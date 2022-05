First Mover Asia : Pine veut tester la liquidité du marché NFT ; Les cryptos sont bien rouges | Cryptomonnaie

Le nombre d’utilisateurs sur les marchés NFT est à son plus bas niveau cette année, mais toujours plus élevé qu’en 2021. La plateforme de prêt crypto voit une opportunité.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin et autres cryptos chutent avec les actions.

Insights: Bien que l’intérêt pour le marché NFT ait chuté ces derniers mois, la plateforme de prêt de crypto Pine voit une opportunité.

Avis du technicien : BTC teste une zone de support importante, même si la dynamique à long terme reste faible.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 28 967 $ -5,3 %

Éther (ETH) : 1 941 $ -7,4 %

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Pois POINT −13,5 % Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE −13,5 % Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI −12,9 % L’informatique

Les cryptos chutent avec les actions

C’était un mercredi rouge pour presque tout le monde en crypto.

Rouge pour le bitcoin. Rouge pour l’éther. Et un rouge encore plus profond pour les autres altcoins majeurs alors que les investisseurs ont continué à défier ceux qui disent que les actifs numériques ne suivent pas les actions.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 28 900 $, dans sa fourchette ces derniers jours suite à l’effondrement du stablecoin terraUSD (UST) et du jeton LUNA qui le prend en charge, mais en baisse de 5 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a perdu plus de 8 % au cours de la même période après être tombé en dessous de 2 000 $. Parmi le reste du déclin et du décrépit, SOL, AVAX, DOT, MATIC, SAND et MANA ont tous récemment baissé d’au moins 12 %.

« Le marché poursuit sa trajectoire baissière actuelle », a écrit le PDG d’Autonomy, James Key, à CoinDesk, bien qu’il ait noté que les adresses de portefeuille crypto avec de petites quantités de BTC avaient dépassé les 10 millions pour la première fois. Pourtant, il a noté que « les institutions… .considérez la crypto comme un actif risqué exotique, et alors que nous tombons dans une récession, ces actifs sont les premiers à être vendus par ces joueurs – c’était toujours l’inconvénient de les inviter dans l’espace crypto.

Les marchés boursiers ont connu une journée plus qu’oubliable alors que tous les secteurs ont chuté au milieu des craintes croissantes des investisseurs face à la récession et des mauvaises nouvelles du secteur de la vente au détail. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a chuté de 4,7 %, tandis que le S&P 500 a chuté de 4 %, leur pire pourcentage de baisse en deux ans. Le Dow Jones Industrial Average a plongé de plus de 1100 points, une baisse de 3,6% qui était sa pire note de clôture depuis la mi-2021.

Le secteur de la vente au détail a joué un rôle important dans la plus récente reprise économique aux États-Unis, et même la semaine dernière, le secteur semblait dynamique après un solide rapport sur les dépenses de consommation. Mais mardi, le géant de la vente au détail Walmart a déclaré que ses bénéfices avaient chuté de 25 % d’une année sur l’autre. Target a suivi mercredi matin avec ses propres nouvelles décevantes : les ventes n’ont augmenté que de 3,3 % contre une hausse de 22 % pour le même trimestre il y a un an.

Bitcoin, qui a eu du mal à détenir 30 000 dollars après la débâcle de l’UST, et le reste de l’industrie des actifs numériques a été emporté par les derniers événements. Mercredi, le mineur londonien Argo Blockchain a annoncé un bénéfice net de 2,1 millions de dollars au premier trimestre, soit une baisse de 90 % d’une année sur l’autre.

Pendant ce temps, dans une lettre publiée sur le site Web de la société, Mike Novogratz, PDG de la banque marchande de cryptomonnaie Galaxy Digital (GLXY.TO), a déclaré que la société avait pris des bénéfices avant le crash d’UST. Pantera Capital a également vendu environ 80% de ses avoirs, selon un article du New York Times, citant l’investisseur Paul Veradittakit.

Tout en restant très optimiste quant aux perspectives de la cryptomonnaie, Novogratz a déclaré que ceux qui espéraient un fond en « V » sur le marché seraient probablement déçus. « Il faudra une restructuration, un cycle de rachat, une consolidation et une confiance renouvelée dans la crypto. La crypto évolue par cycles, et nous venons d’en assister à un gros. »

Marchés

S&P 500 : 3 923 $ -4 %

DJIA : 31 490 -3,5 %

Nasdaq : 11 419 -4,7%

Or : 1 816 $ +0,1 %

Connaissances

La plate-forme de prêt de crypto Pine voit une opportunité sur les marchés NFT

L’art qui orne les murs de l’élite mondiale n’est généralement pas juste à regarder. Ils l’utilisent également comme source de liquidités.

L’équipe derrière le protocole Pine propose de faire quelque chose de similaire, mais pour les jetons non fongibles (NFT). Après avoir clôturé un cycle de financement de 1,5 million de dollars dirigé par Sino Global, Amber et Spartan Group, Pine construit une plate-forme qui permet aux détenteurs de NFT d’accéder à des liquidités en utilisant leur NFT comme garantie, et un véhicule de type hypothécaire qu’il appelle « Pine Now, Pay Plus tard » pour ceux qui cherchent à acheter un NFT mais qui ont besoin de financement.

