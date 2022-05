Pourquoi Shiba Inu, tueur de Dogecoin, pourrait revenir à 0,00001 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a maintenu la plupart de ses gains par rapport aux creux de la semaine dernière.

La congestion de SHIBA crée des opportunités pour les côtés longs et courts du marché.

Le potentiel de hausse est la direction la plus improbable, car les risques de baisse restent préoccupants.

Le prix du Shiba Inu continue de se consolider après le flash crash de la semaine dernière. Cependant, malgré une vague d’activités sur le marché des crypto-monnaies, SHIBA n’a constaté aucune différence marquée dans la participation en volume – un signal d’avertissement possible pour les haussiers.

Le prix du Shiba Inu est susceptible de retester la zone de valeur de 0,000016 $ – mais un déplacement plus au sud est plus probable

L’action des prix de Shiba Inu, du point de vue du système Ichimoku Kinko Hyo, est décidément baissière. Sur ses graphiques sur 3 semaines, hebdomadaires et quotidiens, SHIBA est en dessous de tous les indicateurs Ichimoku. Cependant, une réversion moyenne plus élevée est très probable en raison de la rapidité et de la rapidité avec lesquelles SHIBA a évolué la semaine dernière.

Un cycle temporel extrêmement important au sein du système Ichimoku peut déclencher un grand mouvement pour le prix du Shiba Inu. Il y a un Kumo Twist présent aujourd’hui sur le graphique journalier. Les Kumo Twists se produisent lorsque Senkou Span A croise Senkou Span B – visuellement, cela est identifié lorsque le nuage change de couleur du rouge au vert ou du vert au rouge.

Les Kumo Twists peuvent souvent donner aux traders et aux analystes une idée de l’endroit où un swing important haut ou bas peut se développer – en particulier si l’instrument avait une forte tendance au moment où le Kumo Twist se produit. Pour le prix du Shiba Inu, cela signifie que SHIBA pourrait voir une hausse spectaculaire pour couvrir le grand écart entre le Kijun-Sen et les corps des chandeliers quotidiens – mais probablement pas avant que SHIBA n’atteigne de nouveaux plus bas.

Graphique quotidien SHIBA/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Le potentiel de hausse du prix du Shiba Inu en cas d’élan haussier sera probablement plafonné près de la zone de valeur de 0,000016 $ où l’expansion à 100 % de Fibonacci et le Kijun-Sen quotidien existent actuellement.

Les risques de baisse pour SHIBA restent la direction la plus probable en raison de sa position au sein du système Ichimoku, mais peuvent être limités à la fourchette de 0,000010 $.