Le prix d’Algorand en continuation baissière à 0,30 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Algorand montre des signes clairs d’un autre cycle de vente.

ALGO risque de perdre encore 35 % de sa valeur.

Un mouvement dépassant les plus bas de la semaine dernière est très probable.

L’action des prix d’Algorand a récupéré une quantité importante des pertes de la semaine dernière, mais la structure technique crie d’un mouvement de continuation baissier. Cependant, les vendeurs doivent d’abord montrer qu’ils rejettent clairement les prix plus élevés – jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit.

L’action des prix d’Algorand génère de l’anxiété pour les haussiers et les baissiers

Le prix d’Algorand est à un point décisif sur son graphique quotidien Ichimoku. Aujourd’hui, c’est exactement une semaine après le crash éclair du 12 mai. Depuis ce crash, Algorand a réalisé un gain impressionnant de 40% sur ces creux – mais ces gains risquent maintenant d’être anéantis.

Un modèle de continuation baissier standard connu sous le nom de drapeau baissier est actuellement présent. Les drapeaux baissiers sont des canaux ascendants qui se produisent après une tendance baissière, puis s’affaiblissent ou perdent généralement leur élan avant que les vendeurs ne reviennent et ne reprennent la pression à la baisse vers de nouveaux plus bas.

Le niveau de prix critique que les traders voudront cibler est un prix Algorand quotidien proche de 0,44 $ ou moins. Une clôture à 0,44 $ serait la clôture la plus basse en cinq jours et positionnerait ALGO juste un cheveu au-dessus de la clôture flash de mardi dernier et en dessous de l’ouverture. ALGO a une voie ouverte vers le plus bas de 2022 à 0,34 $. Cependant, le prix d’Algorand peut descendre en dessous de 0,34 $, éventuellement jusqu’au point de contrôle du volume 2020 à 33 $.

ALGO/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers veulent invalider toute nouvelle pression à la baisse, ils devront au minimum clôturer le prix d’Algorand au-dessus du Tenkan-Sen à 0,50 $ ou plus. Mais la route au-dessus de 0,50 $ a de nombreux niveaux de résistance forts, certains partageant la même zone de valeur, ce qui exacerbe cette résistance. Par conséquent, tout potentiel de hausse à court terme est probablement limité au point de contrôle du volume de 2022 à 0,75 $.