Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : Cryptos crée une dynamique pour un crash flash | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin approche de la clôture quotidienne la plus basse en près de 18 mois.

De même, le prix d’Ethereum approche de la clôture la plus basse qu’il ait connue depuis près de 10 mois.

Le prix XRP est sur la voie de 0,25 $

Le prix du Bitcoin montre que les baissiers tentent de mettre le BTC dans une clôture vue pour la dernière fois au début de janvier 2021. Le prix de l’Ethereum menace de créer un nouveau plus bas pour 2022 et la clôture sur 10 mois. L’action des prix XRP a testé le 0,50 $ comme résistance mais n’a pas pu le casser.

Le prix du Bitcoin continue de glisser vers le sud

L’action des prix du Bitcoin au cours de la séance de négociation à New York a été décidément faible. Alors que les marchés à risque du monde entier montrent une reprise des ventes, BTC a emboîté le pas. En conséquence, presque tous les gains réalisés depuis la clôture de vendredi dernier (13 mai) ont été éliminés. En conséquence, les traders pourraient pousser BTC à la clôture la plus basse depuis le 1er janvier 2021.

La seule structure de support immédiate pour Bitcoin sur le graphique journalier est le Tenkan-Sen – qui a une pente marquée vers le bas. Les traders ont fait plusieurs tentatives pour maintenir une clôture quotidienne au-dessus du Tenkan-Sen au cours des cinq derniers jours, mais les résultats ont été mitigés.

Si les haussiers veulent atténuer toute nouvelle action de prix baissier à court terme, le prix du Bitcoin devra clôturer au niveau ou au-dessus du nœud de volume élevé dans le profil de volume 2022 à 31 700 $. Si ce scénario se réalise, le chemin vers 40 000 $ devient beaucoup plus facile car le profil de volume se situe entre 31 700 $ et 40 000 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Les risques de baisse du prix du Bitcoin peuvent être substantiels. En dessous des creux de 2021 et 2022, il y a une absence quasi totale d’action sur les prix négociés. Cependant, le prochain nœud à volume élevé n’apparaît pas avant le profil de volume 2020 près de 22 500 $. Et en dessous, 19 000 $. Encore plus loin est le point de contrôle du volume 2020 à 10 000 $.

Un graphique qui mérite d’être examiné maintenant est la capitalisation boursière totale de Crypto de TradingView, qui mesure la valeur totale de la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. Notez l’énorme écart dans le profil de volume 2021 entre 1,29 billion de dollars et le prochain nœud à volume élevé à 1 billion de dollars. Donc, un autre crash flash pourrait être juste au coin de la rue.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo de la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie

L’action sur les prix d’Ethereum a anéanti tous les gains du week-end

Le prix Ethereum suit Bitcoin et le marché au sens large lors d’une autre course au sous-sol. Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH est en baisse de plus de 5 % et est sur la bonne voie pour imprimer un chandelier baissier engloutissant sur le graphique journalier. Le chandelier engloutissant baissier et le rejet contre le quotidien Tenkan-Sen donnent aux vendeurs à découvert une raison puissante d’ajouter à leurs positions courtes.

Il n’y a plus de support Ichimoku sur les délais quotidiens ou hebdomadaires pour le prix Ethereum. Le prochain niveau de support majeur pour ETH n’apparaît pas avant la zone de valeur de 1 200 $ à 1 400 $, qui contient le retracement de Fibonacci de 38,2 % (1 420), le point de contrôle du volume 2021 (1 270 $) et l’expansion de Fibonacci de 361,8 % (1 202 $).

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Un potentiel de hausse est peu probable, mais si un faux sud se produit, alors l’élan à la hausse sera probablement limité au Kijun-Sen quotidien près de 2 300 $.

Le prix XRP devrait revenir à 0,25 $

Le prix XRP a passé la semaine dernière à faire plusieurs tentatives pour récupérer les pertes qu’il a subies la semaine dernière et revenir au-dessus de l’un des niveaux de résistance les plus puissants de son graphique de prix : le point de contrôle du volume 2021 à 0,45 $. Malheureusement, les traders n’ont pas pu ou pas voulu casser cette résistance.

Les traders, sentant le sang dans l’eau et sentant une faiblesse large et continue, se sont entassés dans de nouvelles positions courtes contre la crypto et le XRP. En conséquence, le prix du XRP fait face à un autre effacement de près de 50 % en valeur à l’approche du point de contrôle du volume de 2020 à 0,25 $, qui est le support final à court terme pour le XRP. Après cela, cependant, les acheteurs pourraient intervenir pour stopper un nouveau mouvement de baisse autour de la fourchette de prix de 0,30 $. Les profils de volume 2020 et 2021 ont des nœuds de volume élevé au niveau de 0,30 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Tout potentiel de hausse, aussi improbable soit-il, serait probablement limité au Kijun-Sen quotidien et au bas du triangle descendant précédent dans la zone de valeur de 0,55 $.