« Il y a un an, je voulais acheter un Meebit mais je n’avais pas d’ETH de rechange dans mon portefeuille. Par conséquent, j’ai vendu mon Bored Ape Yacht Club (BAYC) à 7 ETH pour exécuter la transaction. Je voulais racheter un autre BAYC mais je ne l’ai jamais fait et j’ai toujours mon Meebit en ce moment. Avec le recul, j’aurais aimé avoir accès à une plate-forme comme Pine », a déclaré Alex Ho, co-fondateur de Pine, dans un communiqué, illustrant un cas d’utilisation de la plate-forme. « J’ai décidé de développer Pine afin que les propriétaires de NFT comme moi puissent débloquer des liquidités sans avoir à vendre leurs NFT. »

La plate-forme propose des pools de prêts avec des conditions différentes concernant l’intérêt du prêt, le niveau auquel il est liquidé si la valeur baisse et le niveau de garantie, a déclaré Ho à CoinDesk dans une interview.

Un facteur particulier qui diffère entre les pools est le ratio prêt-valeur accepté. Pine utilise le prix plancher (le prix le plus bas offert) de la collecte spécifique NFT à partir des données publiques publiées par les marchés comme référence pour l’évaluation. Mais ceux-ci sont soumis à l’intense volatilité du marché de la cryptomonnaie. Au cours des deux dernières semaines, par exemple, l’éther a chuté de près de 27 % par rapport au dollar américain, ce qui a fait chuter les valorisations en cours de route – problématique pour ceux qui prêtent des dollars contre l’actif.

Quelle quantité de liquidité est réellement disponible sur ce marché ? Les JPEG à vingt mille dollars sont en grande partie le produit d’un cycle de marché haussier, mais le même sentiment de valeur leur sera-t-il prescrit dans un marché baissier ?

Les données de la maison de recherche sur la cryptomonnaie Nansen suggèrent que le nombre de portefeuilles achetés et vendus diminue, et que le nombre d’acheteurs de retour et de premiers acheteurs est également en baisse.

« Le nombre de projets avec des ventes hebdomadaires de plus de 10, 100, 1K et 10K NFT a également connu une tendance à la baisse la semaine dernière, signalant qu’il y a une baisse de la liquidité globale sur les marchés NFT », a déclaré Martin Lee, un journaliste de données. chez Nansen, dans une note à CoinDesk.

Les transactions par semaine sont de 50 % inférieures à un niveau record cette année, passant d’environ 500 000 à son apogée à environ 215 000.

Mais Lee a également souligné des données qui montrent que le nombre d’utilisateurs par semaine sur les marchés NFT est le plus bas qu’il ait été cette année, mais toujours plus élevé qu’à tout moment en 2021.

Les données de Nansen montrent qu’il y a toujours un volume hebdomadaire plus élevé que la plupart des semaines de 2021, et au cours des 30 derniers jours, il y a eu une augmentation de 58 % du volume, passant de 941 000 éther dépensés par mois à 1,49 million.

Pour Pine, les JPEG coûteux – avec toutes leurs questions sur la volatilité et la liquidité du marché – ne sont qu’un début. Les fondateurs envisagent que leur protocole de financement adossé à des actifs finira par aller au-delà de ce marché vers d’autres marchés verticaux aux mains d’équipes spécialisées.

En théorie, les NFT peuvent être utilisés pour représenter n’importe quel type de document de valeur comme le titre d’une maison ou un accord de sécurité pour financer un investissement dans une entreprise comme un SAFT. Après tout, des véhicules similaires existent dans le monde de la finance traditionnelle, et il n’y a aucune raison pour que la même chose ne se produise pas pour la cryptomonnaie – si l’industrie peut passer des JPEG de singes ennuyés.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) s’est échangé dans une fourchette étroite comprise entre 27 000 $ et 30 000 $ au cours des derniers jours. C’est une zone de support clé pour BTC, et c’est aussi la limite inférieure d’une fourchette de négociation d’un an.

Le BTC a baissé de 3 % au cours des dernières 24 heures.

Une cassure décisive en dessous de 27 000 $ pourrait donner de nouveaux objectifs de baisse pour BTC, initialement vers 17 823 $. De plus, la moyenne mobile sur 50 jours en pente descendante de BTC indique une faiblesse persistante de la tendance, ce qui pourrait maintenir les vendeurs actifs.

Bitcoin fait face à une forte résistance entre 33 000 $ et 36 000 $, ce qui pourrait bloquer une hausse des prix. Sur le graphique hebdomadaire, la dynamique reste négative malgré les lectures de survente. Cela pourrait augmenter le risque d’une rupture de prix, similaire à ce qui s’est produit en mars 2020 et novembre 2018.