% mercredi. L’impressionnante force de survente accumulée par le marché de la cryptomonnaie après son effondrement de 40 % par rapport aux niveaux de fin mars (contre 16 % pour le S&P500) limite temporairement l’ampleur de la baisse.

Néanmoins, le sentiment général négatif du marché a empêché les haussiers de se manifester pleinement. Jusqu’à présent, il n’est pas facile de voir des signes fiables de formation de survente ou de rebond. Nous devons nous préparer à ce que le marché de la crypto-monnaie teste à nouveau le support aux plus bas de la semaine dernière à court terme. Nous considérons la zone proche de 20K comme la cible finale d’une vente potentielle, ce qui correspond à la ligne de support à long terme de Bitcoin.

Parmi les nouvelles qui ont retenu notre attention, citons :

L’ancien chef de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, a qualifié le Bitcoin de monnaie nuisible. Il s’en est pris aux crypto-monnaies, les qualifiant de « super outil pour les extorqueurs ». Binance a perdu 1,6 milliard de dollars en raison de l’effondrement des jetons Terra sur le bilan de la bourse.

Le milliardaire Bill Ackman a déclaré que l’une des principales raisons de l’effondrement de Terra était un système pyramidal d’affaires. Les investisseurs se sont vu promettre un rendement de 20% soutenu par un jeton dont la valeur était déterminée par la demande de nouveaux investisseurs.

La Commission des services financiers de Corée du Sud, au milieu des tensions sur le marché du Stablecoin, propose d’enregistrer les crypto-monnaies en fonction de leur niveau de risque pour les investisseurs. Microsoft a averti les investisseurs en crypto d’une augmentation de l’activité d’un nouveau type de malware appelé Cryware, qui permet le vol d’actifs à partir de portefeuilles de crypto-monnaie chauds. Birgit Rodolph, directrice exécutive de la BaFin allemande, a appelé à une réglementation universelle de l’industrie DeFi dans toute l’UE.