Bitcoin et les principaux cryptos glissent alors que les marchés digèrent les remarques bellicistes de Powell | Cryptomonnaie

Le bitcoin a chuté sous les 30 000 dollars aux heures européennes mercredi, au milieu d’un recul sur les marchés traditionnels, alors que les commerçants et les analystes évaluaient les ramifications économiques potentielles de l’engagement mardi du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, de maintenir la pression sur les conditions financières jusqu’à ce que l’inflation montre des signes d’affaiblissement.

La chute de Bitcoin au cours des derniers jours le prépare à prolonger une séquence de défaites de sept semaines, déjà la plus longue d’une histoire commerciale qui remonte au début des années 2010. La crypto-monnaie a souffert d’un ralentissement des marchés plus larges, de réglementations cryptomonnaies plus strictes, d’un intérêt décroissant pour les détaillants et de risques systémiques dans le secteur de la cryptomonnaie.

Le bitcoin a légèrement dépassé les 30 000 $ ce matin alors que les commerçants ont accédé aux commentaires bellicistes de Powell hier. (TradingView)

Les principales crypto-monnaies ont suivi la chute du bitcoin au cours des dernières 24 heures. Le DOT de Polkadot a perdu jusqu’à 6 %, tandis que l’avalanche (AVAX), les jetons bnb (BNB), le XRP et l’éther ont perdu 2,2 %. Tron (TRX) était parmi les rares dans le vert soutenu par un sentiment positif autour de son écosystème stablecoin USDD.

Powell a déclaré mardi que l’agence restait déterminée à réduire les craintes d’inflation et pourrait utiliser des mesures « agressives » pour assurer une économie forte.

« Ce que nous devons voir, c’est que l’inflation baisse de manière claire et convaincante et nous allons continuer à pousser jusqu’à ce que nous voyions cela », a déclaré Powell lors d’un événement du Wall Street Journal. « Atteindre la stabilité des prix, restaurer la stabilité des prix, est un besoin inconditionnel. Quelque chose que nous devons faire parce que vraiment l’économie ne fonctionne pas pour les travailleurs ou pour les entreprises ou pour quiconque sans stabilité des prix. »

« C’est vraiment le fondement de l’économie », a ajouté Powell. La Fed s’est précédemment engagée à maîtriser l’inflation alors qu’elle resserre les bilans après près de deux ans de relance sans précédent pour aider une personne souffrante au milieu des effets néfastes de la pandémie de coronavirus.

Powell a reconnu que le contrôle de l’inflation pourrait entraîner un ralentissement de la croissance économique ou une augmentation du chômage, mais des hausses de prix supplémentaires seraient effectuées de manière à empêcher une récession.

Cependant, si l’inflation ne parvenait toujours pas à baisser, Powell a déclaré que les taux seraient relevés jusqu’à ce qu’ils le fassent.

« Nous irons jusqu’à ce que nous sentions que nous sommes à un endroit où nous pouvons dire: » Oui, les conditions financières sont à un endroit approprié, nous voyons l’inflation baisser « , a déclaré Powell.

Pourquoi des taux plus élevés affectent-ils les marchés ?

Des taux plus élevés ont tendance à affecter négativement les bénéfices des entreprises qui empruntent de l’argent pour gérer leur entreprise. Les taux des prêts à la consommation tels que les prêts hypothécaires étant également en hausse, les ménages se retrouvent en outre avec des revenus disponibles plus faibles, ce qui à son tour provoque un effet d’entraînement dans l’ensemble de l’économie.

Les entreprises sont donc affectées à la fois par un coût d’emprunt plus élevé et par une baisse des dépenses de consommation.

Bien que de tels scénarios mettent des mois à se concrétiser, les traders tiennent compte des changements anticipant une baisse des bénéfices, ce qui entraîne une baisse des valorisations des actions. Mercredi, par exemple, les contrats à terme américains sur le S&P 500 ont chuté de 0,4 % tandis que le Nasdaq, riche en technologies, a chuté de 0,6 %. Les marchés européens ont montré un mouvement nominal, le DAX allemand ayant augmenté de moins de 0,1 % tandis que le Stoxx 600 a glissé de 0,1 %.

Le bitcoin s’est négocié de manière similaire à une action technologique risquée au cours des derniers mois, avec des corrélations atteignant près de 1: 1 avec le S&P 500. Certains observateurs du marché suggèrent qu’une nouvelle correction pourrait avoir lieu si les conditions actuelles du marché se maintiennent.

« Les marchés attendent les hausses depuis un certain temps maintenant et il semble que les attentes soient déjà sur les cartes », a déclaré Anton Gulin, directeur régional de l’échange de crypto AAX, dans un message Telegram. « Le mouvement du bitcoin et du Nasdaq est plutôt corrélé aussi pendant quelques mois. »