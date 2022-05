Pourquoi court-circuiter le prix Dogecoin pourrait être la voie à suivre | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin imprime des chiffres rouges, stoppant l’altcoin dans son élan.

Le prix DOGE voit le niveau de support mensuel S2 se maintenir à 0,0869 $.

Attendez-vous à un retour à 0,0700 $ si l’action des prix chute à la baisse.

Le prix du Dogecoin (DOGE) a atteint un frein alors que la session ASIA PAC a déclenché des mouvements baissiers dans l’action des prix. Le prix DOGE voit maintenant des nuages ​​​​sombres se former après le ciel clair de mardi après que la FED a fait allusion à une trajectoire de taux plus belliciste pour contrôler l’inflation. Cela a donné une crampe aux marchés et a vu toutes les classes d’actifs se retirer de leurs mouvements mardi, déclenchant des chiffres rouges dans les crypto-monnaies à tous les niveaux, le prix DOGE risquant de chuter de 22%.

Le prix du DOGE risque de chuter en raison du risque global imminent

Le prix du Dogecoin voit les investisseurs encaisser les petits gains qu’ils ont réservés après la hausse de mardi, alors que Shanghai a annoncé la réouverture et l’assouplissement des blocages, dégonflant plusieurs risques extrêmes dans le processus. Il semble que rien ne soit ce qu’il semble, car ces risques extrêmes sont à nouveau gonflés et pèsent sur l’évolution des prix dans toutes les classes d’actifs. Dans l’ensemble, les marchés voient l’action des prix revenir des hauts ou des bas imprimés mardi.

Le prix DOGE n’est pas différent, le prix se rapprochant du niveau de support S2 mensuel à 0,0869 $. Si ce niveau ne se maintient pas, attendez-vous à voir une baisse plus considérable qui pourrait entraîner une correction de 22 % vers 0,0700 $. Une autre jambe plus basse vers 0,0500 $ pourrait également être envisagée, mais nécessiterait un autre catalyseur, tel que le retour de la force du dollar, reflété dans de nouveaux plus bas pour l’EUR/USD.

Graphique journalier DOGE/USD

Tant que le niveau de support S2 est maintenu, toute action latérale à court terme sur les prix est acceptable. Une fois que les marchés commencent à se calmer et qu’un thème haussier se présente dans un environnement où les choses sont enfin stables, le prix DOGE pourrait dépasser 0,0944 $ et atteindre le marqueur magique de 1 $, réalisant ainsi des gains de 14 %.