La Russie légalisera inévitablement les paiements cryptomonnaies, déclare le ministre du Commerce | Cryptomonnaie

La Russie légalisera les paiements cryptomonnaies « tôt ou tard » selon le ministère de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, Denis Manturov.

Le gouvernement du pays a exploré divers jeux d’adoption de crypto tout au long de 2022, mais n’a pas encore finalisé de politique concrète concernant les paiements d’actifs numériques. Cependant, sa légalisation a été recommandée par le ministère russe des Finances via son projet de loi « On Digital Currency » d’avril.

Selon une traduction d’un rapport du 19 mai du média local TASS, Manturov a été interrogé cette semaine lors du forum éducatif New Horizon sur la question de savoir si des paiements cryptomonnaies légalisés étaient en cours.

Je pense que oui. La question est de savoir quand cela se produira, comment cela se produira et comment cela sera réglementé. Aujourd’hui, la Banque centrale et le gouvernement s’y engagent activement. Mais tout le monde est enclin à comprendre que c’est une tendance de l’époque, et tôt ou tard dans un format ou un autre, cela se réalisera.